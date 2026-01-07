3.200 Bitcoin Bergerak: Aktivitas Galaxy Digital Menambah Risiko Tekanan Sisi Jual

Bitcoin membuka tahun ini dengan diperdagangkan di atas level $93.000, memberikan rasa lega singkat bagi para bull setelah berminggu-minggu konsolidasi berat dan tekanan jual yang persisten. Pergerakan yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa pembeli masih aktif di zona permintaan kunci dan bersedia mempertahankan harga di atas angka psikologis $90.000. Momentum jangka pendek telah membaik, dan aksi harga mulai stabil setelah penurunan tajam yang terlihat pada akhir tahun lalu. Namun, meskipun ada tanda kekuatan awal ini, struktur pasar yang lebih luas masih rapuh.

Banyak analis terus memperingatkan bahwa tren dominan masih cenderung ke arah bawah. Bitcoin tetap berada di bawah beberapa level struktural kritis, dan upaya naik belum membatalkan fase korektif yang lebih luas. Dalam konteks ini, volatilitas yang diperbarui tidak boleh dikesampingkan, terutama karena kondisi likuiditas dan perilaku on-chain masih beragam.

Menambah pandangan hati-hati ini, analis top Darkfost menyoroti perkembangan on-chain yang penting: Galaxy Digital telah memindahkan lebih dari 3.200 BTC dalam transaksi terbaru. Transfer besar dari entitas institusional sering menarik perhatian ketat, karena dapat memberi sinyal rebalancing portofolio, manajemen likuiditas, atau persiapan untuk aktivitas pasar. Meskipun pergerakan seperti itu tidak secara otomatis menyiratkan penjualan segera, mereka cenderung meningkatkan ketidakpastian jangka pendek ketika pasar sudah sensitif.

Arus Masuk Exchange Institusional Meningkatkan Risiko Pasokan Jangka Pendek

Menurut analisis Darkfost, sebagian dari Bitcoin yang baru-baru ini dipindahkan oleh Galaxy Digital telah mencapai exchange terpusat utama, termasuk Binance, Bybit, dan Coinbase. Yang perlu dicatat, sekitar 560 BTC—senilai hampir $50 juta—ditransfer ke exchange dalam satu hari. Dalam istilah on-chain, jenis pergerakan ini signifikan karena transfer ke exchange biasanya meningkatkan probabilitas bahwa koin sedang dipersiapkan untuk dijual, hedging, atau penyediaan likuiditas.

Dalam konteks pasar saat ini, arus ini membawa bobot tambahan. Bitcoin mencoba untuk stabil di atas level psikologis kunci, tetapi sentimen keseluruhan tetap hati-hati, dan kondisi likuiditas masih ketat. Ketika pemegang besar mengirim koin ke exchange selama fase seperti itu, sering kali memperkenalkan risiko pasokan jangka pendek, karena bahkan penjualan sebagian dapat membebani harga jika permintaan spot tidak cukup kuat untuk menyerapnya.

Namun, penting untuk menghindari interpretasi berlebihan terhadap satu titik data tunggal. Entitas institusional seperti Galaxy Digital mengelola strategi besar dan terdiversifikasi yang dapat mencakup penjualan OTC, hedging derivatif, atau realokasi internal. Tidak semua arus masuk exchange menghasilkan penjualan spot langsung. Meskipun demikian, waktunya patut diperhatikan: transfer ini terjadi sementara Bitcoin masih berjuang untuk merebut kembali level resistensi utama.

Dari perspektif pasar, perilaku ini memperkuat sikap hati-hati. Ini menunjukkan bahwa beberapa pemain besar mungkin memanfaatkan rebound baru-baru ini untuk mengurangi eksposur atau mengelola risiko, daripada secara agresif mengakumulasi. Akibatnya, pemantauan berkelanjutan terhadap arus masuk exchange dan tekanan jual lanjutan akan menjadi kritis dalam menilai apakah rebound ini dapat bertahan atau menghadapi tekanan turun yang diperbarui.

Bitcoin Berkonsolidasi Saat Bulls Menguji Resistensi Struktural

Grafik mingguan Bitcoin menunjukkan pasar yang mencoba untuk stabil setelah fase korektif tajam, dengan harga sekarang berkonsolidasi di sekitar zona $93.000–$94.000. Rebound baru-baru ini telah memungkinkan BTC untuk merebut kembali wilayah di atas moving average periode 50 mingguan, yang saat ini bertindak sebagai support dinamis jangka pendek. Pemulihan ini menandakan bahwa pembeli masih aktif, terutama setelah sell-off akhir tahun 2025 mendorong harga menuju wilayah $85.000–$88.000.

Namun, strukturnya tetap beragam. Bitcoin masih diperdagangkan di bawah moving average periode 100 mingguan yang menurun, level yang secara historis bertindak sebagai resistensi yang menentukan tren selama fase transisi. Kegagalan untuk merebut kembali moving average ini pada penutupan mingguan menunjukkan bahwa momentum bullish, meskipun membaik, belum cukup kuat untuk mengkonfirmasi kelanjutan tren penuh.

Moving average periode 200 tetap jauh di bawah harga saat ini, memperkuat bahwa uptrend makro yang lebih luas masih utuh, tetapi kondisi jangka dekat tetap rapuh.

Volume telah meningkat secara moderat selama rebound, menunjukkan partisipasi, meskipun tidak pada level yang biasanya terkait dengan fase breakout yang kuat. Ini mendukung pandangan bahwa pergerakan yang lebih tinggi mungkin masih korektif daripada impulsif.

Bitcoin tampaknya berada dalam fase konsolidasi-ke-pemulihan. Penerimaan berkelanjutan di atas zona $95.000–$100.000 akan diperlukan untuk menggeser struktur secara tegas menjadi bullish. Sampai saat itu, aksi harga menunjukkan optimisme yang hati-hati daripada konfirmasi dari uptrend yang diperbarui.

Gambar unggulan dari ChatGPT, grafik dari TradingView.com