Pencitraan Profesional, Seukuran Ibu Jari: Dreame Memperkenalkan LEAPTIC Cube, Kamera Aksi AI 8K Pertamanya di CES 2026

LAS VEGAS, 7 Januari 2026 /PRNewswire/ — Dreame Technology, pemimpin global dalam elektronik konsumen kelas atas dan manufaktur cerdas, hari ini secara resmi meluncurkan Kamera Aksi AI Mungil 8K pertamanya, LEAPTIC Cube di CES 2026. Peluncuran ini merupakan lompatan signifikan bagi Dreame di arena pencitraan portabel. Dengan mengintegrasikan perangkat keras canggih secara mendalam dengan perangkat lunak cerdas, kamera ini bertujuan memberdayakan kreator konten, petualang, dan profesional, menghadirkan kemampuan tingkat profesional dalam faktor bentuk yang kompak untuk mendefinisikan ulang pengalaman kamera aksi.

Pencitraan 8K Revolusioner dengan Perangkat Keras Terdepan di Industri

Inti dari LEAPTIC Cube adalah kualitas gambar 8K Ultra HD yang luar biasa. Kamera ini menangkap Video Ultra-Jernih 8K/30fps yang menakjubkan, video HDR 4K/60fps, video Hyper-Night 4K, dan foto 50 megapiksel. Performa ini didukung oleh sensor CMOS berukuran besar 1/1,3 inci, termasuk yang terbesar yang ditemukan di kamera aksi andalan saat ini. Sensor yang lebih besar menangkap cahaya secara signifikan lebih banyak, secara dramatis meningkatkan performa cahaya rendah dan malam hari dengan kecerahan yang lebih baik dan detail yang indah. Rentang dinamis lebar 13,5-stop mempertahankan sorotan dan bayangan, menghasilkan gambar yang kaya dan bernuansa dengan gradasi yang jelas.

Menggerakkan kemampuan ini adalah prosesor gambar AI 8-core Qualcomm 4nm. Chip tingkat atas ini mendukung hingga 48 TOPS daya komputasi AI, memastikan operasi yang sangat efisien, stabil, dan mulus, mampu menangani tuntutan encoding dan decoding waktu nyata dari resolusi 8K. Sistem optiknya menampilkan lensa sudut super lebar 155° yang disesuaikan. Dirancang dengan elemen kaca asferis 1G+1GM+6P, kamera ini mencapai kejernihan yang sangat tinggi, distorsi yang lebih rendah, dan silau yang berkurang dibandingkan dengan pesaing. Teknik nano-coating dan spin-coating yang canggih lebih meningkatkan transmisi cahaya, menghasilkan visual yang sangat jernih dan cemerlang.

Bantuan AI Cerdas untuk Kreasi yang Mudah

Kekuatan LEAPTIC Cube melampaui perangkat keras. Kamera ini secara mendalam mengintegrasikan chip yang kuat dan algoritma AI yang canggih untuk mengotomatiskan dan meningkatkan seluruh proses kreatif, memberikan bantuan AI yang komprehensif dalam pemotretan, operasi, dan audio.

Sebelum Menangkap : AI bertindak sebagai asisten pemotretan profesional, secara intuitif merespons perintah suara. Baik menggunakan frasa santai atau instruksi yang tepat, pengguna dapat menghidupkan/mematikan perangkat, mengambil foto, merekam video, menambahkan penanda, beralih mode, atau menyesuaikan pengaturan melalui ucapan sederhana.

: AI bertindak sebagai asisten pemotretan profesional, secara intuitif merespons perintah suara. Baik menggunakan frasa santai atau instruksi yang tepat, pengguna dapat menghidupkan/mematikan perangkat, mengambil foto, merekam video, menambahkan penanda, beralih mode, atau menyesuaikan pengaturan melalui ucapan sederhana. Saat Menangkap : Memanfaatkan model besar multimodal, kamera melakukan kesadaran lingkungan tingkat milidetik dan analisis adegan. Kamera ini melampaui sekadar mengenali objek seperti "seseorang" atau "langit"—ia memahami konteks, seperti "memprioritaskan kejernihan wajah dan keseimbangan cahaya untuk wajah tersenyum yang berlari di pantai saat golden hour." Kamera ini bertindak sebagai penafsir adegan yang sesungguhnya, bukan hanya pengidentifikasi.

