Nucleome Therapeutics menominasikan kandidat pengembangan praklinis pertama

Program antibodi monoklonal agonis first-in-class untuk resolusi inflamasi dengan aplikabilitas luas di seluruh penyakit inflamasi kronis utama

Evolusi platform genetika non-coding Nucleome mengungkapkan wawasan terobosan lebih lanjut ke area penyakit dengan kebutuhan tinggi yang belum terpenuhi

OXFORD, Inggris, 07 Januari 2026 /PRNewswire/ — Nucleome Therapeutics ('Nucleome' atau 'Perusahaan'), sebuah perusahaan yang menangani penyebab molekuler penyakit inflamasi melalui pendekatan terobosan terhadap genetika manusia 3D, memberikan pembaruan R&D menyusul nominasi kandidat pengembangan praklinis untuk program first-in-class utamanya, NTP464. Program ini akan berlanjut menuju studi enabling IND dari platform penemuannya.

Dr. Mark Bodmer, CEO Nucleome, mengatakan: "2025 menandai tahun kemajuan besar bagi Nucleome, baik untuk teknologi penemuan genetika maupun pipeline kami. Teknologi berbasis lab kami, Micro Capture-C (MCC), dikombinasikan dengan penerapan strategis machine learning dan metode komputasi lainnya telah memajukan genetika ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menguraikan pola regulasi gen dari arsitektur 3D genom. Ini telah mendefinisikan ulang apa yang dapat diungkapkan oleh variasi genetik tentang penyakit, baik untuk penemuan target obat maupun stratifikasi populasi pasien.

"Kami telah menciptakan peta fisik paling komprehensif dari mekanisme molekuler dalam penyakit inflamasi dan terus meningkatkannya dengan data yang muncul. Ini berarti kami sekarang dapat mengungkap pendorong kausal penyakit pada manusia, di area dengan kebutuhan pasien yang belum terpenuhi terbesar. Nominasi kandidat pengembangan pertama kami, NTP464, adalah langkah maju yang besar bagi Nucleome dan merupakan contoh kuat dari apa yang mungkin terjadi ketika platform terdepan kami bersinggungan dengan desain terapeutik."

Nominasi kandidat NTP464

Target NTP464 adalah checkpoint inflamasi novel yang diidentifikasi menggunakan rangkaian pendekatan genetik milik Nucleome. Melalui pemahaman bagaimana variasi genetik pada pasien yang menderita penyakit autoimun memengaruhi interaksi 3D fisik dengan gen pengkode protein, Nucleome telah mengungkap orkestrator multi-seluler mendalam dari resolusi inflamasi dengan potensi untuk melampaui terapi canggih saat ini. Mekanisme inti dari target yang bertindak untuk mengatasi inflamasi pada individu sehat menjadi tidak teratur pada pasien dengan penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis (RA), systemic lupus erythematosus (SLE), dan inflammatory bowel disease (IBD).

Antibodi agonis monoklonal novel yang dinominasikan sebagai kandidat pengembangan praklinis memiliki karakteristik potensi, selektivitas, dan developability yang sangat baik. NTP464 telah menunjukkan kemanjuran dalam berbagai assay in vitro praklinis, termasuk kombinasi menarik dari menghambat aktivasi sel B, sel T dan makrofag serta mempromosikan aktivitas supresif Treg. Program ini menawarkan prinsip baru dalam pengobatan penyakit inflamasi dan sekarang akan berlanjut menuju studi enabling IND.

Inovasi terdepan dunia dalam genetika non-coding

Kemajuan signifikan dalam lengan eksperimental maupun komputasi dari teknologi milik Nucleome telah menghasilkan lompatan dalam kemampuan: interaksi antara promotor dari setiap gen dalam genom dan semua elemen regulasi mereka sekarang dapat diukur hingga presisi pasangan basa dalam satu eksperimen.

Penerapan teknologi ini oleh Perusahaan terhadap penyakit inflamasi telah menghasilkan atlas yang tepat dan komprehensif dari pendorong molekuler penyakit-penyakit ini, berdasarkan informasi genetika non-coding manusia. Jenis wawasan ke dalam regulasi gen ini secara historis tetap sulit dipahami. Melalui analisis data milik ini, Nucleome telah membangun metodologi yang memungkinkan prioritisasi pasangan target-indikasi berdasarkan prediksi probabilitas keberhasilan klinis. Di antara sejumlah besar target novel, Perusahaan juga mengidentifikasi target obat yang berhasil dipasarkan, memberikan bukti retrospektif berdasarkan hasil klinis yang diketahui bahwa pendekatan baru ini relevan dengan pengobatan penyakit. Target novel yang diambil dari atlas ini yang memenuhi ambang batas tinggi dukungan genetik Nucleome, diprediksi secara signifikan lebih mungkin berhasil secara klinis dibandingkan dengan yang tanpa dukungan genetik tersebut.

Nucleome menambang atlas milik ini untuk membangun pipeline target first-in-class yang diidentifikasi secara genetik serta mengungkapkan subkelompok pasien yang didefinisikan secara mekanistik dalam dan di seluruh berbagai indikasi penyakit inflamasi. Prinsip inti Nucleome adalah bahwa genetika manusia membuka kunci pengembangan terapi yang lebih sukses – menghubungkan target yang tepat dengan pasien yang tepat melalui mekanisme yang tepat.

Melindungi inovasi Nucleome

Teknologi milik Nucleome dilindungi oleh portofolio paten yang kuat dan ekstensif yang melindungi nilai platform yang unik inovatifnya di pasar yang relevan secara komersial. Beberapa paten baru yang diberikan pada tahun 2025 melindungi teknologi MCC dan 'Variant Functional Validation' (VFV) milik Nucleome. Aplikasi paten baru terus dipertimbangkan dan diajukan untuk melindungi kemajuan dalam teknologi dan komposisi materi untuk kandidat obat Perusahaan.

Tentang Nucleome Therapeutics

Nucleome adalah perusahaan imunologi yang menangani akar penyebab penyakit melalui pendekatan baru yang revolusioner untuk memecahkan genetika manusia. Nucleome memiliki pemahaman molekuler mendalam tentang fungsi dan pentingnya genom non-coding dan bagaimana variasi di dalamnya menyebabkan penyakit. Perusahaan telah menciptakan teknologi genomik 3D transformatif untuk menghubungkan varian genetik terkait penyakit dengan gen yang mereka deregulasi dalam penyakit. Inti dari ini adalah kemampuan untuk membaca interaksi 3D dalam genom non-coding dengan presisi dan skala yang unik baik di industri maupun akademisi.

Nucleome adalah perusahaan pertama yang membangun dalam skala besar atlas data kaya dari disregulasi sistem kekebalan yang diidentifikasi dari genetika penyakit manusia, memungkinkannya untuk menjelaskan dasar mekanistik penyakit, mengidentifikasi ratusan target novel dan mengelompokkan pasien berdasarkan pendorong penyakit mekanistik mereka yang sama. Perusahaan sedang membangun pipeline terapi yang diidentifikasi secara genetik untuk memulihkan kesehatan dalam penyakit inflamasi, dengan program utama, NTP464, dalam pengembangan pra-klinis.

Nucleome didukung oleh sindikat investor kelas dunia: M Ventures, lengan modal ventura Merck KGaA; Johnson and Johnson Innovation – JJDC, Inc. ("JJDC"); Pfizer Ventures; British Business Bank dan investor pendiri Oxford Science Enterprises. Kunjungi situs web untuk mengetahui lebih lanjut di: www.nucleome.com

