XRP Bidik $2,65 Setelah Pemulihan Kuat, $2,27 Menjadi Support Kritis

XRP baru-baru ini memasuki fase korektif setelah rebound kuat dari zona akumulasi $1,80–$1,85. Area ini, yang ditandai dengan beberapa level retracement Fibonacci, berfungsi sebagai magnet bagi pembeli, menghasilkan pergerakan vertikal yang tajam daripada kenaikan bertahap.

Analis Tara menunjukkan pentingnya level retracement 0,236 di $2,27 dan bagaimana level ini tetap menjadi level support yang kuat dalam koreksi jangka pendek. Saat ini, pasar mengharapkan pengujian lain di area $2,30-$2,35, yang mungkin menahan kemajuan lebih lanjut. Jika level tersebut tidak dapat ditembus, altcoin ini mungkin turun menuju level 0,382 di $2,18.

Pada grafik 4 jam, terdapat support tambahan yang terlihat dari moving average di sekitar level saat ini. Momentum tetap positif, sehingga koreksi diharapkan dilihat sebagai pengujian ulang. Penutupan di bawah $2,00 akan membuat XRP turun lebih jauh menuju $1,90, di mana terlihat sekelompok level support.

Momentum Meningkat pada Grafik 4 Jam dan Harian

Jelas, harga berada di atas level $1,90 hingga $2,00, sehingga ada pergeseran dari pasar bearish ke bullish dalam jangka pendek. RSI pada grafik 4 jam berada di kisaran 60-an atas hingga 70-an bawah, mencerminkan pembelian yang kuat tetapi juga kemungkinan jeda dalam aksi pasar dalam jangka pendek. Harga berada di atas $2,18 hingga $2,20, yang merupakan level resistance, dan ditetapkan untuk mencapai $2,30.

Melihat grafik harian, dapat dilihat bahwa pasar tetap berada di bawah tekanan korektif konstan untuk membuat titik tertinggi dan terendah yang lebih rendah sejak akhir musim panas. Namun, baru-baru ini, munculnya candlestick bullish menunjukkan bahwa pembeli telah mulai menarik dukungan mereka di zona $1,90-2,00, sehingga mengubahnya menjadi zona support jangka pendek. MACD bergerak ke zona positif, sementara Range Oscillator menunjukkan peningkatan kekuatan bullish.

Zona Keputusan Kunci XRP: $2,30–$2,35

Zona sekitar $2,30-$2,35 adalah area penting untuk diperhatikan bagi XRP. Terobosan penutupan di atas zona tersebut pada grafik 4 jam yang bersih dapat menargetkan level ekstensi Fibonacci $2,40, $2,48, dan kemudian zona $2,58-$2,65. Zona-zona ini mewakili ekstensi 0,618 dari pergerakan sebelumnya dan dengan demikian memiliki potensi tinggi jika konsolidasi jangka pendek berhasil.

