Rencana IPO Ripple ditunda saat pendanaan privat, investor strategis dan pertumbuhan stablecoin membentuk ulang peta jalannya

Meskipun spekulasi pasar yang intens, perusahaan telah menggandakan keputusannya seputar rencana IPO Ripple sambil mempercepat pertumbuhan dalam pembayaran, stablecoin, dan layanan institusional.

Ripple menolak rencana IPO setelah putaran valuasi $40 miliar

Ripple telah mengkonfirmasi tidak memiliki rencana saat ini untuk mengejar IPO, bahkan setelah mengumpulkan $500 juta pada valuasi $40 miliar pada bulan November.

Presiden Monica Long mengatakan perusahaan akan tetap privat, dengan berargumen bahwa neraca yang kuat dan daftar investor Wall Street menghilangkan kebutuhan mendesak untuk go public.

Putaran valuasi terbaru membawa Fortress Investment Group dan Citadel Securities ke dalam cap table Ripple, bersama dana kripto asli seperti Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard, dan Marshall Wace.

Selain itu, Long mengatakan investor "benar-benar melihat bahwa bisnis kami berjalan," menunjuk pada strategi jangka panjang Ripple dalam membangun infrastruktur aset digital untuk bisnis dan lembaga keuangan.

Dia juga menyoroti titik belok untuk pembayaran stablecoin dalam setahun terakhir. Namun, kepemimpinan Ripple mempertahankan bahwa tetap privat menawarkan fleksibilitas untuk terus berinvestasi dalam produk inti dan akuisisi tanpa tekanan pengawasan pasar publik triwulanan.

Mengapa Ripple mengatakan strategi IPO tradisional tidak lagi cocok

Long berargumen bahwa pendorong biasa di balik go public tidak berlaku untuk posisi Ripple saat ini. "Saat ini kami masih berencana untuk tetap privat," katanya, menekankan bahwa "kekuatan neraca kami berdiri sendiri" dan minat dari investor strategis seperti Citadel dan Fortress menempatkan perusahaan "dalam posisi yang sangat sehat" untuk membiayai pertumbuhan tanpa IPO.

Pada awal 2025, Ripple menyelesaikan penawaran tender $1 miliar pada valuasi $40 miliar yang sama, menandakan permintaan institusional yang berkelanjutan untuk eksposur ekuitas. Dengan demikian, perusahaan telah membeli kembali lebih dari 25% saham beredar dalam beberapa tahun terakhir, memberikan likuiditas kepada pemegang saham yang ada sambil dengan hati-hati memasukkan mitra baru melalui putaran pendanaan privat.

Keseimbangan antara pembelian kembali dan modal baru ini telah memungkinkan Ripple untuk memperdalam hubungan dengan pemain institusional besar. Namun, komentar Long menunjukkan perusahaan melihat nilai strategis lebih besar dalam investasi dan kemitraan yang ditargetkan daripada kewajiban yang lebih luas dari pencatatan publik.

Ekspansi di luar pembayaran ke kustodi, prime brokerage, dan treasury

CEO Ripple mengatakan investasi terbaru "mencerminkan momentum luar biasa Ripple dan validasi lebih lanjut dari peluang pasar yang kami kejar secara agresif." Sejak peluncurannya pada 2012 sebagai perusahaan yang berfokus pada pembayaran, Ripple telah berkembang ke kustodi, stablecoin, prime brokerage, dan treasury korporat, memanfaatkan aset digital seperti XRP.

Selama dua tahun terakhir, Ripple telah melakukan enam akuisisi, termasuk dua kesepakatan yang dinilai lebih dari $1 miliar masing-masing. Selain itu, perusahaan mengakuisisi Rail dan mengintegrasikannya ke dalam Ripple Payments, menggabungkan RLUSD dan XRP untuk mendukung aliran pembayaran tingkat institusional.

Volume Ripple Payments kini telah melampaui $95 miliar, didukung oleh jejak global dari 75 lisensi regulasi. Infrastruktur pembayaran ripple yang berkembang ini memperkuat pandangan manajemen bahwa perusahaan dapat berkembang lebih jauh tanpa meningkatkan modal di pasar publik.

Pertumbuhan stablecoin RLUSD dan perluasan permintaan institusional

Stablecoin RLUSD Ripple melampaui $1 miliar dalam kapitalisasi pasar dalam tujuh bulan sejak peluncuran. Namun, masih tertinggal dari stablecoin dominan seperti USDC Circle dan USDT Tether dalam ukuran keseluruhan. Meski begitu, tim melihat momentum yang kuat karena pengguna institusional menguji alur kerja penyelesaian dan treasury baru.

