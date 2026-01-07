India Memblokir Bursa Kripto Luar Negeri saat Penegakan AML Dipercepat

Dalam laporan tahunan 2024–2025, Financial Intelligence Unit – India mengonfirmasi bahwa 49 bursa cryptocurrency kini tunduk pada kewajiban anti pencucian uang India. Persyaratan ini berasal dari keputusan pemerintah tahun 2023 untuk mengklasifikasikan penyedia layanan Aset Digital Virtual di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, menempatkan platform kripto di bawah rezim kepatuhan yang sama dengan bank dan lembaga keuangan teregulasi lainnya.

Per 5 Januari 2026, FIU melaporkan bahwa 45 bursa berbasis India telah menyelesaikan pendaftaran domestik dan menjalani tinjauan regulasi. Empat platform berbasis luar negeri tambahan juga telah terdaftar, memungkinkan mereka beroperasi secara legal sambil memenuhi standar pelaporan India. Semua entitas terdaftar kini diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan identitas pelanggan, memantau transaksi, dan mengirimkan laporan tentang aktivitas mencurigakan kepada otoritas India.

Pemantauan Transaksi Mengungkap Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Temuan FIU sebagian besar didasarkan pada Laporan Transaksi Mencurigakan yang diajukan oleh bursa yang patuh. Laporan-laporan ini, menurut lembaga tersebut, memberikan wawasan terperinci tentang bagaimana cryptocurrency digunakan di dalam negeri — termasuk untuk tujuan ilegal.

Meskipun FIU mengakui bahwa aset digital dapat mendukung inovasi, investasi, dan inklusi keuangan, mereka memperingatkan bahwa penyalahgunaan saat ini masih substansial. Laporan ini menyoroti beberapa area risiko berulang, termasuk perjudian online ilegal, penipuan terorganisir berskala besar, jaringan transfer lintas batas yang tidak diatur mirip dengan sistem pertukaran uang informal, dan platform konten dewasa yang melanggar hukum.

Dalam satu kasus yang terdokumentasi, penyelidik melacak pembayaran kripto melalui beberapa dompet ke situs web ilegal, menunjukkan bahwa transaksi blockchain dapat dilacak secara efektif ketika bursa mengikuti aturan pemantauan dan pengungkapan yang tepat. Berdasarkan peraturan yang ada, platform terdaftar harus memverifikasi identitas pengguna, menentukan kepemilikan benefisial dompet, melacak transfer ke dompet pribadi, dan segera melaporkan perilaku mencurigakan. FIU juga mengonfirmasi bahwa hukuman dikenakan selama tahun fiskal terakhir pada bursa yang gagal memenuhi standar kepatuhan.

Bursa Luar Negeri Menghadapi Pembatasan Akses

Dorongan penegakan India juga telah menarik garis yang jelas antara platform luar negeri yang patuh dan tidak patuh. Bursa internasional besar seperti Binance, Coinbase, dan Mudrex telah terdaftar dengan FIU dan diizinkan untuk melayani pengguna India.

Sebaliknya, FIU telah memblokir akses ke 25 bursa asing yang menolak untuk mendaftar atau memenuhi persyaratan AML. Platform termasuk BitMEX, LBank, dan Phemex saat ini tidak dapat diakses oleh pengguna India hingga kewajiban kepatuhan dipenuhi.

Tindakan-tindakan ini telah menyalurkan sebagian besar aktivitas kripto ritel India ke kelompok bursa teregulasi yang lebih kecil. Platform yang disetujui kini diwajibkan untuk menunjuk direktur lokal dan petugas utama yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk komunikasi langsung dengan lembaga pemerintah.

Otoritas India telah menekankan bahwa tujuan mereka bukan untuk menghilangkan aktivitas cryptocurrency sepenuhnya, tetapi untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut beroperasi dalam kerangka hukum yang transparan dan diawasi secara ketat. FIU menyimpulkan bahwa aset digital akan tetap diizinkan hanya sejauh platform secara aktif bekerja sama dengan regulator dan menegakkan standar pencegahan kejahatan keuangan yang ketat.

