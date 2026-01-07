Reli Harga SUI Bisa Berlanjut, tetapi Penurunan 32% Masih Terlihat Mungkin

Wawasan Utama:

Harga crypto SUI melonjak cepat dari $1,30–$1,45, tetapi breakout penuh belum dikonfirmasi.

Aliran uang berubah positif, tetapi kelemahan sebelumnya mengisyaratkan risiko ambil untung.

Leverage long yang berat meningkatkan risiko penurunan jika momentum melambat.

Harga SUI naik sangat cepat dalam waktu singkat, naik lebih dari 13% dari hari ke hari. Banyak trader memperhatikan kenaikan tajam ini dan ikut bergerak. Jenis rally seperti ini sering terlihat kuat di permukaan, tetapi juga membawa risiko baru.

Untuk memahami apa yang mungkin terjadi selanjutnya, kita perlu memperlambat dan melihat harga, aliran uang, dan perilaku trader dalam istilah sederhana.

Artikel ini menjelaskan mengapa crypto SUI masih bisa bergerak lebih tinggi dari rally mingguan 30%+, dan mengapa pullback dalam juga mungkin terjadi. Kondisi kedua terlihat lebih mungkin sekarang.

Harga SUI Melonjak Sangat Cepat

Harga SUI memantul kuat dari basis antara $1,30 dan $1,45. Area ini bertindak seperti lantai di mana pembeli masuk berulang kali. Ketika harga berhenti turun dan mulai naik dari zona ini, trader melihatnya sebagai tanda kekuatan.

Setelah harga bergerak lebih tinggi, lebih banyak pembeli bergabung. Ini mendorong crypto SUI naik dengan cepat dan mengubah pemulihan lambat menjadi rally tajam. Saat ini, pola tersebut mengisyaratkan formasi inverse head-and-shoulders yang lebih bullish. Namun, harga SUI membutuhkan dorongan 32% lagi untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

Aksi Harga SUI | Sumber: TradingView

Pada grafik, crypto SUI belum menembus area resistance terbesarnya. Zona tersebut berada mendekati $2,59.

Resistance berarti level harga di mana penjualan sering meningkat. Banyak trader yang membeli sebelumnya mungkin menjual di sana untuk ambil untung. Level tersebut juga akan mengkonfirmasi formasi pola.

Sampai SUI mencapai dan bereaksi terhadap level tersebut, rally masih belum selesai, belum dikonfirmasi sebagai breakout penuh.

Selain itu, beberapa akun analis X menyoroti pantulan triple bottom sebagai salah satu alasan rally harga SUI yang tidak terduga.

Apa yang Dikatakan Aliran Uang dan Leverage?

Untuk melihat apakah uang riil mendukung rally, trader melihat Chaikin Money Flow, juga disebut CMF. CMF menunjukkan apakah uang masuk atau keluar dari aset.

Saat ini, CMF berada di atas nol, yang berarti uang baru masuk. Ini mendukung gagasan bahwa pembeli aktif.

Aliran Uang SUI | Sumber: TradingView

Tetapi ada juga tanda peringatan. Sebelumnya, sementara harga SUI bergerak lebih tinggi, CMF membuat lower low.

Dengan kata sederhana, harga naik, tetapi aliran uang melemah untuk waktu singkat. Pola ini sering muncul ketika pembeli awal mulai ambil untung.

Risiko lain datang dari perdagangan derivatif. Derivatif adalah perdagangan yang dilakukan menggunakan uang pinjaman. Ketika banyak trader menggunakan leverage di satu sisi, harga menjadi tidak stabil.

Saat ini, posisi long mendominasi. Ini berarti sebagian besar trader yang menggunakan leverage bertaruh pada harga yang lebih tinggi. Posisi short jauh lebih kecil.

Ketidakseimbangan ini membantu mendorong crypto SUI naik karena short seller terpaksa keluar.

Tetapi ini juga menciptakan bahaya. Jika harga melambat atau turun sedikit, trader long mungkin bergegas keluar. Itu bisa menyebabkan pullback yang cepat dan dalam.

Harga SUI Masih Menghadapi Risiko Penurunan 32%

Minat sosial memberikan petunjuk lain. Data sosial melacak seberapa banyak orang berbicara tentang SUI secara online. Setelah turun selama berbulan-bulan, minat ini mulai naik lagi di awal Januari.

Obrolan Sosial SUI | Sumber: Santiment

Ini adalah tanda yang sehat. Ini berarti orang-orang kembali, tetapi tidak dengan cara yang liar atau emosional. Minat sosial membaik, tidak terlalu panas. Itu biasanya berarti pasar belum berada di puncak akhir.

Namun, aksi harga paling penting. Jika SUI gagal terus bergerak lebih tinggi dan kehilangan momentum, support kunci pertama berada di dekat $1,45.

Itu adalah area di mana rally dimulai. Pullback ke level ini akan normal dan tidak berbahaya dengan sendirinya.

Jika tekanan jual tumbuh dan long leverage keluar bersama, harga bisa meluncur lebih jauh menuju $1,30. Dari level saat ini, itu berarti penurunan harga SUI sekitar 32%.