SharpLink memperoleh 438 ETH dalam hadiah staking minggu lalu, sehingga totalnya menjadi lebih dari 10.000 ETH.

PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa SharpLink (SBET) mengungkapkan telah memperoleh 438 ETH melalui staking Ethereum minggu lalu, setara dengan sekitar $1,4 juta pada harga saat ini, sehingga total pendapatan staking kumulatifnya mencapai 10.657 ETH. Perusahaan menegaskan kembali strateginya yang tidak berubah: 100% asetnya disimpan dalam ETH dan 100% di-staking.

