Scudo Diumumkan: Unit Kripto dan Emas Terbaru Tether – Berikut Rinciannya

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/07 17:00
Pada hari Kamis, Tether, kekuatan di balik stablecoin USDT yang banyak digunakan, mengumumkan pengenalan Scudo, unit akun baru yang dirancang untuk meningkatkan kegunaan Tether Gold (XAU₮). 

Langkah ini hadir di tengah reli historis harga emas, didorong oleh ketegangan geopolitik dan pergeseran ekonomi, menjadikan komoditas ini sebagai fokus utama bagi investor yang mencari stabilitas.

Unit Baru Tether

Dalam siaran persnya, Tether menekankan bahwa unit Scudo bertujuan menghidupkan kembali emas sebagai media pembayaran praktis yang dapat diakses oleh semua orang. Hingga saat ini, emas telah melonjak hampir 70% nilainya, saat ini diperdagangkan sekitar $4.482 per ons. 

Selain Scudo, Tether memperkenalkan platform baru bernama WDK. Kerangka kerja ini memungkinkan pengembang, perusahaan, dan bahkan agen kecerdasan buatan (AI) untuk membuat, menerapkan, dan mengelola dompet self-custodial yang kompatibel dengan perangkat dan sistem operasi apa pun, mendukung lebih lanjut XAU₮, stablecoin, dan Bitcoin (BTC).

Namun, Tether mengakui hambatan signifikan yang masih ada: untuk transaksi sehari-hari atau penetapan harga barang, bekerja dalam pecahan ons dapat menjadi merepotkan. 

Nilai desimal yang panjang seringkali tidak intuitif dan menantang untuk penggunaan praktis. Scudo berusaha memecahkan masalah ini dengan menyediakan unit akun yang lebih sederhana, mirip dengan cara denominasi yang lebih kecil meningkatkan mata uang tradisional sebagai uang fungsional.

Satu Scudo didefinisikan sebagai 0,001 troy ons emas—1/1000 dari satu XAU₮—yang membuatnya lebih mudah untuk menetapkan harga dan mentransfer nilai yang didukung emas. Pendekatan ini memungkinkan pengguna bertransaksi dalam unit Scudo penuh atau parsial alih-alih berurusan dengan pecahan desimal kompleks dari XAU₮. 

Paolo Ardoino Tentang Scudo

Paolo Ardoino, chief executive officer (CEO) Tether, berkomentar tentang pentingnya perkembangan ini bagi investor, menyatakan: 

Dengan Scudo, Tether bertujuan menjadikan emas sebagai penyimpan nilai yang andal dan media pertukaran yang lebih intuitif, sehingga mempromosikan inklusi keuangan bagi basis pengguna globalnya. Perusahaan membuat pernyataan berikut: 

Tether

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com

