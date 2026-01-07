Penjualan LTH Bitcoin 'Rekor' Dikembungkan oleh Transfer Exchange, Kata Kepala CryptoQuant

Kepala riset CryptoQuant telah menyoroti bagaimana tingkat penjualan HODLer Bitcoin yang tinggi baru-baru ini mengalami inflasi akibat perpindahan internal exchange.

Penjualan Pemegang Jangka Panjang Bitcoin Baru-baru Ini Tidak Benar-benar Mencapai Rekor Tertinggi

Dalam postingan baru di X, kepala riset CryptoQuant, Julio Moreno, membahas tentang penjualan baru-baru ini dari pemegang jangka panjang Bitcoin (LTH). LTH merujuk pada investor yang telah memegang koin mereka selama periode lebih dari 155 hari. Secara statistik, semakin lama seorang investor membiarkan token mereka tidak aktif, semakin kecil kemungkinan mereka untuk menjualnya kapan pun. Dengan demikian, LTH dengan waktu holding yang lama dianggap termasuk tangan kuat di pasar yang tidak mungkin melepas koin mereka.

Meskipun demikian, ada kalanya diamond hands ini memang melakukan penjualan. Salah satu penjualan besar seperti itu terjadi pada November tahun ini, seperti yang ditunjukkan oleh grafik yang dibagikan Moreno.

Pada puncak distribusi LTH Bitcoin di bulan November, jumlah pengeluaran 30 hari mencapai rekor tertinggi 1,55 juta BTC. Namun, analis menunjukkan bahwa angka ini tidak menceritakan keseluruhan cerita.

Nilai distribusi LTH tidak mengecualikan sumber yang tidak sesuai dengan transaksi ekonomi. Misalnya, perpindahan wallet internal. Ternyata transfer semacam itu cukup mendistorsi gambaran pasar kali ini. "Sebagian besar pengeluaran LTH disebabkan oleh transaksi internal exchange," jelas Moreno.

Menurut data CryptoQuant, setidaknya 0,65 juta dari "penjualan HODLer" sebenarnya berkaitan dengan pengacakan wallet internal dari exchange cryptocurrency Coinbase. Dengan demikian, distribusi dari kelompok ini tidak benar-benar mencapai level yang dapat dianggap sebagai rekor baru.

Ini bukan pertama kalinya transaksi internal exchange melebih-lebihkan penjualan LTH. Seperti terlihat di grafik, ada lonjakan tajam dalam transfer internal koin berusia LTH Coinbase pada Desember 2018 juga.

Meskipun penyesuaian untuk pengacakan internal Coinbase mengurangi skala penjualan diamond hand terbaru, hal itu tidak sepenuhnya menghilangkannya. Pengeluaran LTH bulanan masih mencapai level yang cukup signifikan sebesar 0,9 juta BTC pada puncaknya di bulan November.

Satu-satunya kali dalam siklus saat ini bahwa metrik melebihi angka ini adalah pada Desember 2024. Faktanya, seperti yang ditampilkan grafik di bawah ini, penjualan ini adalah yang tertinggi kelima yang tercatat.

Rekor untuk jumlah penjualan LTH Bitcoin tertinggi masih dipegang oleh Agustus 2017, yang menyaksikan 1,4 juta BTC dalam pergerakan dari kelompok tersebut.

Harga BTC

Pada saat penulisan, Bitcoin berada di sekitar $93.800, naik hampir 7% dalam tujuh hari terakhir.