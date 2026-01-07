[Finterest] Apa itu PERA, rekening pensiun bergaya 401(k) milik Filipina?

MANILA, Filipina – Jika Anda mencari resolusi Tahun Baru yang masih relevan ketika kegembiraan tahun baru memudar, pensiun adalah tempat yang tepat untuk memulai, meskipun terasa sedikit terlalu dini di awal Januari ini. Lebih khusus lagi, PERA adalah salah satu instrumen yang patut dipertimbangkan.

PERA, atau Personal Equity and Retirement Account, dirancang untuk membantu Anda membangun kebiasaan investasi pensiun yang konsisten, dengan keuntungan pajak yang tidak ditawarkan oleh investasi biasa. Ini bukan jenis dana baru, melainkan kerangka hukum yang dibuat berdasarkan PERA Act tahun 2008 yang menetapkan aturan dan insentif untuk bagaimana uang pensiun Anda diinvestasikan.

Jika Anda familiar dengan sistem 401(k) di AS, ini pada dasarnya adalah versi Filipina dari rekening pensiun tersebut.

Meskipun telah diperkenalkan sebagai konsep selama hampir dua dekade, produk PERA baru benar-benar mulai diluncurkan beberapa tahun kemudian, ketika penyedia membangun produk dan melalui proses akreditasi. Misalnya, PERA Money Market Fund dari Bank of the Philippine Islands (BPI) mencantumkan 19 Desember 2016 sebagai tanggal peluncurannya, yang memberi Anda gambaran betapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penawaran mainstream muncul.

Kemudian muncul lapisan yang lebih modern. Pemerintah dan sektor swasta mulai mendorong distribusi "PERA digital", termasuk platform yang memungkinkan investor membuka dan mengelola akun PERA secara online. Salah satu pencapaian penting adalah peluncuran platform PERA digital pertama di negara tersebut pada September 2020, yang dibingkai sebagai cara untuk memperluas akses dan mengurangi hambatan bagi penabung ritel.

Sejak itu, lebih banyak pemain telah memasuki ruang ini, termasuk perusahaan yang bukan bank. DragonFi, misalnya, adalah broker sekuritas yang kini menawarkan akses akun PERA melalui platformnya, yang mencerminkan bagaimana PERA secara bertahap berkembang melampaui saluran bank tradisional.

Namun sebelum apa pun, mari kita klarifikasi dua pertanyaan yang mungkin Anda miliki.

"Apakah ini akan membuat saya kaya?" Tidak ada kendaraan pensiun yang dapat dengan jujur menjanjikan hal itu.

"Apakah ini akan membuat investasi saya lebih efisien?" Itulah yang dirancang PERA untuk lakukan. PERA tidak dapat menjamin keuntungan, tetapi dapat membuat keuntungan yang Anda peroleh lebih berharga dengan mengurangi beban pajak yang biasanya menggerogoti pendapatan investasi.

PERA juga bersifat sukarela. Anda dapat membukanya sendiri, dan pemberi kerja mungkin menawarkan program PERA, tetapi ini tidak wajib seperti kontribusi SSS.

Dasar-dasar akun PERA

Akun PERA bukanlah investasi itu sendiri.

Ini adalah wadah yang menampung investasi pensiun, di bawah seperangkat aturan. Aturan-aturan tersebut mencakup siapa yang dapat menawarkan produk PERA, jenis investasi apa yang diizinkan, manfaat pajak apa yang berlaku, dan kapan Anda dapat menarik tanpa kehilangan keuntungan.

Ketika Anda memasukkan uang ke PERA, uang Anda tidak hanya diam di sana. Uang tersebut diinvestasikan ke dalam produk investasi PERA yang memenuhi syarat. Perbedaan ini penting karena PERA sering disalahpahami sebagai dana khusus. Pada kenyataannya, ini lebih dekat dengan rekening pensiun yang dapat menampung berbagai dana dan instrumen, selama mereka memenuhi aturan kelayakan.

Yang mengatakan, inilah "menu" yang diizinkan untuk diinvestasikan oleh akun PERA menurut Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP): unit UITF, saham reksa dana, kontrak anuitas, produk pensiun asuransi, rencana pensiun pra-kebutuhan, saham tercatat yang diperdagangkan di bursa lokal, obligasi yang diperdagangkan di bursa, dan sekuritas pemerintah, ditambah kategori lain yang mungkin diizinkan regulator dalam kondisi tertentu

Itu secara hukum. Namun secara praktis, apa yang sebenarnya dapat dibeli oleh investor ritel tipikal saat ini di bawah PERA lebih sempit, dan biasanya berpusat pada dana berkualifikasi PERA seperti pasar uang, obligasi, dan UITF ekuitas.

Inilah juga mengapa PERA bukan celah untuk mendapatkan investasi apa pun yang Anda inginkan bebas pajak. Misalnya, sementara beberapa administrator mungkin memiliki saham tertentu yang memenuhi syarat PERA untuk Anda investasikan, Anda tidak dapat hanya memilih saham apa pun, REIT apa pun, atau obligasi apa pun yang Anda sukai secara pribadi dan memasukkannya ke dalam wadah PERA.

