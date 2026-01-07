Fujifilm Meluncurkan Kamera Instan Hybrid "instax mini Evo Cinema(TM)"

Sebuah instax yang dapat merekam video dan "menyerahkannya" dalam bentuk cetakan instax ! Nikmati pengalaman perjalanan waktu dengan efek "Eras Dial " yang terinspirasi dari berbagai era!

— FUJIFILM Corporation mengumumkan peluncuran "instax mini Evo Cinema " (mini Evo Cinema), model baru dalam kamera instan hibrida instax "Evo series". Produk ini akan tersedia di Jepang pada 30 Januari 2026.

Visual utama mini Evo Cinema

Pemotretan dengan mini Evo Cinema

"Evo Series" adalah kamera instan hibrida yang memungkinkan pengguna mengambil gambar dengan melihat monitor LCD di bagian belakang kamera dan memilih bidikan favorit untuk dicetak, serta menikmati pengalaman fotografi yang mendalam dengan berbagai efek kreatif.

Mini Evo Cinema dapat menangkap gambar diam dan video. Kamera ini mengubah data video yang direkam menjadi kode QR*1 dan membuat cetakan instax bersama dengan gambar diam yang dipotong dari video, memungkinkan pengguna untuk "menyerahkan video". Dengan mengubah video menjadi cetakan instax , pengguna tidak hanya dapat menyimpan momen berkesan yang dihabiskan bersama orang-orang terkasih dalam bentuk nyata, tetapi juga dengan mudah menonton kembali video kapan saja melalui kode QR.

Sebagai fitur baru, kamera ini dilengkapi dengan "Eras Dial ", yang memungkinkan pengguna mengalami efek yang terinspirasi dari era yang berbeda. 10 efek "Eras Dial " tersedia, termasuk "1960" yang terinspirasi dari kamera film 8mm. Setiap efek memiliki 10 level yang dapat disesuaikan, menawarkan total 100 ekspresi yang mungkin. Efek-efek ini menangkap cita rasa unik dari setiap era, memungkinkan pengguna untuk memotret video dan gambar diam yang luar biasa dan istimewa dengan nuansa perjalanan waktu.

Kamera ini menampilkan desain pegangan vertikal yang terinspirasi dari "FUJICA Single-8" milik Fujifilm, kamera 8mm yang diperkenalkan pada tahun 1965. Desainnya yang dibuat dengan cermat dan operasi analog meningkatkan kenikmatan pemotretan dan pencetakan.

Aplikasi khusus*2 memungkinkan pengguna mengedit video dengan menggabungkan klip dan menambahkan template pembuka dan penutup sinematik, memungkinkan untuk membuatnya lebih istimewa. Selain itu, aplikasi ini memiliki "Fungsi Cetak Langsung" yang memungkinkan pengguna mengubah gambar smartphone menjadi cetakan instax .

Mini Evo Cinema adalah kamera 3-in-1 yang tidak hanya menangkap video dan gambar diam tetapi juga berfungsi sebagai printer smartphone.

Fujifilm akan terus memperluas dunia sistem foto instan instax yang memungkinkan orang menikmati pencetakan foto langsung di tempat.

*1 QR Code adalah merek dagang terdaftar dari Denso Wave Incorporated. Setelah mencetak cetakan instax dengan kode QR, perlu mengunggah data video ke server melalui aplikasi "instax mini Evo ". Periode unduhan untuk data video adalah dua tahun sejak diunggah ke server melalui aplikasi smartphone khusus bersama dengan gambar yang diambil.

dengan kode QR, perlu mengunggah data video ke server melalui aplikasi "instax mini Evo ". Periode unduhan untuk data video adalah dua tahun sejak diunggah ke server melalui aplikasi smartphone khusus bersama dengan gambar yang diambil.

1. Nama Produk, Tanggal Rilis, Harga

(1) Kamera Instan Hibrida "instax mini Evo Cinema "

Bodi "mini Evo Cinema"

Attachment Viewfinder

Attachment Grip

(2) Case Kamera untuk "instax mini Evo Cinema "

2. Fitur Utama "instax mini Evo Cinema "

(1) Merekam video dan menyerahkannya sebagai cetakan instax dengan kode QR

Rekam video hingga 15 detik dengan kontrol sederhana—tekan dan tahan tombol rana untuk merekam, lepaskan untuk jeda, dan rekam beberapa adegan dengan mudah. Video yang direkam dapat ditinjau langsung di monitor belakang, dan pengguna dapat memilih adegan favorit mereka untuk dicetak sebagai cetakan instax dengan kode QR untuk berbagi langsung. Dengan memindai kode QR menggunakan smartphone, video dapat diputar ulang dengan bingkai instax atau diunduh untuk dengan mudah diposting di media sosial dan dibagikan dengan teman.

