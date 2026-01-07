BursaDEX+
Utang NG Filipina melonjak ke rekor tertinggi P17,65 triliun hingga akhir November

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/07 14:56
Total utang tertunggak Filipina naik tipis mencapai rekor tertinggi baru sebesar P17,65 triliun pada akhir November, demikian disampaikan oleh Biro Perbendaharaan (BTr).

Data terbaru dari Perbendaharaan menunjukkan utang tertunggak pemerintah nasional (NG) naik sebesar 0,49% menjadi P17,65 triliun pada November dari P17,56 triliun pada akhir Oktober 2025.

Tingkat utang tersebut sudah 1,7% di atas proyeksi akhir tahun sebesar P17,36 triliun. November juga menandai bulan kelima berturut-turut proyeksi utang akhir 2025 terlampaui.

Secara year on year, utang NG melonjak sebesar 9,94% dari P16,05 triliun pada akhir November 2024.

"Kenaikan month-on-month didukung oleh penerbitan bersih utang domestik dan eksternal, yang sebagian diimbangi oleh penilaian yang jauh lebih rendah atas kewajiban dalam denominasi mata uang asing akibat apresiasi peso," kata BTr dalam pernyataan pada hari Rabu.

Peso menguat terhadap dolar AS dari P58,771 pada akhir Oktober menjadi P58,729 pada akhir November 2025.

Namun, mata uang lokal telah menembus level P59 per dolar beberapa kali sejak November dan merosot ke rekor terendah P59,22 pada 9 Desember dan P59,21 pada 7 Januari tahun ini. – Aubrey Rose A. Inosante

