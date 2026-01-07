FAKTA CEK: Video Zaldy Co yang mengkritik pejabat korup adalah buatan AI

Klaim: Sebuah video menunjukkan mantan perwakilan Ako Bicol Zaldy Co mengkritik pejabat korup.

Rating: SALAH

Mengapa kami memeriksa fakta ini: Video yang memuat klaim tersebut telah menerima 112.000 tayangan, 6.200 reaksi, 2.200 bagikan, dan 345 komentar hingga saat penulisan. Video ini diposting di Facebook pada 8 Desember 2025, menyusul pengungkapan Co tentang dugaan penyisipan dalam anggaran 2025. Video tersebut terus menarik keterlibatan dari pengguna media sosial.

Dalam video tersebut, Co ditampilkan mengatakan, "Wala silang tunay na malasakit sa taumbayan. Ang pera ng mamamayan ay ginawa nilang negosyo at ang kaban ng bayan ay tila personal nilang bangko. Ang mas masaklap, mismong makapangyarihang pamilya, wala silang tunay na malasakit sa taumbayan."

(Mereka tidak memiliki kepedulian nyata terhadap rakyat. Mereka telah mengubah uang rakyat menjadi bisnis dan perbendaharaan publik menjadi bank pribadi mereka. Lebih parahnya lagi, keluarga-keluarga berkuasa itu sendiri tidak memiliki kepedulian nyata terhadap rakyat.)

Beberapa pengguna Facebook percaya video tersebut asli, dengan beberapa komentator setuju dengan pernyataan yang diduga dari Co. Salah satunya menulis, "Totoo yang sinabi [ni] Zaldy Co (Apa yang dikatakan Zaldy Co adalah benar)."

Fakta: Meskipun Co memang membuat tuduhan tertentu dalam serangkaian video "mengungkap semua" yang dirilis pada November 2025, dia tidak membuat pernyataan dalam video yang beredar, yang dihasilkan menggunakan alat AI.

Pendeteksi deepfake Hive Moderation menandai video pada stempel waktu 00:05 sebagai 70% kemungkinan dihasilkan menggunakan AI, sementara Sight Engine menandai tangkapan layar wajah Co dari video tersebut sebagai 93% kemungkinan dihasilkan AI.

Postingan tersebut tidak menyertakan penafian bahwa video tersebut dihasilkan AI, yang membingungkan pengguna media sosial.

Tidak ada kecocokan tepat: Pernyataan tepat yang ditunjukkan dalam video yang dihasilkan AI tidak dapat ditemukan di video Co mana pun yang diposting pada 24, 25, dan 26 November 2025.

Kecocokan terdekat adalah pesan Co dalam video 26 November di tanda 7:42-8:02, di mana dia mengatakan, "Wala silang malasakit sa taumbayan lalo na sa mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taumbayan. Masakit man tanggapin pero ito ang katotohanan, ang pinaka-makapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema."

(Mereka tidak peduli terhadap rakyat, terutama orang miskin. Kekuasaan disalahgunakan, dan uang rakyat dijadikan bisnis. Mungkin menyakitkan untuk menerimanya, tetapi ini adalah kebenaran: bahkan keluarga-keluarga paling berkuasa terlibat dalam sistem ini.)

Dalam klip ini, Co menuduh Ibu Negara Liza Araneta-Marcos dan saudaranya, Martin Araneta, mencampuri impor barang-barang pertanian, yang diduga menyebabkan kenaikan harga produk tertentu seperti ikan layang atau galunggong. Menteri Pertanian Francisco Tiu Laurel Jr. membantah tuduhan ini, mengatakan tokoh-tokoh yang disebutkan tidak pernah mencampuri operasi Departemen Pertanian.

Selain itu, membandingkan video yang dihasilkan AI dan video Co, dapat diamati bahwa dalam klip asli, mantan anggota parlemen tersebut tidak menatap langsung ke kamera sepanjang durasi video karena dia sedang membaca naskahnya.

Penyisipan anggaran: Co, tokoh sentral dalam skandal pengendalian banjir, merilis video pada November 2025 yang menuduh keterlibatan keluarga Marcos dalam penyisipan anggaran yang tidak wajar.

Co mengklaim bahwa Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mantan ketua DPR Martin Romualdez mendalangi penyisipan proyek senilai P100 miliar dalam anggaran nasional 2025, dan bahwa Presiden menerima suap P25 miliar.

Dalam serangkaian foto yang diposting pada 25 November 2025, Co juga menuduh putra presiden dan Perwakilan Distrik 1 Ilocos Norte Sandro Marcos melakukan penyisipan anggaran P50,9 miliar.

"Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon," kata Co.

(Presiden bukan satu-satunya yang memiliki penyisipan dalam anggaran. Bahkan Anggota Kongres Sandro Marcos juga memasukkan sesuatu setiap tahun.)

Co memimpin komite alokasi DPR di bawah Kongres ke-20 hingga dia dicopot dari posisi tersebut pada Januari 2025 di tengah kekacauan anggaran.

Pemeriksaan fakta sebelumnya: Rappler sebelumnya telah membantah klaim serupa tentang Co:

PEMERIKSAAN FAKTA: Video Zaldy Co yang menuduh penuntutan selektif dihasilkan AI

PEMERIKSAAN FAKTA: Klip yang dimanipulasi AI salah merepresentasikan video Zaldy Co tentang skandal pengendalian banjir

PEMERIKSAAN FAKTA: Zaldy Co masih hidup

PEMERIKSAAN FAKTA: Video Zaldy Co di Paris dihasilkan AI

