Bitcoin dan yen Jepang bergerak bersama

Bitcoin dan yen Jepang bergerak bersama seperti tidak pernah terjadi sebelumnya

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/07 14:48
Bitcoin dan yen Jepang bergerak bersama seperti tidak pernah sebelumnya

Korelasi 90 hari antara bitcoin dan JPY telah meningkat ke rekor tertinggi lebih dari 0,85.

Oleh Omkar Godbole|Diedit oleh Sam Reynolds
7 Jan 2026, 6:48 pagi
(Manfred Richter/Pixabay)

Yang perlu diketahui:

  • Korelasi Bitcoin dengan yen Jepang telah mencapai rekor tertinggi.
  • Baik BTC maupun yen mengalami pukulan di bulan-bulan terakhir 2025, dengan aksi jual pada keduanya mereda setelah pertengahan Desember.
  • Korelasi yang ketat melemahkan daya tarik BTC sebagai pendiversifikasi portofolio.

Pedagang Bitcoin BTC$92.783,58 mungkin ingin menambahkan yen Jepang (JPY) ke daftar pasar terkait mereka, melampaui indeks dolar, karena hubungan antara cryptocurrency dan yen telah mencapai rekor tertinggi selama 90 hari terakhir.

Koefisien korelasi 90 hari antara BTC dan indeks JPY Pepperstone telah meningkat menjadi 0,86, yang tertinggi sepanjang masa, menurut sumber data TradingView.

Korelasi tinggi itu berarti kedua aset telah bergerak ke arah yang sama begitu erat sehingga 73% fluktuasi harga BTC selama 90 hari terakhir mencerminkan pergerakan yen. Angka 73% – yang dikenal sebagai koefisien determinasi – berasal dari mengkuadratkan koefisien korelasi dan menunjukkan "kebaikan kecocokan" model sebagai persentase yang intuitif.

Indeks JPY Pepperstone, yang dikenal sebagai JPYX, adalah kontrak untuk perbedaan (CFD) indeks mata uang yang mengukur kekuatan Yen Jepang terhadap keranjang empat mata uang utama, EUR, USD, AUD, dan NZD.

Korelasi ketat antara bitcoin dan yen berarti BTC yang dulunya independen kini berada di bawah bayang-bayang fluktuasi mata uang Jepang, jatuh atau melonjak bersama yen, seperti yang telah terjadi selama 90 hari terakhir. Dengan kata lain, untuk saat ini, BTC tampaknya telah kehilangan daya tariknya sebagai pendiversifikasi portofolio, mengubah apa yang dulunya lindung nilai "emas digital" unik menjadi taruhan ganda pada yen.

Meski demikian, pedagang harus mencatat bahwa korelasi antara cryptocurrency dan aset tradisional seperti saham dan mata uang seringkali bersifat sementara.

BTC dan JPY telah terikat erat sejak Oktober 2025. (TradingView)

BTC mencapai puncaknya pada awal Oktober dan mengalami pukulan dalam dua bulan berikutnya, saat indeks JPY memperpanjang tren turunnya, dengan aksi jual pada keduanya terhenti setelah pertengahan Desember.

Selain itu, yen telah berada dalam tren turun sejak April tahun lalu, karena kekhawatiran tentang keberlanjutan utang fiskal mengangkat imbal hasil obligasi pemerintah Jepang. Dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 240%, Jepang adalah salah satu negara paling berutang di dunia, meskipun sebagian besar utang itu dipegang oleh investor domestik.

Utang tinggi Jepang menjebak bank sentralnya dalam dilema: menaikkan suku bunga meningkatkan biaya pembayaran utang dan memperburuk kekacauan fiskal, sementara mempertahankan suku bunga rendah berisiko menyebabkan penurunan yen secara total.

Beberapa pengamat berpendapat krisis fiskal sudah terbentang di pasar mata uang, dengan yen yang jauh lebih lemah, dan bahwa hanya resesi AS potensial yang akan memberi Jepang ruang bernapas.

Berita BitcoinJepangbtcyen

KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan olehKuCoin

KuCoin meraih pangsa rekor volume bursa tersentralisasi pada tahun 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan saat volumenya tumbuh lebih cepat daripada pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

  • KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun total volume perdagangan pada tahun 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuatnya yang tercatat.
  • Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa sepanjang masa tertinggi volume bursa tersentralisasi, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat daripada volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
  • Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk tunggal.
  • Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat yang utama mengalami omset yang lebih diredam.
  • Bahkan saat volume kripto secara keseluruhan melemah pada pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang meningkat, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume jangka pendek.
Lihat Laporan Lengkap

Penambang Bitcoin mengejar permintaan AI saat Nvidia mengatakan Rubin sudah dalam produksi

Oleh Shaurya Malwa|Diedit oleh Sam Reynolds
2 jam yang lalu

Penambang yang terlihat seperti perusahaan infrastruktur mungkin menang, sementara mereka yang mengandalkan margin penambangan murni menghadapi tahun 2026 yang lebih sulit.

Yang perlu diketahui:

  • CEO Nvidia Jensen Huang mengumumkan platform Vera Rubin, yang menjanjikan lima kali lipat daya komputasi AI dari sistem sebelumnya, kini dalam produksi penuh.
  • Platform Rubin akan menampilkan 72 GPU dan 36 CPU per server, dengan kemampuan untuk meningkatkan skala ke sistem yang lebih besar yang berisi lebih dari 1.000 chip.
  • Ledakan AI membentuk ulang pasar kripto, dengan penambang bitcoin beralih untuk menawarkan layanan infrastruktur kepada pelanggan AI, berdampak pada ruang dan biaya pusat data.
Baca cerita lengkap