: Memanfaatkan model besar multimodal, kamera melakukan kesadaran lingkungan tingkat milidetik dan analisis adegan. Kamera ini melampaui sekadar mengenali objek seperti "seseorang" atau "langit"—ia memahami konteks, seperti "memprioritaskan kejernihan wajah dan keseimbangan cahaya untuk wajah tersenyum yang berlari di pantai saat golden hour." Kamera ini bertindak sebagai penafsir adegan yang sesungguhnya, bukan hanya pengidentifikasi. Dalam Pasca-Pemrosesan: AI berfungsi sebagai "direktur tingkat piksel," mengatur optimalisasi holistik kualitas gambar. Daripada menerapkan penyesuaian yang terisolasi, AI secara sinergis meningkatkan warna, warna kulit, rentang dinamis, dan detail berdasarkan pemahaman mendalam tentang konten adegan, membuat setiap foto dan frame video menjadi kreasi yang dibayangkan ulang oleh AI secara multi-dimensi.

Fitur Tingkat Profesional untuk Kebutuhan Beragam

Kamera ini juga unggul di area khusus:

Teknologi Transmisi ProSync : Unit host dan docking station terhubung melalui ProSync milik Dreame, menawarkan tampilan pemantauan yang konsisten jernih, mulus, dan stabil—tanpa latensi, lag, atau pemutusan koneksi yang dapat dirasakan. Teknologi ini menyediakan jarak transmisi dan stabilitas 5–10 kali lipat dari koneksi Bluetooth konvensional.

: Unit host dan docking station terhubung melalui ProSync milik Dreame, menawarkan tampilan pemantauan yang konsisten jernih, mulus, dan stabil—tanpa latensi, lag, atau pemutusan koneksi yang dapat dirasakan. Teknologi ini menyediakan jarak transmisi dan stabilitas 5–10 kali lipat dari koneksi Bluetooth konvensional. Efisiensi Sentuhan Cepat : Antarmuka yang terinspirasi Dynamic Screen bawaan mendukung pintasan yang sepenuhnya dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menyesuaikan parameter pemotretan dan pemutaran untuk alur kerja yang efisien.

: Antarmuka yang terinspirasi Dynamic Screen bawaan mendukung pintasan yang sepenuhnya dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menyesuaikan parameter pemotretan dan pemutaran untuk alur kerja yang efisien. Sistem Daya Tanpa Gangguan : Dengan dok baterai eksternal yang terpasang secara magnetis, sistem ini menawarkan masa pakai baterai yang diperpanjang—90 menit mandiri dan 220 menit gabungan. Koneksi memastikan transfer data yang stabil secara bersamaan dan daya berkelanjutan, secara efektif memberikan kapasitas yang hampir tidak terbatas untuk sesi yang diperpanjang.

: Dengan dok baterai eksternal yang terpasang secara magnetis, sistem ini menawarkan masa pakai baterai yang diperpanjang—90 menit mandiri dan 220 menit gabungan. Koneksi memastikan transfer data yang stabil secara bersamaan dan daya berkelanjutan, secara efektif memberikan kapasitas yang hampir tidak terbatas untuk sesi yang diperpanjang. Pemercantikan Potret Profesional: Kamera ini meningkatkan rendering potret dengan meningkatkan transparansi kulit, mempertajam fitur wajah untuk efek tiga dimensi, dan memperbaiki detail dengan kejernihan yang luar biasa.

