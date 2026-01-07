Bitcoin Memasuki Fase Akumulasi: Pasar Didukung Oleh Kehabisan Penjual, Bukan Lonjakan Pembelian

Bitcoin mencoba memperpanjang pemulihannya setelah merebut kembali level $90,000, langkah yang membawa kembali optimisme hati-hati ke pasar setelah berminggu-minggu konsolidasi dan tekanan jual. Meskipun aksi harga saja masih belum cukup untuk mengonfirmasi tren naik yang diperbarui, data on-chain menunjukkan bahwa kondisi pasar yang mendasari mungkin sedang stabil di bawah permukaan.

Menurut analis top Axel Adler, On-Chain Pressure Oscillator menawarkan lensa penting ke dalam dinamika pasar saat ini. Indikator, yang mengagregasi netflow exchange, keuntungan dan kerugian terealisasi holder jangka pendek, dan pengeluaran koin jangka panjang menjadi sinyal berbasis persentil tunggal, saat ini berada di sekitar level 46. Secara historis, zona ini telah dikaitkan dengan fase akumulasi daripada distribusi.

Yang menonjol dalam pembacaan saat ini adalah tidak adanya penjual agresif. Arus masuk exchange tetap teredam, menunjukkan bahwa investor tidak terburu-buru memindahkan koin ke tempat perdagangan. Pada saat yang sama, koin yang lebih tua sebagian besar tidak aktif, menunjukkan bahwa holder jangka panjang tidak menyerah meskipun volatilitas baru-baru ini. Holder jangka pendek tetap berada di bawah tekanan, tetapi kerugian mereka tampak terkendali, membatasi penjualan paksa.

Bersama-sama, faktor-faktor ini menunjukkan pasar yang mengalami deleveraging dan relatif seimbang, dengan tekanan sisi jual lebih dibatasi oleh kurangnya pasokan daripada oleh lonjakan permintaan.

Tekanan Holder Jangka Pendek Menjaga Tekanan Sisi Jual Tetap Terkendali

Adler menambahkan bahwa pergerakan terbaru dalam On-Chain Pressure Oscillator memperkuat gagasan bahwa Bitcoin masih terkunci dalam rezim konsolidasi. Sementara pembacaan harian oscillator telah melunak selama beberapa sesi terakhir, tren yang dihaluskan tetap stabil secara luas.

Secara historis, konfigurasi serupa cenderung muncul selama fase jeda, ketika pasar mencerna pergerakan sebelumnya sebelum berkomitmen pada arah baru. Yang penting, stabilitas ini menunjukkan bahwa tekanan sisi jual dari kohort kunci tetap teredam, meskipun permintaan belum menunjukkan ekspansi yang menentukan.

Risiko utama untuk struktur ini adalah kerusakan berkelanjutan dalam oscillator yang dihaluskan di bawah level netral. Langkah seperti itu akan menunjukkan pergeseran dari akumulasi menuju distribusi, menandakan bahwa penjual mendapatkan kembali kendali.

Dinamika ini terkait erat dengan posisi Bitcoin relatif terhadap harga terealisasi Short-Term Holder (STH). Dengan BTC diperdagangkan di bawah basis biaya rata-rata holder yang masuk dalam lima bulan terakhir, sebagian besar peserta jangka pendek saat ini dalam posisi rugi. Ini membatasi kemampuan mereka untuk mengambil keuntungan dan mengurangi insentif penjualan langsung. Akibatnya, tekanan jual tetap terkendali meskipun harga baru-baru ini melemah.

Namun, keseimbangan ini dapat berubah jika Bitcoin mendekati area $100,000. Kembali ke titik impas untuk holder jangka pendek dapat membuka pasokan dan menciptakan resistensi. Sinyal yang lebih sehat adalah harga merebut kembali level terealisasi STH sementara oscillator menguat, mengonfirmasi permintaan yang diperbarui daripada sekadar tidak adanya penjualan.

Bitcoin Bangkit Dari Terendah Desember Tetapi Menghadapi Resistensi Overhead yang Berat

Bitcoin diperdagangkan di dekat area $94,000 setelah bangkit tajam dari posisi terendah Desember sekitar $82,000–$84,000. Grafik menunjukkan kaki pemulihan yang jelas setelah fase korektif curam yang terjadi setelah puncak Oktober di dekat $125,000. Sementara pantulan telah memulihkan momentum jangka pendek, struktur yang lebih luas tetap terbatas secara teknis.

Harga saat ini merebut kembali moving average jangka pendek, yang telah mulai melengkung ke atas dan bertindak sebagai support dinamis. Ini adalah perkembangan yang konstruktif, menunjukkan bahwa momentum penurunan telah mereda dan pembeli mendapatkan kembali beberapa kontrol.

Namun, Bitcoin tetap di bawah moving average jangka menengah dan panjang, yang masih miring ke bawah. Level-level ini, berkelompok antara sekitar $100,000 dan $105,000, mewakili zona resistensi overhead yang signifikan yang harus dibersihkan oleh bulls untuk membangun kembali tren bullish.

Tekanan jual memuncak selama breakdown November–Desember, sementara rebound saat ini terjadi pada volume yang lebih moderat, menunjukkan stabilisasi daripada akumulasi agresif.

Secara struktural, pasar tampaknya sedang bertransisi dari sell-off tajam menjadi fase konsolidasi dan pemulihan. Bertahan di atas wilayah $90,000–$92,000 sangat penting untuk mempertahankan pengaturan konstruktif ini. Kegagalan untuk mempertahankan zona ini akan mengekspos Bitcoin pada risiko penurunan yang diperbarui, sementara pergerakan berkelanjutan di atas moving average yang menurun akan menandakan pergeseran yang lebih tahan lama dalam arah pasar.

Gambar unggulan dari ChatGPT, grafik dari TradingView.com