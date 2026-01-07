Bitcoin dan yen Jepang bergerak bersama seperti tidak pernah terjadi sebelumnya

Pedagang Bitcoin BTC$92.783,58 mungkin ingin menambahkan yen Jepang (JPY) ke daftar pasar terkait mereka, melampaui indeks dolar, karena hubungan antara cryptocurrency dan yen telah mencapai rekor tertinggi selama 90 hari terakhir.
Koefisien korelasi 90 hari antara BTC dan indeks JPY Pepperstone telah meningkat menjadi 0,86, yang tertinggi sepanjang masa, menurut sumber data TradingView.
Korelasi tinggi itu berarti kedua aset telah bergerak ke arah yang sama begitu erat sehingga 73% fluktuasi harga BTC selama 90 hari terakhir mencerminkan pergerakan yen. Angka 73% – yang dikenal sebagai koefisien determinasi – berasal dari mengkuadratkan koefisien korelasi dan menunjukkan "kebaikan kecocokan" model sebagai persentase yang intuitif.
Indeks JPY Pepperstone, yang dikenal sebagai JPYX, adalah kontrak untuk perbedaan (CFD) indeks mata uang yang mengukur kekuatan Yen Jepang terhadap keranjang empat mata uang utama, EUR, USD, AUD, dan NZD.
Korelasi ketat antara bitcoin dan yen berarti BTC yang dulunya independen kini berada di bawah bayang-bayang fluktuasi mata uang Jepang, jatuh atau melonjak bersama yen, seperti yang telah terjadi selama 90 hari terakhir. Dengan kata lain, untuk saat ini, BTC tampaknya telah kehilangan daya tariknya sebagai pendiversifikasi portofolio, mengubah apa yang dulunya lindung nilai "emas digital" unik menjadi taruhan ganda pada yen.
Meski demikian, pedagang harus mencatat bahwa korelasi antara cryptocurrency dan aset tradisional seperti saham dan mata uang seringkali bersifat sementara.
BTC mencapai puncaknya pada awal Oktober dan mengalami pukulan dalam dua bulan berikutnya, saat indeks JPY memperpanjang tren turunnya, dengan aksi jual pada keduanya terhenti setelah pertengahan Desember.
Selain itu, yen telah berada dalam tren turun sejak April tahun lalu, karena kekhawatiran tentang keberlanjutan utang fiskal mengangkat imbal hasil obligasi pemerintah Jepang. Dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 240%, Jepang adalah salah satu negara paling berutang di dunia, meskipun sebagian besar utang itu dipegang oleh investor domestik.
Utang tinggi Jepang menjebak bank sentralnya dalam dilema: menaikkan suku bunga meningkatkan biaya pembayaran utang dan memperburuk kekacauan fiskal, sementara mempertahankan suku bunga rendah berisiko menyebabkan penurunan yen secara total.
Beberapa pengamat berpendapat krisis fiskal sudah terbentang di pasar mata uang, dengan yen yang jauh lebih lemah, dan bahwa hanya resesi AS potensial yang akan memberi Jepang ruang bernapas.
Lebih Banyak Untuk Anda
KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto
KuCoin meraih pangsa rekor volume bursa tersentralisasi pada tahun 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan saat volumenya tumbuh lebih cepat daripada pasar kripto yang lebih luas.
Yang perlu diketahui:
Lebih Banyak Untuk Anda
Penambang Bitcoin mengejar permintaan AI saat Nvidia mengatakan Rubin sudah dalam produksi
Penambang yang terlihat seperti perusahaan infrastruktur mungkin menang, sementara mereka yang mengandalkan margin penambangan murni menghadapi tahun 2026 yang lebih sulit.
Yang perlu diketahui: