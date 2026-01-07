Bitcoin, Ethereum, dan Ripple Mencapai Titik Tertinggi Multi-Minggu: Imbalan Staking DOGE Juga Mendapat Manfaat

Bitcoin melonjak melewati $94.000, mencapai tertinggi 30 hari dan memicu reli di seluruh pasar kripto. Saham Coinbase, Robinhood, dan beberapa penambang Bitcoin naik bersamaan, menunjukkan aliran modal baru ke dalam ekosistem kripto.

Di tengah pemulihan pasar dan peningkatan kepercayaan ini, Doge Staking menjadi titik fokus bagi investor—memungkinkan aset untuk terus berpartisipasi dalam siklus naik, mengubah "kepemilikan" menjadi "peluang keuntungan potensial," dan menawarkan kemungkinan lebih besar untuk aset kripto.

Artikel ini akan mengeksplorasi cara menggunakan Doge Staking untuk staking blockchain dan menikmati hadiah yang sesuai melalui pembayaran reguler.

Kunjungi situs web Doge Staking dan daftar. (Anda akan menerima hadiah $15.)

1: Pilih kontrak jangka tetap yang sesuai.

2: Mulai kontrak Anda dan dapatkan hadiah harian secara otomatis.

3. Mendukung berbagai deposit dan pasangan mata uang kripto: DOGE, BTC, ETH, SOL, XRP, USDC, LTC, USDT-TRC20, USDT-ERC20, dll.

4. Antarmuka platform dirancang untuk pemula maupun investor berpengalaman.

5. Program afiliasi memungkinkan pengguna mendapatkan hingga 5%.

6. Tanpa biaya tambahan: Harga transparan, tanpa biaya layanan atau biaya pengelolaan tersembunyi.

Eksekusi otomatis penuh; Doge Staking memerlukan:

○ Menjalankan node validator

○ Menggunakan bot trading

○ Pemantauan grafik harian

Desain ramah seluler, kelola penghasilan Anda kapan saja, di mana saja

◆Doge Staking telah dirancang untuk pengguna seluler sejak awal:

◆Staking dapat dilakukan di ponsel Anda

◆Lihat penghasilan secara real time

◆Pilih untuk menginvestasikan kembali atau menarik dengan bebas

◆Tidak memerlukan operasi on-chain yang rumit

Inilah mengapa Doge Staking telah mengalami pertumbuhan pesat di kalangan pengguna di AS, Eropa, dan Asia.

Doge Staking mengandalkan sistem otomatis penuh. Tidak diperlukan konfigurasi teknis, perangkat keras staking, atau pengelolaan manual. Pengguna cukup menyetor aset, memilih rencana staking, dan menerima pembayaran otomatis harian. Platform ini mengintegrasikan langkah-langkah keamanan tingkat institusional dan pemantauan 24/7, dan mendukung berbagai mata uang kripto utama, memungkinkan alokasi aset yang fleksibel.

Kepatuhan dan Keamanan: Fondasi Model Jangka Panjang

Platform ini telah lulus audit dan sertifikasi keamanan dari berbagai organisasi otoritatif internasional, termasuk:

• Sistem pemantauan dan manajemen risiko tingkat enterprise

• Asuransi penyimpanan aset digital yang disediakan oleh Lloyd's of London

• Perlindungan Cloudflare Enterprise dan sistem keamanan cloud McAfee®

• Arsitektur enkripsi berlapis 24/7 dan sistem pemantauan risiko real-time

Apa itu staking on-chain?

Staking on-chain adalah cara yang bagus untuk mendapatkan hadiah secara pasif dari kepemilikan mata uang kripto yang seharusnya menganggur di dompet kripto Anda.

Ketika Anda melakukan staking mata uang kripto pada protokol blockchain, Anda berpartisipasi dalam menjaga keamanan protokol dan diberi hadiah dengan hasil staking, sehingga mendorong partisipasi berkelanjutan.

Kesimpulannya:

jika Anda mencari cara untuk meningkatkan pendapatan pasif, Doge Staking adalah pilihan yang bagus. Doge Staking membantu Anda mengembangkan kekayaan mata uang kripto dalam mode "autopilot" dengan investasi waktu minimal. Pendapatan pasif adalah tujuan setiap investor dan trader, dan Doge Staking membantu Anda memaksimalkan potensi pendapatan pasif lebih mudah dari sebelumnya.