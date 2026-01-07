Pencitraan Profesional, Seukuran Ibu Jari: Dreame Memperkenalkan LEAPTIC Cube, Kamera Aksi AI 8K Pertamanya di CES 2026

LAS VEGAS, 7 Januari 2026 /PRNewswire/ — Dreame Technology, pemimpin global dalam elektronik konsumen kelas atas dan manufaktur cerdas, hari ini secara resmi meluncurkan Kamera Aksi AI Mungil 8K pertamanya, LEAPTIC Cube di CES 2026. Peluncuran ini merupakan lompatan signifikan bagi Dreame di arena pencitraan portabel. Dengan mengintegrasikan perangkat keras canggih secara mendalam dengan perangkat lunak cerdas, kamera ini bertujuan memberdayakan kreator konten, petualang, dan profesional, menghadirkan kemampuan tingkat profesional dalam faktor bentuk yang kompak untuk mendefinisikan ulang pengalaman kamera aksi.
Pencitraan 8K Revolusioner dengan Perangkat Keras Terdepan di Industri
Inti dari LEAPTIC Cube adalah kualitas gambar 8K Ultra HD yang luar biasa. Kamera ini menangkap Video Ultra-Jernih 8K/30fps yang menakjubkan, video HDR 4K/60fps, video Hyper-Night 4K, dan foto 50 megapiksel. Performa ini didukung oleh sensor CMOS berukuran besar 1/1,3 inci, termasuk yang terbesar yang ditemukan di kamera aksi andalan saat ini. Sensor yang lebih besar menangkap cahaya secara signifikan lebih banyak, secara dramatis meningkatkan performa cahaya rendah dan malam hari dengan kecerahan yang lebih baik dan detail yang indah. Rentang dinamis lebar 13,5-stop mempertahankan sorotan dan bayangan, menghasilkan gambar yang kaya dan bernuansa dengan gradasi yang jelas.
Menggerakkan kemampuan ini adalah prosesor gambar AI 8-core Qualcomm 4nm. Chip tingkat atas ini mendukung hingga 48 TOPS daya komputasi AI, memastikan operasi yang sangat efisien, stabil, dan mulus, mampu menangani tuntutan encoding dan decoding waktu nyata dari resolusi 8K. Sistem optiknya menampilkan lensa sudut super lebar 155° yang disesuaikan. Dirancang dengan elemen kaca asferis 1G+1GM+6P, kamera ini mencapai kejernihan yang sangat tinggi, distorsi yang lebih rendah, dan silau yang berkurang dibandingkan dengan pesaing. Teknik nano-coating dan spin-coating yang canggih lebih meningkatkan transmisi cahaya, menghasilkan visual yang sangat jernih dan cemerlang.
Bantuan AI Cerdas untuk Kreasi yang Mudah
Kekuatan LEAPTIC Cube melampaui perangkat keras. Kamera ini secara mendalam mengintegrasikan chip yang kuat dan algoritma AI yang canggih untuk mengotomatiskan dan meningkatkan seluruh proses kreatif, memberikan bantuan AI yang komprehensif dalam pemotretan, operasi, dan audio.
Fitur Tingkat Profesional untuk Kebutuhan Beragam
Kamera ini juga unggul di area khusus:
Di CES ini, Dreame juga mengungkap "Ekosistem Pencitraan Cerdas"-nya untuk pertama kalinya. Diluncurkan bersama kamera aksi berukuran ibu jari 8K adalah perangkat yang dapat dikenakan seperti AI Glasses dan AI Ring. Berpusat pada "Kolaborasi Mulus + Interkonektivitas Ekosistem," trio ini mendefinisikan ulang esensi "merekam" itu sendiri. Ini bukan lagi operasi satu arah oleh perangkat yang terisolasi, tetapi loop "Lihat-Kontrol-Rekam" alami yang berputar di sekitar pengguna.
Dalam loop ini, setiap perangkat memainkan peran yang tak tergantikan:
Ketiga perangkat bekerja dalam sinergi yang erat melalui tautan data berdaya rendah dan hub AI terpadu, bersama-sama membentuk jaringan perekaman cerdas yang mulus dan tidak mencolok. Ini membuat setiap perekaman terasa sealami bernapas.
Yang perlu dicatat, ini baru permulaan dari roadmap ekosistem pencitraan Dreame. Ekosistem akan terus berkembang, dengan faktor bentuk baru seperti jam tangan olahraga/kesehatan yang sudah dalam jalur untuk bergabung dengan jaringan cerdas ini.
Dreame LEAPTIC Cube bukan sekadar pembaruan inkremental tetapi produk transformatif yang memadukan resolusi 8K terobosan dengan kecerdasan AI praktis dalam paket yang kecil dan tangguh. Kamera ini mewujudkan komitmen Dreame untuk mendorong batas-batas teknologi dan memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Diharapkan memasuki pasar Amerika Utara pada tahun 2026, dengan harga ritel yang diperkirakan ditetapkan sebesar $439,99 untuk Set Standar 64GB dan $459,99 untuk Set Standar 128GB.
Detail CES 2026
Tanggal: 6–9 Januari 2026
Lokasi: CES 2026 | Central Hall, Las Vegas Convention Center
Stan: 17726
Tentang Dreame Technology
Didirikan pada tahun 2017, Dreame Technology adalah pemimpin global dalam elektronik konsumen kelas atas dan manufaktur cerdas dengan visi untuk memberdayakan kehidupan melalui teknologi. Ikuti kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://global.dreametech.com/.
Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/professional-imaging-thumb-sized-dreame-introduces-the-leaptic-cube-its-first-8k-ai-action-camera-at-ces-2026-302654834.html
SUMBER LEAPTIC