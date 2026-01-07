xAI meraup $20 miliar dalam Seri E yang oversubscribed saat Nvidia dan Cisco menempatkan taruhan strategis

Perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, telah menutup putaran Series E yang ditingkatkan dengan mengumpulkan $20 miliar. Jumlah tersebut melampaui target awal sebesar $15 miliar. xAI mengatakan pada hari Selasa bahwa dana tersebut akan mempercepat pengembangan model, memperluas infrastruktur komputasi, dan mendanai penelitian.

Putaran ini menarik campuran investor tradisional dan pendukung teknologi strategis, termasuk Fidelity Management and Resource Company, dana kekayaan negara Qatar, dan Valour Equity Partners, perusahaan investasi pribadi dari teman lama Musk dan mantan anggota Doge, Antonio Gracias.

Nvidia dan Cisco Investments bergabung sebagai investor strategis, menandakan hubungan perangkat keras dan jaringan yang lebih dalam.

Elon Musk

xAI mengonfirmasi investasi baru akan mendanai ekspansi cepat pusat datanya. Perusahaan sudah menjalankan kluster GPU yang sangat besar, dan memberi tahu investor bahwa perusahaan sedang meningkatkan skala ke apa yang disebutnya lebih dari satu juta ekuivalen GPU H100. Klaim tersebut menekankan tujuan eksplisit: memiliki lebih banyak daya komputasi mentah yang mendukung pelatihan model skala besar.

Playbook baru xAI untuk skala AI

Investor tampaknya membeli model pembiayaan baru. Laporan menggambarkan struktur yang mencampurkan ekuitas dengan utang dalam kendaraan tujuan khusus (SPV). Kendaraan ini akan membeli prosesor Nvidia dan menyewakannya ke xAI. Efeknya adalah mengalihkan beberapa risiko modal dari neraca perusahaan sambil memastikan pembeli terjamin untuk chip. Pengaturan tersebut dapat menjadi template bagi perusahaan AI lain yang mencari kapasitas GPU besar tanpa menanggung eksposur perangkat keras di muka yang setara.

Partisipasi Nvidia akan diperhatikan dengan seksama. Saat xAI menyewa atau membeli lebih banyak H100 kelas atas Nvidia, Nvidia mendapatkan permintaan jangka pendek dan jangkar komersial jangka panjang. Untuk Cisco, logikanya adalah tentang jaringan dan sistem: interkoneksi pusat data dan routing pada skala ini sangat penting. Oleh karena itu, kedua investasi tersebut strategis sekaligus finansial.

Putaran ini juga mengubah profil pasar xAI. Pelaporan keuangan menunjukkan penggalangan dana telah mendorong valuasi tersiratnya jauh lebih tinggi. Itu mengubah papan catur kompetitif di antara pengembang model utama. xAI sekarang memiliki modal dan jalur pasokan perangkat keras untuk menantang petahana seperti OpenAI dan tim model Google.

Namun putaran yang mencolok ini tiba di tengah tekanan reputasi dan regulasi. Chatbot Grok milik xAI telah dikritik karena menghasilkan deepfake yang berbahaya dan tanpa persetujuan, menarik penyelidikan dan teguran publik di Eropa.

Grok

Menteri Prancis dilaporkan telah melaporkan output Grok kepada jaksa pada hari Jumat dan merujuk episode tersebut ke regulator media untuk memutuskan apakah gambar tersebut melanggar Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa.

Demikian pula, Liz Kendall, sekretaris teknologi Inggris, juga mengecam deepfake Grok pada hari Selasa sebagai "mengerikan dan tidak dapat diterima", menyerukan regulator Inggris untuk mengambil tindakan.

Kontroversi ini memperumit jalan perusahaan menuju kesepakatan perusahaan mainstream dan dapat mengundang pengawasan lebih dekat tentang bagaimana model dilatih dan diterapkan. Investor akan mempertimbangkan ekspansi terhadap biaya hambatan regulasi.

Bagi pasar, kesepakatan ini penting pada tiga tingkat. Pertama, ini membuktikan masih ada selera investor untuk usaha AI yang berfokus pada skala. Kedua, ini mengikat pemasok terkemuka ke dalam ekonomi pelatihan pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketiga, ini menimbulkan pertanyaan baru tentang tata kelola, keamanan, dan siapa yang mengendalikan infrastruktur sistem AI yang kuat.

Bagaimana xAI menggunakan modal baru ini akan menguji apakah cek besar dapat diterjemahkan menjadi AI yang lebih aman dan berguna secara komersial atau hanya perlombaan senjata yang lebih besar untuk komputasi, hanya waktu yang dapat memberitahu.

