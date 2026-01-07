Nebula Next Debut di CES 2026, Mempercepat Strategi Globalisasi

LAS VEGAS, 7 Januari 2026 /PRNewswire/ — CES tahun ini menyambut pemain baru.

Pada 6 Januari, Nebula Next melakukan debut di CES, secara resmi meluncurkan mobil konsep Nebula Next 01 Concept. Pameran ini menyoroti bahasa desain avant-garde dan eksplorasi arsitektur kendaraan energi baru (NEV) berperforma tinggi yang berwawasan ke depan. Sebagai perusahaan teknologi inovatif yang fokus pada R&D dan eksplorasi produk, debut ini menandakan bahwa Nebula Next telah memasuki tahap pengembangan baru.

Sebagai tolok ukur global untuk tren teknologi, CES tidak hanya berfungsi sebagai tempat pameran utama untuk perpaduan inovasi otomotif dan teknologi, tetapi juga sebagai pusat strategis bagi perusahaan untuk menghubungkan sumber daya global dan memperdalam kerja sama internasional. Saat ini, industri kendaraan listrik (EV) pintar global berada dalam siklus kritis iterasi teknologi yang dipercepat dan restrukturisasi kompetitif. Perusahaan-perusahaan terkemuka secara aktif menerapkan strategi global untuk merebut keunggulan teknologi dan keuntungan pasar awal. Oleh karena itu, CES menjadi arena inti untuk menguji daya saing global perusahaan. Debut global ini menandai tonggak penting dalam perkembangan Nebula Next.

Nebula Next 01 Concept yang diluncurkan menginterpretasikan secara mendalam upaya merek untuk mencapai efisiensi dan performa maksimal. Desain bagian depannya berpusat pada struktur aerodinamis multifungsi, meningkatkan manajemen asupan dan efisiensi pendinginan ke tingkat yang baru – mengatasi tantangan kehilangan energi yang dihadapi EV mewah pada kecepatan tinggi. Profil samping menggabungkan estetika dinamis dengan fitur aliran udara aktif terintegrasi, memastikan keseimbangan daya optimal saat berkendara berkecepatan tinggi. Bagian belakang menampilkan komponen aerodinamis aktif dan desain struktur benturan inovatif, mengoptimalkan aliran udara sambil menyeimbangkan estetika kendaraan dengan keselamatan, mencapai harmoni antara nuansa mewah, performa berkendara, dan perlindungan keselamatan.

Di luar presisi tekniknya, Nebula Next 01 Concept mengangkat semangat merek menjadi "Dare to beat." Lebih dari sekadar slogan, ini adalah kehendak untuk menantang alam dan batasan—Dare to beat the wind, Dare to beat the flash, dan Dare to beat the rules. Secara visual, kendaraan ini menangkap energi langka "Green Lightning" yang ditemukan dalam badai super, menampilkan "Lightning Waistline" yang tajam yang mendefinisikan ulang Rasio Emas bodi dan memproyeksikan kekuatan berotot bahkan saat diam. Ketekunan "Dare to beat" inilah yang mendorong tim untuk mengembangkan Blue Carbon Fiber yang sangat kaku dan ditenun mendalam sebagai "armor" kendaraan. Inovasi ini mendukung performa ekstrem mobil dalam "Super Track Mode". Ini bukan sekadar pengejaran kecepatan, tetapi deklarasi berani oleh Star Project untuk menentang konvensi dan menulis ulang aturan performa dan keselamatan.

Saat ini, pasar energi baru mewah global berada dalam periode kritis transformasi elektrifikasi. Persepsi konsumen tentang kemewahan telah bergeser dari "premium merek" menjadi "premium teknologi + peningkatan pengalaman," memberikan peluang kompetitif yang berbeda bagi merek baru dengan keunggulan teknis inti. Sebagai produsen mobil "born global", Nebula Next menargetkan pasar global sejak awal, berkomitmen pada jalur pengembangan yang menghindari persaingan harga dan sebaliknya membangun merek kelas atas melalui nilai teknologi. Memanfaatkan rantai pasokan EV pintar yang matang, Nebula Next bertujuan untuk merebut momen-momen kunci evolusi teknologi dan permintaan pasar, mendefinisikan ulang performa mewah tradisional dan berinovasi dalam pengalaman cerdas untuk menembus struktur pasar yang ada.

Implementasi teknologi inti dan kemajuan strategi global bergantung pada tim talenta berkualitas tinggi dan sistem rantai pasokan – elemen inti persaingan global untuk perusahaan otomotif saat ini. Sejak pengumuman resminya, operasi bisnis Nebula Next telah berkembang dengan stabil. Perusahaan telah mengumpulkan tim manufaktur kendaraan hampir 1.000 orang yang terus berkembang. Tim ini tidak hanya mencakup pakar senior dan veteran dari manufaktur kendaraan tradisional – mencakup R&D, produksi, manajemen rantai pasokan, dan saluran pemasaran – tetapi juga memupuk sekelompok pemimpin internal inti dengan metodologi mendalam dan pengalaman inovasi produk di sektor perangkat keras cerdas. Ini membentuk struktur organisasi yang didorong oleh DNA ganda "Smart + Manufacturing".

Nebula Next telah meluncurkan sistem ko-kreasi pengguna. Melalui penelitian awal di pasar kendaraan energi baru global utama, umpan balik pengguna nyata diintegrasikan secara langsung ke dalam iterasi produk dan optimisasi desain untuk menciptakan pengalaman produk yang dibuat bersama. Selanjutnya, Nebula Next akan merumuskan strategi implementasi produk dan layanan yang berbeda berdasarkan permintaan pasar dan lingkungan kebijakan di berbagai wilayah. Pada saat yang sama, Nebula Next telah mencapai kemitraan strategis dengan beberapa pemasok global tingkat atas, mengintegrasikan keunggulan rantai pasokan global untuk meletakkan fondasi yang solid bagi industrialisasi hasil R&D di masa depan.

Debut CES ini menandai peluang penting bagi Nebula Next untuk terlibat secara mendalam dengan ekosistem otomotif global. Melalui kolaborasi R&D multi-regional, integrasi rantai pasokan global, dan strategi pasar yang berbeda, Nebula Next memajukan perjalanan globalisasinya dengan langkah yang mantap. Ke depan, Nebula Next akan terus fokus pada pengembangan teknologi inti, memperdalam sinergi sumber daya global, dan memanfaatkan kekuatan R&D sebagai kekuatan pendorongnya untuk memberikan pengalaman mobilitas pintar yang unggul bagi pengguna di seluruh dunia – berkontribusi pada transformasi berkualitas tinggi industri otomotif global menuju elektrifikasi dan kecerdasan.

Tentang Nebula Next

Nebula Next adalah perusahaan teknologi kreatif yang berfokus pada pengembangan produk, solusi teknologi, dan pembentukan ekosistem industri mobilitas cerdas, baik untuk pengembangan teknologi canggih maupun validasi konsep.

Nebula Next terus mengeksplorasi penelitian teknologi dan desain konsep dalam industri mobilitas cerdas, di mana pengungkapan pencapaian akan diatur dengan tepat sesuai dengan status R&D dan persyaratan kepatuhan melalui saluran resmi kami. Kami sangat menyambut Anda untuk mengikuti akun resmi kami di WeChat sebagai "Nebula Next Auto" dan bergabung dengan kami melalui penciptaan Nebula yang lebih baik.