Di CES ini, Dreame juga mengungkap "Ekosistem Pencitraan Cerdas"-nya untuk pertama kalinya. Diluncurkan bersama kamera aksi berukuran ibu jari 8K adalah perangkat yang dapat dikenakan seperti AI Glasses dan AI Ring. Berpusat pada "Kolaborasi Mulus + Interkonektivitas Ekosistem," trio ini mendefinisikan ulang esensi "merekam" itu sendiri. Ini bukan lagi operasi satu arah oleh perangkat yang terisolasi, tetapi loop "Lihat-Kontrol-Rekam" alami yang berputar di sekitar pengguna.

Dalam loop ini, setiap perangkat memainkan peran yang tak tergantikan:

DREAME AI Ring bertindak sebagai "hub kontrol" yang tak terlihat. Dengan hanya gerakan atau sentuhan halus dari pemakainya, cincin ini dapat secara nirkabel memerintahkan LEAPTIC Cube untuk mulai merekam, beralih mode, atau menandai sorotan, menerjemahkan niat pengguna langsung menjadi tindakan perangkat untuk kontrol yang benar-benar intuitif tanpa hambatan.

Cube untuk mulai merekam, beralih mode, atau menandai sorotan, menerjemahkan niat pengguna langsung menjadi tindakan perangkat untuk kontrol yang benar-benar intuitif tanpa hambatan. DREAME AI Glasses berfungsi sebagai "hub tampilan" yang tidak mencolok, memproyeksikan umpan viewfinder langsung LEAPTIC Cube langsung ke bidang penglihatan pengguna. Kemampuan ini membebaskan tangan pengguna dan menghilangkan kebutuhan untuk melihat ke bawah ke layar saat bersepeda, berkreasi, atau bepergian, memungkinkan pencelupan penuh dalam pengalaman.

Cube langsung ke bidang penglihatan pengguna. Kemampuan ini membebaskan tangan pengguna dan menghilangkan kebutuhan untuk melihat ke bawah ke layar saat bersepeda, berkreasi, atau bepergian, memungkinkan pencelupan penuh dalam pengalaman. Di inti ekosistem, LEAPTIC Cube adalah "mesin perekaman" yang kuat. Kamera ini merespons secara real-time terhadap perintah dari cincin dan secara tepat menangkap perspektif orang pertama yang dibingkai oleh kacamata, mengubah pengalaman imersif tanpa kehilangan menjadi rekaman video berkualitas tinggi.

Ketiga perangkat bekerja dalam sinergi yang erat melalui tautan data berdaya rendah dan hub AI terpadu, bersama-sama membentuk jaringan perekaman cerdas yang mulus dan tidak mencolok. Ini membuat setiap perekaman terasa sealami bernapas.

Yang perlu dicatat, ini baru permulaan dari roadmap ekosistem pencitraan Dreame. Ekosistem akan terus berkembang, dengan faktor bentuk baru seperti jam tangan olahraga/kesehatan yang sudah dalam jalur untuk bergabung dengan jaringan cerdas ini.

Dreame LEAPTIC Cube bukan sekadar pembaruan inkremental tetapi produk transformatif yang memadukan resolusi 8K terobosan dengan kecerdasan AI praktis dalam paket yang kecil dan tangguh. Kamera ini mewujudkan komitmen Dreame untuk mendorong batas-batas teknologi dan memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Diharapkan memasuki pasar Amerika Utara pada tahun 2026, dengan harga ritel yang diperkirakan ditetapkan sebesar $439,99 untuk Set Standar 64GB dan $459,99 untuk Set Standar 128GB.

Detail CES 2026

Tanggal: 6–9 Januari 2026

Lokasi: CES 2026 | Central Hall, Las Vegas Convention Center

Stan: 17726

Tentang Dreame Technology

Didirikan pada tahun 2017, Dreame Technology adalah pemimpin global dalam elektronik konsumen kelas atas dan manufaktur cerdas dengan visi untuk memberdayakan kehidupan melalui teknologi.

