Bank Rakyat Tiongkok telah meningkatkan cadangan emasnya selama 14 bulan berturut-turut.

PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) melaporkan cadangan emas Tiongkok pada akhir Desember sebesar 74,15 juta ons (sekitar 2.306,323 ton), meningkat 30.000 ons (sekitar 0,93 ton) secara bulanan, menandai bulan ke-14 berturut-turut pembelian emas. Cadangan devisa Tiongkok pada akhir Desember sebesar $3.357,869 miliar, meningkat $11,497 miliar secara bulanan. Angka ini berada di bawah ekspektasi $3.360 miliar dan nilai sebelumnya sebesar $3.346,37 miliar.

