Sepatu mewah membuat jenderal polisi wanita Igorot pertama di bawah pengawasan Napolcom

BAGUIO, Filipina – Lebih dari tiga tahun lalu, ia dirayakan karena menjadi jenderal polisi wanita Igorot pertama. Kini, karena sepatunya, ia dalam masalah besar.

Sepasang sepatu Balenciaga senilai lebih dari P70.000 menempatkan jenderal polisi tersebut di bawah pengawasan Komisi Kepolisian Nasional, menimbulkan pertanyaan tentang standar yang diharapkan dari perwira senior.

Brigadir Jenderal Polisi Jezebel Imelda Medina telah didakwa secara administratif dengan kelalaian tugas dan perilaku yang tidak pantas bagi seorang perwira polisi, dalam langkah yang dipandang untuk menegakkan disiplin dan akuntabilitas dalam Kepolisian Nasional Filipina (PNP).

Dalam pernyataan yang dirilis Selasa, 6 Januari, Napolcom mengatakan Layanan Inspeksi, Pemantauan, dan Investigasinya telah mendakwa Medina secara administratif dengan kelalaian tugas yang kurang berat dan perilaku yang tidak pantas bagi seorang perwira polisi, mengutip dua masalah terpisah yang terkait dengan perilakuya saat menjabat komando senior.

Satu dakwaan administratif berkaitan dengan apa yang digambarkan Napolcom sebagai tampilan publik atas barang mewah yang diduga mewah saat Medina mengenakan seragam polisinya.

Barang tersebut – alas kaki yang diperkirakan bernilai sekitar P70.600 – hampir setara dengan gaji pokok sebulan seorang brigadir jenderal polisi, kata pernyataan itu.

Napolcom mengatakan insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhan terhadap standar hidup sederhana dan perilaku etis yang diharapkan dari pejabat publik, khususnya perwira polisi senior, yang tindakannya dianggap sebagai contoh bagi pasukan.

"Integritas, disiplin, dan kepatuhan terhadap otoritas yang sah bukanlah pilihan," kata komisi itu, menambahkan bahwa prinsip-prinsip ini adalah kewajiban mendasar yang harus dipenuhi oleh petugas polisi kepada publik.

Komisi menekankan bahwa pangkat tidak membebaskan pejabat mana pun dari akuntabilitas dan bahwa perilaku yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan diselidiki dan ditangani berdasarkan hukum.

Napolcom mengatakan akan terus mengejar langkah-langkah yang bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam layanan kepolisian.

Dakwaan administratif lainnya berasal dari masa jabatan Medina sebagai direktur Layanan Kesehatan PNP, di mana menurut Napolcom, ia berulang kali gagal mematuhi arahan untuk menyerahkan laporan pemeriksaan psikiatris dan psikologis yang melibatkan seorang patroli polisi yang ditugaskan di Distrik Kepolisian Kota Quezon.

Patroli tersebut sedang dalam pengawasan atas dugaan kegiatan vlogging yang menghasut.

Napolcom mengatakan penolakan untuk menyerahkan laporan tersebut telah dilihat sebagai pengabaian yang disengaja terhadap otoritasnya, yang diamanatkan berdasarkan Konstitusi dan undang-undang yang ada untuk melaksanakan kontrol administratif dan pengawasan atas PNP.

Medina belum mengeluarkan tanggapan publik terhadap tuduhan tersebut hingga hari Selasa.

Dari Sabangan, Provinsi Mountain, Medina meraih bintangnya pada Desember 2022. Seorang dokter gigi, ia memasuki jajaran melalui masuk lateral pada tahun 1993. – Rappler.com