Menikmati perekaman video dengan "mini Evo Cinema"

Pemotretan dengan melihat monitor belakang

Pindai kode QR cetakan instax dengan smartphone untuk memutar video

(2) Menampilkan berbagai efek "Eras Dial " yang terinspirasi dari era yang berbeda

Menampilkan 10 efek "Eras Dial ", seperti "1960" yang terinspirasi dari kamera film 8mm tahun 1960-an dan "1970", membangkitkan tekstur televisi CRT berwarna dari tahun 1970-an. Selain tekstur visual, setiap efek menggabungkan detail halus seperti noise dan flutter pita untuk menciptakan kembali nuansa era tersebut. Setiap efek menawarkan 10 level derajat yang dapat disesuaikan, memungkinkan total 100 ekspresi unik. Audio juga diproses dengan efek "Eras Dial ", menambahkan karakteristik suara yang khas, sementara efek tertentu bahkan memutar suara nostalgia—seperti dengungan gulungan film—selama pemotretan, menciptakan pengalaman mendalam yang terasa seperti melangkah kembali ke masa lalu.

Mengoperasikan "Eras Dial "

Menyesuaikan dial kontrol derajat

Contoh "Eras Dial "

"1940," terinspirasi dari ekspresi warna yang hidup dari proses film tiga warna.

"1980," terinspirasi dari tampilan film negatif warna 35mm

"2010," membangkitkan gaya aplikasi edit foto untuk smartphone.

(3) Desain yang meningkatkan pengalaman pemotretan dengan Grip vertikal dan nuansa analog

Bodi kamera menampilkan desain klasik dan premium dalam warna hitam dan abu-abu, mengadopsi gaya pegangan vertikal yang mengingatkan pada "FUJICA Single-8" milik Fujifilm, sistem film rumah 8mm terobosan yang diluncurkan pada tahun 1965 yang membuat perekaman video sehari-hari dapat diakses oleh semua orang. Detail seperti "Eras Dial " yang taktil, yang memberikan klik yang memuaskan di setiap putaran, dan "Print Lever," yang dirancang untuk membangkitkan nuansa menggulung film dengan tangan, menambah pesona analog dan memperluas kegembiraan pemotretan dan pencetakan.

Pengguna dapat dengan mudah memotret sambil memeriksa monitor belakang atau menikmati pengalaman mendalam dengan memasang aksesori viewfinder yang disertakan. Attachment grip lebih meningkatkan penanganan, memastikan operasi yang stabil dan memungkinkan pengguna fokus pada pengambilan bidikan yang sempurna.

"Eras Dial "

Print Lever

Pemotretan dengan menggunakan attachment viewfinder

(4) Aplikasi khusus untuk melihat dan mengedit video yang diambil

Aplikasi khusus memungkinkan pengguna melihat video yang diambil dengan mini Evo Cinema di smartphone mereka dan menggabungkan beberapa klip untuk membuat konten yang benar-benar istimewa. Selain Bluetooth, konektivitas Wi-Fi didukung untuk transfer yang lebih cepat dan kemampuan untuk melihat pratinjau dan memilih video atau gambar diam sebelum mengirim.

Di galeri, pengguna dapat menjelajahi dan mengedit video dan gambar diam yang ditransfer. Beberapa klip dapat digabungkan menjadi satu video hingga 30 detik, dengan template pembuka dan penutup sinematik tersedia untuk dampak tambahan.

Fitur "Template Poster" memungkinkan pengguna merancang cetakan instax dengan tampilan poster film dengan menambahkan judul dan teks untuk sentuhan personal.

dengan tampilan poster film dengan menambahkan judul dan teks untuk sentuhan personal. Fungsi "Direct Print" memungkinkan pencetakan foto dan gambar favorit yang disimpan di smartphone langsung dengan mini Evo Cinema.

Dengan menghubungkan ke aplikasi khusus, mini Evo Cinema berfungsi sebagai perangkat 3-in-1—menangkap video dan gambar diam sekaligus berfungsi sebagai printer smartphone.

Layar Utama Aplikasi

Menambahkan urutan penutup ke video Anda

Layar untuk memilih template poster

Contoh yang dibuat menggunakan template poster

3. Promosi "instax mini Evo Cinema "

Mini Evo Cinema adalah kamera instan hibrida yang tidak hanya memungkinkan pengguna merekam video dan mengubahnya menjadi cetakan instax , tetapi juga menawarkan 10 efek "Eras Dial " yang terinspirasi dari era yang berbeda, menciptakan pengalaman yang terasa seperti melangkah kembali ke masa lalu. Tagline promosi "One camera, decades of possibilities" mengekspresikan harapan kami bahwa pengguna menangkap adegan luar biasa bertema era sebagai cetakan instax . Tagline ini digunakan secara online, di media sosial, dan di toko untuk mengomunikasikan daya tarik "mini Evo Cinema" kepada sebanyak mungkin orang.

Tentang merek instax

Sejak peluncuran aslinya pada tahun 1998, seri kamera instan instax telah merangkul tren dan teknologi yang berkembang seiring waktu dan memperluas jajarannya untuk mencakup tidak hanya kamera instan analog, tetapi juga kamera instan hibrida menggunakan teknologi digital, printer smartphone, dan kamera digital seukuran telapak tangan. Instax terus menawarkan cara yang beragam untuk menikmati fotografi, memperluas basis pengguna di lebih dari 100 negara.

* instax, instax print, instax mini Evo Cinema, instax mini Evo, dan the Eras Dial adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Fujifilm Corporation.

