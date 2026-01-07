China melarang ekspor barang bergunaganda untuk militer Jepang terkait pernyataan Taiwan

BEIJING — China telah melarang ekspor barang dual-use ke Jepang yang dapat digunakan untuk tujuan militer, menurut pernyataan kementerian perdagangan pada hari Selasa, langkah terbaru Beijing sebagai reaksi terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan pada awal November.

Barang dual-use adalah barang, perangkat lunak atau teknologi yang memiliki aplikasi sipil dan militer, termasuk beberapa elemen tanah jarang tertentu yang penting untuk membuat drone dan chip.

Ekspor barang-barang tersebut kepada pengguna militer atau untuk tujuan apa pun yang berkontribusi pada kekuatan militer Jepang dilarang, berlaku segera, kata pernyataan tersebut, menambahkan bahwa organisasi atau individu dari negara atau wilayah mana pun yang melanggar larangan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Kementerian luar negeri Jepang mengatakan mereka sangat memprotes langkah tersebut dan menuntut China menariknya. Mereka menyebut langkah tersebut "sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan." Mereka mengatakan langkah-langkah tersebut hanya menargetkan Jepang dan bahwa mereka "menyimpang secara signifikan dari praktik internasional."

PERNYATAAN 'PROVOKATIF'

Hubungan antara Beijing dan Tokyo memburuk sejak Ms. Takaichi mengatakan serangan China terhadap pulau Taiwan yang diperintah secara demokratis dapat dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang, dalam pernyataan yang Beijing sebut "provokatif." China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, klaim yang ditolak Taipei.

Kementerian luar negeri China kemudian mempertanyakan motif Jepang terkait Taiwan, mengatakan "provokasi"-nya bisa menjadi dalih untuk membangun kekuatan militer dan misi luar negerinya.

Pada akhir Desember, kabinet Jepang menyetujui paket pengeluaran rekor untuk tahun fiskal yang dimulai pada bulan April, termasuk peningkatan 3,8% dalam anggaran militer tahunan menjadi 9 triliun yen ($58 miliar).

Dalam komentar pada bulan Desember, kantor berita Xinhua milik negara China mengatakan telah "mengkhawatirkan" dalam beberapa tahun terakhir bahwa Jepang telah "drastis" menyesuaikan kebijakan keamanannya, meningkatkan pengeluaran pertahanannya dari tahun ke tahun, melonggarkan pembatasan ekspor senjata, berusaha mengembangkan senjata ofensif dan berencana meninggalkan tiga prinsip non-nuklirnya. Anggaran pertahanan tahunan China sendiri telah lebih dari dua kali lipat selama dekade terakhir. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk non-nuklir pada pertengahan Desember.

Pernyataan Beijing pada hari Selasa tidak menyebutkan barang mana yang termasuk dalam pembatasan barunya. Sekitar 1.100 barang ada dalam daftar kontrol ekspor China untuk barang dan teknologi dual-use, mencakup setidaknya tujuh kategori tanah jarang menengah dan berat seperti samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, dan lutetium.

Meskipun upaya Jepang untuk diversifikasi, China masih memasok sekitar 60% impor tanah jarang mereka, perkiraan perusahaan riset makroekonomi Capital Economics.

"China belum memberikan daftar barang yang dibatasi sehingga pada tahap ini tidak mungkin mengatakan dampak apa yang akan ditimbulkan oleh pembatasan ekspor tersebut," kata seorang pejabat di Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang kepada Reuters, meminta untuk tidak diidentifikasi karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Seorang sumber pemerintah Jepang yang berbicara dengan syarat tidak diidentifikasi menyebut langkah tersebut "simbolis," menambahkan: "Sampai sekarang, China telah menghindari melakukan hal-hal yang akan sangat merugikan komunitas bisnis Jepang. Dengan mengambil langkah ini dan menyebabkan masalah bagi industri Jepang, mereka mungkin bertujuan untuk memicu kritik domestik terhadap Takaichi."

China membatasi ekspor tanah jarang ke Jepang selama sengketa diplomatik sebelumnya lebih dari satu dekade lalu. Sejauh ini, data Bea Cukai China tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan ekspor tanah jarang ke Jepang, meskipun data dirilis dengan beberapa penundaan. Pada bulan November, bulan terakhir dengan data yang tersedia, ekspor tumbuh 35% menjadi 305 metrik ton, jumlah tertinggi tahun lalu.

KEKHAWATIRAN AKAN PEMBALASAN

Sebuah blog media sosial berafiliasi negara China menulis lebih awal pada hari Selasa bahwa China sedang mempertimbangkan untuk memperketat persetujuan lisensi ekspor tanah jarang ke Jepang karena "perilaku menjengkelkan baru-baru ini" Tokyo, mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Beberapa analis dan perusahaan Jepang khawatir bahwa China akan membalas dengan membatasi ekspor tanah jarang, yang penting untuk sektor otomotif Jepang, segera setelah sengketa diplomatik meletus pada bulan November.

Seorang sumber sektor swasta Jepang di Beijing mengatakan kepada Reuters dengan syarat anonim bahwa masih membutuhkan "waktu yang cukup lama" untuk mendapatkan persetujuan lisensi ekspor tanah jarang hingga akhir November, dan bahwa banyak perusahaan Jepang lainnya berada dalam posisi serupa. Tetapi tidak jelas apakah itu adalah konsekuensi langsung dari sengketa diplomatik, mereka memperingatkan.— Reuters