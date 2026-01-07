Ripple tidak memiliki jadwal IPO spesifik di tengah penggalangan dana $500 juta baru-baru ini

Ripple mengatakan tidak memiliki rencana untuk penawaran umum perdana setelah penggalangan dana yang kuat, memilih untuk fokus pada eksekusi.

Ringkasan Ripple berencana tetap privat, mengutip kesehatan keuangan yang kuat setelah putaran pendanaan $500 juta yang menilai perusahaan senilai $40 miliar.

Presiden Monica Long mengatakan pasar publik tidak diperlukan untuk mendanai pertumbuhan atau ekspansi.

Perusahaan memprioritaskan integrasi akuisisi, stablecoin, dan infrastruktur institusional daripada rencana pencatatan.

Ripple tidak memiliki jadwal yang pasti untuk go public dan berencana tetap privat karena fokus pada perluasan bisnisnya dan mengintegrasikan akuisisi terbaru.

Komentar tersebut disampaikan oleh Presiden Ripple Monica Long selama wawancara Bloomberg Crypto yang ditayangkan pada 6 Januari.

Neraca keuangan yang kuat menghilangkan urgensi untuk melakukan pencatatan

Long mengatakan Ripple tidak mengejar IPO karena tidak memerlukan modal pasar publik untuk mendanai pertumbuhan. Dia menjelaskan bahwa perusahaan biasanya go public untuk mengakses likuiditas dan basis investor yang lebih luas, tetapi Ripple sudah memiliki modal yang cukup.

Ripple mengumpulkan $500 juta dalam putaran pendanaan pada November 2025, menilai perusahaan sekitar $40 miliar. Long mengatakan perusahaan "sangat puas" dengan hasilnya dan menekankan bahwa modal tersebut memberikan fleksibilitas kepada Ripple tanpa tekanan pasar publik.

Valuasi tersebut menandai peningkatan tajam dari patokan sebelumnya, termasuk valuasi tersirat $11,3 miliar yang terkait dengan pembelian kembali saham pada awal 2025. Putaran ini menarik investor besar di seluruh keuangan tradisional dan kripto, termasuk Fortress Investment Group, Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard, dan Marshall Wace.

Daripada mempersiapkan pencatatan, Long mengatakan manajemen fokus pada eksekusi. Itu termasuk menyerap akuisisi terbaru dan memperluas bisnis stablecoin dan pembayaran Ripple.

Akuisisi besar-besaran di 2025 mengalihkan Ripple menuju integrasi

Untuk sebagian besar tahun 2025, Ripple melakukan sejumlah akuisisi besar untuk membangun infrastruktur institusionalnya.

Transaksi terbesar adalah akuisisi senilai $1,25 miliar terhadap prime broker Hidden Road, yang diumumkan pada April dan ditutup pada Oktober. Dengan akuisisi tersebut, Ripple menjadi perusahaan kripto-native pertama yang memiliki prime broker multi-aset global yang menyediakan layanan perdagangan, pembiayaan, dan kliring untuk aset digital dan valuta asing.

Kesepakatan besar lainnya termasuk akuisisi senilai $1 miliar terhadap GTreasury pada Oktober, memperluas Ripple ke manajemen treasury korporat, dan pembelian senilai $200 juta platform pembayaran Rail pada Agustus. Ripple juga mengakuisisi perusahaan kustodian Palisade di akhir tahun.

CEO Brad Garlinghouse mengatakan pada November bahwa aktivitas akuisisi akan melambat pada 2026, dengan perhatian beralih ke integrasi dan perluasan. Pendekatan tersebut tampaknya tidak berubah. Pada 6 Januari, GTreasury mengumumkan akuisisi tambahan pertamanya di bawah Ripple, membeli perusahaan otomasi keuangan Solvexia.

Di samping pertumbuhan infrastruktur, Ripple terus mendorong stablecoin dan peningkatan jaringan. RLUSD melampaui kapitalisasi pasar $1 miliar pada akhir 2025, sementara fitur baru di XRP Ledger, termasuk alat pinjaman dan privasi, diharapkan berkembang kuartal ini.