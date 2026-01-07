Poin Utama: XRP rebound 25%, dipimpin oleh arus masuk ETF yang mendongkrak harga.

Analis menyoroti resistensi kunci dan potensi pasar.

Tren ETF mencerminkan dinamika historis Bitcoin, berdampak pada pasokan.

XRP Melonjak di Tengah Arus Masuk ETF, Mencapai $2,34

XRP Ripple melonjak 25% dalam dua minggu, mencapai $2,34 karena arus masuk ETF, membalikkan tren penurunan dua bulan dan meningkatkan kepercayaan investor.

Reli tersebut menunjukkan optimisme pasar meskipun terjadi penurunan baru-baru ini, dengan dinamika ETF yang menggaungkan kesuksesan Bitcoin, mengisyaratkan potensi kelangkaan XRP dan eskalasi harga.

Wawasan Reli Harga XRP

XRP mengalami kenaikan harga 25% dalam dua minggu, naik menjadi $2,34 karena arus masuk ETF yang signifikan.

Kepemimpinan Ripple belum membuat pernyataan publik mengenai pergerakan harga, meskipun data yang akurat mengkonfirmasi peningkatan partisipasi ETF. Untuk detail lebih lanjut, Anda dapat menjelajahi Halaman Mitra CryptoDotNews.

Dampak Peluncuran ETF

ETF diluncurkan, menangkap aset senilai $1,3 miliar, telah mengalami arus masuk positif berkelanjutan selama 43 hari berturut-turut. Ini mencerminkan peningkatan minat investor.

Kenaikan XRP kontras dengan arus negatif dari ETF Bitcoin dan Ethereum, menggarisbawahi pergeseran pasar. Untuk sorotan lebih lanjut dari analis, Anda dapat melihat tweet berikut:

Dinamika Pasar dan Proyeksi

Kelangkaan yang didorong ETF pada XRP memiliki elemen yang mengingatkan pada ekspansi ETF Bitcoin sebelumnya. Para ahli memproyeksikan kenaikan harga lebih lanjut jika dinamika ini bertahan.

Analis pasar Dark Defender mencatat lintasan bullish XRP, khususnya menyoroti level resistensi yang krusial. Untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang diskusi band pasar, lihat: