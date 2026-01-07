Alamat deployment WLFI menyetor 24 juta token lagi ke Binance tiga minggu kemudian.

PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa, menurut pemantauan AiYi, alamat deployment World Liberty Fi (WLFI) kembali mentransfer 24 juta token WLFI ke Binance setelah tiga minggu, yang bernilai sekitar $4,14 juta pada harga saat ini.

