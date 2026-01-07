XRP Turun 5% saat WisdomTree Menarik Pengajuan ETF, tetapi 2026 Terlihat Baik

XRP XRP $2,24 Volatilitas 24j: 4,3% Kapitalisasi pasar: $135,97 B Vol. 24j: $6,04 B mengalami penurunan pada 7 Januari dan menghapus sekitar $5 miliar dalam kapitalisasi pasar. Pada saat penulisan, salah satu altcoin teratas ini diperdagangkan sekitar $2,27, turun 3,2% selama 24 jam. Kelemahan harga ini terjadi saat manajer aset WisdomTree menarik pengajuan ETF XRP-nya dengan SEC AS.

WisdomTree Digital Commodity Services meminta SEC untuk menarik pernyataan pendaftaran pada Formulir S-1, berdasarkan pengajuan tertanggal 6 Januari. Perusahaan tersebut mengatakan memutuskan untuk tidak melanjutkan pada saat ini.

Permintaan tersebut juga mencakup penghapusan semua lampiran dan perubahan terkait dengan pengajuan asli dari 2 Desember 2024. Trust WisdomTree XRP Fund masih dalam tinjauan awal dan belum menerima persetujuan.

Arus Masuk ETF Tetap Stabil

Menarik untuk dicatat bahwa penarikan pengajuan terjadi meskipun ada permintaan kuat untuk dana berbasis XRP. ETF spot XRP AS mencatat lebih dari $1,25 miliar dalam total arus masuk, berdasarkan data dari SoSoValue.

Pada 6 Januari saja, ETF spot XRP mencatat $19,12 juta dalam arus masuk bersih. Itu memperpanjang aliran arus masuk yang sedang berlangsung dan mendorong total aset bersih menjadi $1,62 miliar.

Langkah WisdomTree memukul harga dalam jangka pendek, tetapi penjualan tetap minimal. XRP tetap naik sekitar 22% selama seminggu terakhir, setelah menambahkan sekitar $25 miliar dalam kapitalisasi pasar. Analis menyarankan bahwa zona $2,25-$2,30 saat ini bertindak sebagai area keseimbangan jangka pendek.

Ripple Terus Melakukan Ekspansi

Jauh dari pasar, Ripple terus meningkatkan bisnis intinya. Awal minggu ini, unit GTreasury-nya membeli Solvexia, sebuah perusahaan yang berfokus pada otomasi keuangan tanpa kode, alat data, dan analitik.

Kesepakatan ini bertujuan untuk memperluas layanan pelaporan GTreasury di seluruh tim keuangan dan kepatuhan. GTreasury menjalankan platform manajemen treasury dan risiko yang sesuai yang digunakan oleh CFO dan pemimpin keuangan. Ripple membeli GTreasury dalam kesepakatan $1 miliar pada Oktober 2025.

Pada November 2025, Ripple juga meluncurkan layanan prime brokerage spot untuk klien institusional AS. Langkah tersebut memungkinkan perdagangan over-the-counter di puluhan aset digital.

Postingan XRP Turun 5% saat WisdomTree Menarik Pengajuan ETF, tetapi 2026 Terlihat Baik muncul pertama kali di Coinspeaker.