Akuisisi GTreasury pada bulan Oktober memperluas kemampuan treasury korporat dan manajemen kas Ripple. Selain itu, perusahaan memperkirakan penggunaan pasar stablecoin RLUSD akan meningkat karena lembaga mengadopsi dolar yang ditokenisasi untuk pembayaran dan penyelesaian, terutama setelah kejelasan regulasi dari GENIUS Act.

Manajemen memproyeksikan bahwa pasar stablecoin yang lebih luas dapat tumbuh secara dramatis seiring adopsi institusional berlanjut. Dalam konteks itu, perkembangan kapitalisasi pasar stablecoin ripple rlusd dipandang secara internal sebagai indikator awal permintaan jangka panjang dari bank, fintech, dan korporat.

Pergeseran regulasi: Akses Fed dan kustodi untuk RLUSD

BNY Mellon berfungsi sebagai kustodian RLUSD, menambatkan aset dalam infrastruktur pasar keuangan tradisional. Pada saat yang sama, Ripple mengejar lisensi perbankan dan Federal Reserve Master Account, mencari integrasi yang lebih dalam dengan jalur pembayaran AS.

Pada bulan November, kepala petugas hukum Ripple menyambut baik proposal Gubernur Federal Reserve Christopher Waller untuk perusahaan kripto mengakses akun Fed "skinny", menyebut konsep tersebut menarik dan meyakinkan bagi bank tradisional. Waller menyarankan bahwa penerbit stablecoin mungkin langsung menggunakan sistem pembayaran bank sentral, menandakan pergeseran penting dalam pemikiran regulasi.

"Saya ingin mengirim pesan bahwa ini adalah era baru untuk Federal Reserve dalam pembayaran, industri DeFi tidak dipandang dengan kecurigaan atau hinaan," kata Waller. Dengan demikian, dia menambahkan bahwa Fed harus "merangkul gangguan — jangan menghindarinya." Ide-ide tersebut tetap teoritis untuk saat ini, tetapi bisa mendapatkan daya tarik jika Waller akhirnya menggantikan Jerome Powell sebagai ketua Fed.

Produk institusional: Ripple Prime dan dinamika pasar XRP

Penawaran institusional Ripple kini meluas melampaui pembayaran ke layanan prime brokerage. Ripple Prime telah menggandakan jaminan klien sejak integrasi, memproses lebih dari 60 juta transaksi harian, dan telah melipatgandakan ukuran platform keseluruhan. Prime brokerage menyediakan pinjaman XRP yang dijaminkan kepada klien institusional, memperkuat dorongan Ripple ke infrastruktur pasar modal.

Meskipun ekspansi lintas vertikal ini, kinerja pasar XRP tertinggal dari puncak historisnya. Token mencapai $3,65 pada bulan Juli 2025, masih lebih dari 30% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa pada Januari 2018 sebesar $3,84. Namun, Ripple terus berinvestasi dalam ekosistem, termasuk kontribusi $50 juta kepada National Crypto Association untuk mendukung upaya pendidikan publik.

Data adopsi yang dikutip oleh perusahaan menunjukkan bahwa sebagian besar pemegang kripto sudah menggunakan aset digital untuk membayar barang dan jasa. Selain itu, meningkatnya permintaan institusional di prime brokerage, pembayaran, dan treasury menunjukkan bahwa ripple prime brokerage dan layanan terkait menjadi bagian inti dari strategi aset digital korporat.

Jalur privat kontras dengan rekan-rekan yang menuju pasar publik

Pilihan Ripple untuk tetap privat kontras dengan perusahaan kripto besar lainnya. Circle melakukan debut di NYSE pada bulan Juni, dibuka dengan kuat dan sekarang diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar multimiliar dolar. Sementara itu, BitGo telah mengajukan untuk mengejar pencatatan bursa AS juga.

Di tempat lain, Figure Technology mengumpulkan $787,5 juta dalam IPO-nya, menandakan bahwa pasar modal tetap terbuka untuk perusahaan infrastruktur aset digital. Namun, aktivitas putaran valuasi Ripple dan kesepakatan strategis privat menggarisbawahi rute alternatif untuk meningkatkan operasi tanpa visibilitas dan volatilitas dari pelampungan publik.

Strategi yang berbeda ini menyoroti bagaimana lembaga dan regulator terlibat dengan adopsi stablecoin, kustodi, dan infrastruktur pembayaran. Dalam lingkungan itu, rencana ipo ripple sengaja ditunda karena manajemen berfokus pada modal privat, akuisisi, dan memperluas perannya di pusat pasar aset digital global.

Singkatnya, Ripple bersandar pada modal privat, investor strategis, dan waralaba stablecoin dan pembayaran yang tumbuh cepat untuk mendorong ekspansi, memilih fleksibilitas daripada batasan pencatatan publik untuk saat ini.