Mengapa harus PERA jika hanya membeli dana?

Jadi jika Anda adalah tipe pembaca yang ingin membangun portofolio pensiun yang terdiri dari saham dan obligasi individual, PERA mungkin masih terasa membatasi tergantung pada penyedia mana yang Anda pilih dan apa yang mereka tawarkan saat ini. Namun, itu bukan alasan untuk menolaknya secara langsung, terutama mengingat manfaatnya.

Alasan PERA tetap menarik adalah perlakuan pajaknya. Keuntungan PERA bermuara pada tiga hal: kredit pajak 5% atas kontribusi yang memenuhi syarat, pendapatan investasi bebas pajak, dan penarikan bebas pajak setelah pensiun yang memenuhi syarat, ditambah perlindungan hukum yang memperlakukan aset PERA secara berbeda untuk tujuan kepailitan dan pajak warisan.

Manfaat yang paling mudah divisualisasikan adalah kredit pajak karena berperilaku seperti rabat atas apa yang Anda masukkan. PERA Act memberikan kredit pajak setara dengan 5% dari total kontribusi PERA yang memenuhi syarat yang dibuat dalam setahun, tunduk pada batas kontribusi tahunan sebesar P200.000 per tahun untuk individu yang bekerja secara lokal dan wiraswasta, dan P400.000 per tahun untuk orang Filipina di luar negeri.

Inilah tampilan kredit pajak dalam praktik. Jika Anda berkontribusi P100.000 tahun ini, kredit pajaknya adalah P5.000. Jika Anda mencapai maksimal P200.000, kredit pajaknya menjadi P10.000, dan jika Anda adalah orang Filipina di luar negeri yang berkontribusi P400.000, menjadi P20.000. Kredit pajak tersebut berlaku dalam lima tahun sejak penerbitan dan dapat digunakan untuk membayar atau mengurangi pajak penghasilan Anda.

Manfaat kedua adalah yang bertambah seiring waktu: pendapatan yang diperoleh dari investasi PERA dibebaskan dari pajak atas pendapatan investasi. Misalkan Anda memiliki dana obligasi yang menghasilkan P20.000 dalam pendapatan investasi dalam setahun. Dalam pengaturan kena pajak normal, sebagian dari pendapatan itu mungkin dikenakan pajak tergantung pada instrumennya. Uang aktual yang Anda dapatkan lebih sedikit dari pajak yang dipotong, yang biasanya sekitar 20%.

Ketika Anda menyimpan investasi itu di PERA, kerangka kerja dirancang sehingga pendapatan investasi yang memenuhi syarat dapat tetap berada di dalam akun tanpa pajak pendapatan investasi tersebut berlaku dengan cara yang sama, yang berarti lebih banyak pengembalian tetap diinvestasikan dan bertambah.

Manfaat ketiga kurang dibicarakan, tetapi penting untuk ketenangan pikiran dan perencanaan jangka panjang. PERA Act menyatakan bahwa aset PERA tidak dianggap sebagai aset kontributor untuk tujuan kepailitan dan pajak warisan, dan juga menekankan ketidakmampuan untuk dipindahkan, yang berarti aset ini umumnya tidak dapat dilampirkan, disita, atau disita.

Secara sederhana, PERA dirancang untuk lebih sulit dijangkau dalam kesulitan keuangan, dan lebih bersih untuk diwariskan dalam skenario tertentu, yang dapat membantunya memainkan peran dalam perencanaan warisan. FAQ PERA dari BSP memperkuat pembingkaian ini dan mencatat bahwa distribusi setelah kematian tercakup dalam aturan.

Peringatan PERA

Ingat, PERA dibangun untuk pensiun. Itu berarti memiliki definisi tentang seperti apa pensiun dalam aturannya.

Untuk mendapatkan distribusi bebas pajak, Anda harus memenuhi aturan "55 dan 5": Anda telah mencapai usia 55 dan telah menyelesaikan setidaknya lima kontribusi tahunan.

Jika Anda menarik lebih awal, Anda kehilangan insentif pajak yang telah Anda nikmati, dengan semua pajak dibayarkan kembali ke Bureau of Internal Revenue (BIR). Ini termasuk pajak 20% atas total pendapatan yang diperoleh dan kredit pajak 5% yang telah Anda terima.

Namun, ada pengecualian penting. Penalti penarikan tidak berlaku dalam kasus seperti rawat inap terkait kecelakaan atau penyakit lebih dari 30 hari, cacat total permanen, dan transfer tertentu ke produk investasi PERA lain dan atau administrator lain dalam jendela yang ditentukan.

Meskipun ini mungkin tampak seperti pembatasan yang rumit, ini juga dapat membantu dalam membangun dana pensiun Anda. Akun investasi normal bersifat likuid. Akun investasi biasa bersifat likuid, dan likuiditas nyaman tetapi menggoda. PERA menambahkan gesekan yang sehat, yang membuatnya lebih mudah untuk membiarkan uang pensiun Anda sendiri, dan bekerja paling baik ketika Anda memperlakukan kontribusi sebagai kebiasaan jangka panjang. – Rappler.com

