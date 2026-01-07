Pemerintah AS bisa diwajibkan mengembalikan dana lebih dari $133,5 miliar jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa tarif Trump ilegal

Pemerintah AS dapat menanggung lebih dari $133,5 miliar untuk pengembalian dana tarif jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa tarif yang diberlakukan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump tidak sah, menurut data terbaru dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

Tarif yang dimaksud dikenakan mulai Februari 2025 di bawah International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), undang-undang tahun 1977 yang dimaksudkan untuk digunakan hanya dalam keadaan darurat nasional yang "tidak biasa dan luar biasa". Pemerintahan Trump menggunakan undang-undang tersebut untuk membenarkan bea masuk menyeluruh atas impor dari negara-negara termasuk China, Meksiko, dan Kanada — dan kemudian memberlakukan tarif "timbal balik" global pada berbagai macam barang.

Legalitas tarif ini sekarang sedang ditinjau oleh Mahkamah Agung AS. Para hakim mendengar argumen pada bulan November dan dapat mengeluarkan putusan sesegera Jumat ini, meskipun masih belum pasti kasus mana yang akan mencakup tarif era Trump

Mahkamah Agung meninjau tarif Trump

Pertanyaan utama Mahkamah Agung adalah apakah penggunaan undang-undang IEEPA oleh Trump untuk memberlakukan tarif atas impor adalah legal atau tidak. Jika tarif diputuskan tidak sah, pemerintah mungkin diharuskan mengganti perusahaan dan individu yang membayar pajak tersebut. Hasil dari proses pengembalian dana masih belum pasti.

Pengadilan memberikan keputusan akhirnya tetapi tidak menentukan metode yang tepat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam mengembalikan uang ke pengadilan yang lebih rendah atau pemerintah federal; melainkan menyerahkan mereka untuk memutuskan bagaimana melanjutkan. Itu berarti bahwa periode waktu yang cukup lama kemungkinan akan berlalu sebelum uang benar-benar dikembalikan.

Orang-orang yang mengikuti kasus ini secara online menggunakan platform taruhan untuk memprediksi keputusan Mahkamah Agung tentang tarif era Trump. Di Kalshi, peluang bahwa pengadilan akan memutuskan untuk mendukung Trump adalah 30%, sementara di Polymarket, sekitar 23%. Keduanya lebih rendah dari sekitar 40% yang terlihat setelah argumen lisan pada bulan November, menunjukkan bahwa para hakim tampak tidak pasti pada saat itu apakah tarif tersebut legal.

Bea "timbal balik" Trump atas barang dari negara-negara mulai dari 10% hingga 50% pertama kali diberlakukan pada 5 April, dengan pengurangan berikutnya dalam beberapa kasus sebagai hasil dari negosiasi perdagangan. Bea hukuman tambahan sebesar 40% diberlakukan pada barang dari Brasil pada 6 Agustus, sementara barang India dikenakan bea hukuman tambahan sebesar 25% pada 27 Agustus.

Berapa banyak uang yang sebenarnya dikumpulkan dari tarif?

Donald Trump baru-baru ini mengklaim di Twitter bahwa AS telah mengumpulkan—atau akan segera mengumpulkan—$600 miliar dari tarif. Data resmi menceritakan kisah yang berbeda. Menurut Departemen Keuangan AS, total bea cukai—tarif yang dikumpulkan atas barang impor—mencapai rekor $195 miliar pada tahun fiskal 2025, yang berakhir pada 30 September. Sejak itu, pengumpulan bulanan berada di kisaran $30 miliar yang rendah, yang berarti angka $600 miliar yang dikutip Trump jauh melebihi apa yang sebenarnya telah dikumpulkan pemerintah.

Tarif Trump memiliki pengaruh besar pada banyak impor. Jika Mahkamah Agung menemukan tarif ini ilegal, itu akan menjadi pukulan signifikan bagi presiden dan kerugian bagi pemerintah.

Para ahli mengatakan kasus ini sangat penting karena akan menunjukkan sejauh mana kekuasaan seorang presiden dan ruang lingkup di mana undang-undang seperti IEEPA dapat diterapkan. Beberapa orang percaya presiden harus memiliki wewenang untuk melindungi ekonomi negara. Yang lain berpendapat bahwa undang-undang darurat tidak boleh digunakan untuk memberlakukan pajak jangka panjang pada produk sehari-hari.

