Telegram Jual Toncoin Senilai $450 Juta Saat Token Anjlok: Laporan

Pembaruan (6 Jan, 1:20 pm UTC): Artikel ini telah diperbarui dengan pernyataan dari Telegram.

Aplikasi pesan ramah kripto Telegram meningkatkan pendapatan operasionalnya pada 2025 saat menjajaki kemungkinan penawaran umum perdana (IPO).

Pendapatan Telegram mencapai $870 juta pada paruh pertama 2025, naik 65% dari $525 juta setahun sebelumnya, lapor Financial Times pada hari Selasa, mengutip laporan keuangan yang belum diaudit.

Sekitar sepertiga dari jumlah tersebut, atau $300 juta, berasal dari "perjanjian eksklusivitas," yang terkait dengan pendapatan terkait mata uang kripto Toncoin (TON) yang terhubung dengan Telegram.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa obligasi Telegram senilai $500 juta telah dibekukan di depositori sekuritas sentral Rusia karena sanksi Barat, kata FT, mengutip sumber anonim.

Telegram dilaporkan menjual TON senilai $450 juta

Telegram mencatat kerugian bersih lebih dari $220 juta pada H1 2025, dibandingkan dengan laba bersih $334 juta pada paruh pertama tahun sebelumnya. Perusahaan menargetkan pendapatan $2 miliar pada 2025.

Kerugian tersebut dilaporkan berasal dari Telegram yang harus menurunkan nilai kepemilikannya dalam Toncoin, yang kehilangan 69% nilainya pada 2025, menurut CoinGecko.

Grafik harga Toncoin (TON) pada 2025. Sumber: CoinGecko

"Perusahaan mengatakan kepada investor bahwa mereka telah menjual lebih dari $450 juta dalam Toncoin hingga saat ini," kata laporan tersebut.

Pada waktu penerbitan, jumlah tersebut akan mencapai sekitar 10% dari kapitalisasi pasar TON sebesar $4,6 miliar, menurut data CoinGecko.

Telegram membantah ketergantungan pada Rusia

Menanggapi pembekuan obligasi di Rusia, juru bicara Telegram mengatakan bahwa angka $500 juta mengacu pada penerbitan obligasi dari 2021. Perwakilan tersebut mencatat bahwa penawaran obligasi terbaru Telegram pada 2025 tidak termasuk partisipasi dari investor Rusia.

"Telegram tidak bergantung pada Rusia atau modal Rusia dan tidak menghadapi masalah terkait obligasi karena sanksi," kata juru bicara tersebut, menambahkan:

Telegram meluncurkan beberapa penawaran obligasi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penawaran obligasi konversi senilai $1,7 miliar yang diterbitkan pada Mei 2025. Penjualan tersebut dilaporkan menampilkan pendukung yang ada, termasuk raksasa investasi BlackRock dan perusahaan investasi Abu Dhabi Mubadala.

Menurut sumber FT, Telegram membeli kembali sebagian besar obligasi yang jatuh tempo pada 2026.

Terkait: 'Tahun yang beragam untuk IPO' karena kripto menarik ke bawah kinerja IPO AS

Laporan tersebut muncul di tengah CEO Telegram Pavel Durov yang masih dalam penyelidikan formal di Prancis atas dugaan kegagalan platform dalam menangani kriminalitas, termasuk konten pelecehan anak.

Dalam panggilan baru-baru ini dengan beberapa pemegang obligasi, Telegram dilaporkan mengatakan bahwa mereka terus bekerja sama dengan otoritas terkait kasus Durov dan bahwa mereka memerlukan lebih banyak penyelesaian sebelum perusahaan dapat melanjutkan pencatatan pasar publik.

Cointelegraph juga meminta komentar dari Telegram tentang keuangan 2025 dan kepemilikan TON mereka, tetapi perusahaan tidak membahas keduanya dalam responsnya.

Majalah: Bagaimana undang-undang kripto berubah pada 2025 — dan bagaimana mereka akan berubah pada 2026