SEC Menandakan Perubahan Besar saat Pengecualian Inovasi Kripto Hampir Dirilis

Komisi Sekuritas dan Bursa AS sedang bersiap untuk meluncurkan perubahan kebijakan besar yang dapat mengubah cara aset kripto beroperasi di negara ini. Ketua SEC Paul Atkins mengonfirmasi bahwa lembaga tersebut hampir merilis kerangka kerja Pengecualian Inovasi yang bertujuan mendukung pengembangan mata uang kripto sambil tetap menjaga perlindungan investor.

Pembaruan ini mengikuti berbulan-bulan antisipasi di seluruh sektor kripto dan fintech, yang telah lama mengkritik kurangnya jalur regulasi yang jelas di Amerika Serikat.

Berbicara dalam acara CNBC dari New York Stock Exchange, Atkins mengatakan pengecualian tersebut tertunda karena penutupan pemerintah baru-baru ini tetapi sekarang sudah kembali ke jalur. Dia mengindikasikan bahwa SEC berharap untuk bergerak maju dalam waktu sekitar satu bulan. Menurut Atkins, lembaga tersebut sudah memiliki kewenangan yang cukup untuk bertindak dan tidak perlu menunggu undang-undang baru untuk mulai membentuk aturan kripto yang praktis.

Namun, Atkins mengungkap kebijakan baru tersebut sebagai bagian dari visi keseluruhannya: mengintegrasikan pasar modal AS dengan inovasi. Menurutnya, inovasi seperti kripto telah diabaikan padahal seharusnya diarahkan oleh kebijakan yang masuk akal dan praktis. Dia berpikir bahwa pasar inovatif memerlukan risiko, penggalangan dana, dan aturan, dan ini telah membantu ekonomi AS selama lebih dari 200 tahun.

Pengecualian Inovasi dan Dorongan untuk Aturan Modern

Pengecualian Inovasi sekarang harus dapat menawarkan proyek kripto beberapa kebebasan regulasi jika mereka memenuhi kriteria tertentu. Dengan cara ini, mereka dapat berkembang tanpa terpengaruh oleh regulasi sekuritas tradisional yang penuh sejak awal. Meskipun rinciannya masih akan diumumkan, satu hal yang jelas dari Atkins adalah bahwa regulasi ini tidak akan hilang; melainkan sedang diperbarui.

Dia mengatakan bahwa buku aturan SEC juga berisi banyak aturan lama yang menghambat perusahaan baru dari penggalangan dana. Ini bukan hanya masalah untuk dunia mata uang kripto. Atkins mengatakan bahwa jumlah perusahaan yang terdaftar secara publik di AS turun 40% dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. SEC ingin mengatasi masalah ini dan memudahkan perusahaan untuk go public.

Namun, kripto tetap menjadi bagian penting dari ini. Menurut Atkins, Amerika mungkin menemukan dirinya tertinggal dari Eropa dan Asia jika negara tersebut tidak memberikan rencana yang jelas mengenai inovasi kripto. Ini karena wilayah lain cenderung memandang Amerika dengan iri terkait ukuran, likuiditas, atau budaya investasi, yang mungkin memudar jika inovasi terus berpindah ke tempat lain.

Pasar Modal, Kripto, dan Perlindungan Investor

Atkins juga berbicara tentang kekhawatiran yang melibatkan spekulasi harga, perdagangan cepat, dan menggabungkan investasi dengan perilaku seperti perjudian. Dia mengakui bahayanya tetapi menyatakan bahwa ini dapat dikelola melalui kerangka kerja regulasi yang efektif. Dia merasa bahwa pengambilan risiko sebenarnya adalah spektrum yang selalu ada di pasar.

Bagaimana SEC harus mengatur, menurut Johnson, adalah dengan mempertahankan efisiensi pasar modal dan, pada saat yang sama, menjaga dasar-dasar yang terlindungi. Ketika diterapkan pada kripto, ini berarti menciptakan regulasi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang baik daripada menempatkan sesuatu ke dalam area yang mungkin ilegal.

