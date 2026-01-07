Nike Diam-diam Menutup Divisi NFT RTFKT: Laporan

Nike dilaporkan menjual unit produk digitalnya RTFKT pada Desember 2025, sekitar setahun setelah menutup bisnis tersebut. Keluarnya dari taruhan digital profil tinggi ini terjadi saat perusahaan fokus kembali ke produk olahraga inti.

Menurut laporan terbaru oleh OregonLive, penjualan efektif pada 16 Desember. Pembeli atau syarat keuangan saham belum diungkapkan.

Pergeseran Strategi di Bawah CEO Baru

RTFKT dibeli oleh Nike pada 2021 di bawah mantan CEO John Donahoe, selama dorongan ke penjualan digital dan produk virtual. Strategi tersebut berubah setelah Elliott Hill mengambil alih sebagai CEO pada akhir 2024. Hill telah menghabiskan tahun keduanya menarik Nike kembali ke olahraga, alas kaki, dan mitra grosir.

Penjualan RTFKT juga terjadi saat pertanyaan muncul seputar bagian lain dari portofolio Nike. Pada Desember, merek Converse milik Nike melaporkan penurunan penjualan 30% di Q4 2025. Tak lama setelahnya, beberapa analis mengangkat gagasan tentang kemungkinan penjualan merek, meskipun Nike belum mengonfirmasi rencana apa pun.

Nike pertama kali mengatakan akan menutup RTFKT pada Januari 2025 setelah peluncuran aktif melambat. Pada saat itu, perusahaan mengatakan akan menghentikan produksi NFT tetapi melanjutkan kerja sama dengan perusahaan video game untuk item virtual seperti pakaian dalam game.

Kelemahan Pasar NFT

Keluarnya RTFKT terjadi selama kemerosotan pasar NFT yang luas. Penjualan NFT bulanan turun menjadi $320 juta pada November 2025 dan turun lebih lanjut pada Desember. Data menunjukkan bahwa total kapitalisasi pasar NFT saat ini sekitar $2,78 miliar, turun lebih dari 67% dalam setahun terakhir.

Platform NFT utama telah mengubah arah di tengah kelemahan pasar ini. OpenSea memimpin perdagangan NFT di awal 2025, tetapi CEO Devin Finzer mengatakan pada Oktober bahwa platform akan beralih dari fokus khusus NFT ke model perdagangan yang lebih luas mencakup token, koleksi, dan barang fisik.

Pada Maret 2025, X2Y2 menutup operasi NFT-nya karena kurangnya minat pasar dan beralih ke AI. Rarible juga meluncurkan model reward trader baru pada September setelah mengatakan pengaturan sebelumnya "tidak berkelanjutan."

Aktivitas acara juga telah mendingin. Penyelenggara di balik NFT Paris dan RWA Paris baru-baru ini membatalkan rencana Februari 2026 mereka dengan pemberitahuan satu bulan, mengutip kondisi pasar.

next

Postingan Nike Quietly Dumped NFT Arm RTFKT: Report pertama kali muncul di Coinspeaker.