Lonjakan 32% XRP Menghadapi Peringatan Teknikal yang Jelas

Saat kita mendekati 2026 dan XRP mengalami peningkatan besar dalam harga XRP dalam periode waktu singkat, telah terjadi peningkatan harga sebesar 32% dalam waktu yang sangat singkat, menyebabkan banyak cryptocurrency berkapitalisasi besar lainnya tertinggal dalam kenaikan harga mereka.

Karena pergerakan harga yang cepat yang dialami XRP baru-baru ini, berbagai institusi keuangan akan memberikan perhatian yang sangat ketat pada token tersebut dan saya memperkirakan banyak investor kemungkinan akan memegang altcoin mereka untuk jangka panjang. Meskipun demikian, sementara token telah menunjukkan peningkatan dramatis dalam waktu yang sangat singkat, tidak semua cryptocurrency diciptakan sama dan tidak setiap kenaikan harga diciptakan sama.

Menurut analis teknikal terkenal, John Bollinger, pergerakan harga dapat dilihat sebagai taktis versus struktural dan bahwa trader harus meluangkan waktu untuk memeriksa pergerakan sebelum memasuki posisi.

Bollinger mengakui bahwa pergerakan harga telah kuat, tetapi dia memberikan peringatan tentang bagaimana pergerakan harga tersebut dibandingkan dengan kekuatan struktural. Aksi harga vertikal tidak sama dengan kekuatan struktural yang terkait dengan BTC, ETH dan XRP.

Karena aksi harga telah terjadi begitu cepat, sangat penting bagi trader untuk melihat aksi harga dengan hati-hati dan memahami bahwa pasar tetap dalam urutan hierarki aslinya - Yaitu BTC – ETH – XRP. Pernyataan Bollinger berfungsi untuk memperkuat bahwa trader harus melihat pergerakan harga XRP sebagai taktis dan bukan sebagai indikasi bahwa token tersebut hampir menjadi lebih dominan daripada ETH.

Reli XRP Menunjukkan Kekuatan

Harga XRP telah menembus langsung level resistensi terdekat. Analis Dom menyatakan bahwa bulls mampu mendorong harga di atas level resistensi terdekat (yang sedikit di atas 5%) dan langsung ke bagian atas kisaran saat ini dengan satu gerakan. Tidak ada keraguan dalam jenis gerakan ini, ini agresif, dan tidak ada keraguan kedua. Ini adalah jenis gerakan yang membuat trader bersemangat tetapi juga membuat teknisi gugup.

Bollinger Bands adalah tentang pola, bukan tentang level harga. Masalah dengan pergerakan Bitcoin saat ini (sampai batas tertentu) didasarkan pada apa yang telah terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi saat ini dengan harga Bitcoin. Harga Bitcoin saat ini didukung oleh volatility squeezes yang khas dalam buku teks.

Secara historis, telah ada banyak contoh ketika Bollinger Bands telah diperas sangat ketat, dengan cepat terjadi breakout. XRP tidak memiliki tingkat volatilitas yang sama dengan beberapa contoh tersebut. Secara historis, token telah mengalami profil volatilitas yang jauh lebih bising, tetapi juga ada kasus volatility squeezes, tidak ada yang cukup besar untuk Ripple mengembangkan struktur yang solid berdasarkan itu, yang mengarah pada kerangka struktural yang tidak stabil dan tipis untuk token.

Harga XRP saat ini diperdagangkan di atas Bollinger Band atas; meskipun demikian, tidak memiliki dukungan yang cukup di bawah level harga tersebut untuk bertindak sebagai fondasi yang solid bagi harga token untuk dibangun. Dukungan yang kuat memungkinkan harga token untuk bertahan selama pullback jangka pendek. Meskipun Ripple telah mengalami reli yang kuat, mungkin berada dalam bahaya pullback signifikan jika reli saat ini tidak memiliki dukungan yang cukup terbentuk di bawahnya.

XRP Tertinggal dari Bitcoin dan Ethereum dalam Struktur

Kehati-hatian Bollinger terhadap XRP dapat dipahami ketika Anda mempertimbangkan bagaimana token dibandingkan dengan kompetisi. Bitcoin secara struktural selaras dengan Ethereum oleh karena itu tren masa depan keduanya kemungkinan akan serupa.

Sementara harga Ethereum naik lebih lambat dari Bitcoin, itu juga membentuk pola yang jelas dan lebih mudah diidentifikasi (yang pada akhirnya membuatnya lebih mungkin memiliki lebih sedikit masalah ketika akhirnya breakout). Sementara Bollinger menunjukkan Ethereum memiliki potensi untuk mengikuti tren harga naik Bitcoin, dia juga mengatakan itu masih bisa ada secara independen dari Bitcoin karena secara struktural kuat.

XRP berada pada tahap yang berbeda dibandingkan dengan dua token lainnya yang dibahas. Secara absolut token tumbuh dengan cepat baik dari segi harga maupun kinerjanya, tetapi relatif terhadap dua lainnya, masih tertinggal dalam hal kualitas teknisnya. Ripple saat ini memiliki jumlah tekanan ke bawah yang signifikan, dan dengan demikian fondasi dasar di bawah altcoin tidak memiliki bentuk yang didefinisikan dengan baik seperti yang dilakukan dengan dua lainnya, oleh karena itu tekanan ke bawah secara keseluruhan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang sebelum harga melonjak naik.

Ini tidak berarti bahwa XRP telah menyelesaikan relinya, ini hanya berarti bahwa token sekarang berada di bawah tingkat risiko yang jauh lebih tinggi daripada sebelum reli ini. Ripple telah mendapatkan momentum ke atas saat harga bergerak lebih tinggi, namun, momentum ke atas saja tidak akan dapat bertahan sementara harga token terus meningkat. Trader yang mengejar harga juga harus memahami perbedaannya.

XRP dari Ripple telah terus naik, tetapi ketika ada penurunan atau pullback, orang akan menjual karena tumbuh sangat cepat, tetapi masih belum aman (belum stabil). Jadi trader harus sabar sambil menunggu peluang keuntungan dari investasi mereka dalam token, tetapi mereka juga perlu mengawasi peluang yang datang setelah investasi awal mereka dalam cryptocurrency di 2026. Pertanyaan sebenarnya untuk Ripple bukan tentang seberapa tinggi token bisa naik; melainkan, tentang seberapa banyak keuntungan yang akan dapat dipertahankan Ripple setelah peningkatan terjadi.

