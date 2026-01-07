Senator John Kennedy mengonfirmasi bahwa Komite Perbankan Senat akan mengadakan pemungutan suara markup mengenai legislasi struktur pasar kripto

Komite Perbankan Senat bermaksud mengadakan pemungutan suara markup tentang regulasi pasar kripto (CLARITY Act) pada hari Kamis depan, 16 Januari 2026, menurut Senator John Kennedy.

Senator AS Tim Scott akan mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan hal-hal penting bagi pasar kripto seperti memperjelas peran regulasi untuk SEC dan CFTC.

Isu-isu mendesak, seperti regulasi DeFi, stablecoin yang menghasilkan yield, kepegawaian bipartisan di lembaga regulasi, dan kekhawatiran etika seputar kepentingan kripto Presiden Trump, masih harus diselesaikan sebelum RUU tersebut disahkan

Kapan CLARITY Act akan disahkan?

Senator Republik John Kennedy mengonfirmasi pada 6 Januari bahwa Komite Perbankan Senat akan mengadakan pemungutan suara markup tentang legislasi struktur pasar kripto pada hari Kamis minggu depan. David Sacks terlihat meninggalkan kantor Senator Tim Scott, di mana sekitar selusin senator telah bertemu untuk membahas CLARITY Act.

Kennedy mengatakan kepada wartawan bahwa Ketua Komite Perbankan Tim Scott berencana mengadakan pemungutan suara terlepas dari apakah kesepakatan penuh telah tercapai.

"Ketua akan mengadakan pemungutan suara, apa pun yang terjadi, pada hari Kamis minggu depan," katanya.

CLARITY Act dimaksudkan untuk mendefinisikan bagaimana SEC dan CFTC dapat mengawasi pasar kripto. Ini menetapkan CFTC sebagai regulator pasar spot utama untuk kripto dan lebih jelas mendefinisikan bagaimana hukum sekuritas mungkin berlaku untuk sektor ini.

Namun, ada beberapa masalah yang belum terselesaikan terkait penegakan RUU tersebut. Misalnya, bagaimana mengatur stablecoin yang membayar bunga kepada pemegang. Kelompok perbankan tradisional berpendapat bahwa mengizinkan penerbit stablecoin menawarkan bunga dapat mengubah token pembayaran menjadi alternatif deposito yang bersaing secara tidak adil dengan bank.

Ada juga kekhawatiran tentang bagaimana mengatur protokol DeFi dalam hal kekhawatiran anti pencucian uang dan apakah beberapa token harus berada di bawah yurisdiksi SEC atau CFTC. Industri kripto khawatir bahwa memberikan SEC kekuatan pengambilan keputusan utama akan menciptakan kembali pendekatan berat penegakan yang digunakan oleh mantan Ketua SEC, Gary Gensler.

Kekhawatiran etika juga mengelilingi usaha cryptocurrency keluarga Trump, yang bernilai ratusan juta dolar. Usaha-usaha ini termasuk World Liberty Financial dan memecoin Trump, yang diluncurkan setelah kampanye 2024.

World Liberty Financial adalah platform keuangan terdesentralisasi di mana keluarga Trump menerima 75% dari hasil bersih penjualan token. Pada Desember 2025, keluarga Trump telah mendapat untung $1 miliar dari hasil sementara memegang token yang belum terjual senilai $3 miliar.

Perusahaan ini telah terlibat dalam beberapa konflik kepentingan karena keterlibatan Donald Trump. Ini termasuk dugaan kesepakatan rahasia dengan entitas asing dan pengusaha yang sebelumnya berada di bawah investigasi kriminal atau terpidana. Miliarder kelahiran China Justin Sun menginvestasikan $30 juta ke World Liberty Financial, dan tak lama setelah Trump menjabat, investigasi SEC terhadap Sun dihentikan.

Selain itu, meskipun ada penolakan dari Republik, Demokrat telah berupaya memastikan representasi partai minoritas di lembaga regulasi seperti CFTC dan SEC, mencegah satu partai mendominasi keputusan regulasi.

Apa yang terjadi jika Kongres gagal memutuskan pada akhir Januari?

Jika RUU tersebut tidak mendapatkan markup apa pun pada akhir Januari, peluang untuk disahkan akan sangat menurun. RUU tersebut harus melewati Senat pada April, atau peluangnya untuk menjadi undang-undang pada 2026 akan sangat kecil.

Selain itu, resolusi berkelanjutan, yang mengakhiri penutupan pemerintah terakhir, berakhir pada 30 Januari. Penutupan pemerintah akan sepenuhnya menggagalkan kemajuan legislasi kripto.

Pemilihan paruh waktu November 2026 mungkin menyebabkan pembuat undang-undang menahan legislasi apa pun sampai mereka melihat hasil jajak pendapat.

DPR mengesahkan versinya tentang legislasi struktur pasar yang disebut Digital Asset Market Clarity Act pada Juli 2025 dengan dukungan bipartisan yang kuat. Sekarang, DPR menunggu Senat untuk memajukan versinya sehingga kedua kamar dapat merekonsiliasi perbedaan dan mengirimkan RUU terpadu kepada Presiden Trump.

Pendukung industri memberikan legislasi tersebut peluang antara 50% dan 60% untuk menjadi undang-undang pada 2026. RUU struktur pasar mewakili bagian kedua dari legislasi kripto utama yang akan disahkan Kongres, setelah GENIUS Act yang ditandatangani Presiden Trump menjadi undang-undang pada 18 Juli 2025. GENIUS Act mewajibkan penerbit stablecoin untuk mempertahankan cadangan dukungan 100% dengan aset likuid seperti dolar AS atau sekuritas Treasury jangka pendek dan menundukkan mereka pada persyaratan anti pencucian uang yang ketat.

