Poin Utama: Bitcoin mendekati $100K dengan aktivitas ETF yang signifikan.

Pengaruh dari arus masuk ETF spot yang tinggi baru-baru ini.

Dampak potensial terhadap pasar cryptocurrency yang lebih luas.

Bitcoin Mendekati $100K di Tengah Meningkatnya Arus Masuk ETF

Bitcoin telah melonjak sebesar 7% selama seminggu terakhir, memicu spekulasi tentang pencapaian $100K, didorong oleh investasi institusional yang signifikan dan dinamika pasar yang optimis pada akhir Desember.

Tren naik ini menyoroti kepercayaan pasar, dipengaruhi oleh arus masuk ETF yang mencatat rekor dan aktivitas derivatif, mencerminkan potensi volatilitas dan level harga strategis mendekati $90K dan $94K.

Bitcoin telah mengalami peningkatan, mendekati batas psikologis yang signifikan sebesar $100K, sebagian besar didorong oleh lonjakan arus masuk ETF. Ini mengikuti sejarah aktivitas pasar yang tinggi dan volatilitas harga, mencerminkan minat investor yang diperbarui terhadap pasar cryptocurrency.

Data terbaru menunjukkan tidak ada pernyataan langsung dari tokoh kunci, tetapi aktivitas institusional dan perilaku ETF mengarahkan pergerakan pasar. Perubahan terlihat jelas dalam alokasi aset, dengan pemain berpengaruh seperti BlackRock berpartisipasi aktif.

Efek langsung diamati dalam volume perdagangan BTC dan level harga, di mana zona support telah diidentifikasi antara $90.850-$92.900. Meskipun kondisi pasar berfluktuasi, dorongan menuju potensi pencapaian $100K menciptakan antisipasi pasar.

Implikasi finansial mencakup peningkatan aktivitas dalam derivatif, yang diwakili oleh tingkat open interest yang tinggi pada harga strike $100K. Ini mencerminkan spekulasi trader tentang BTC mencapai patokan ini, yang berdampak pada investor ritel maupun institusional. Seperti yang dicatat oleh seorang analis, "jika Bitcoin menembus level resistance $94K, hal itu dapat mengaktifkan gamma squeeze, sehingga meningkatkan volatilitas dan berpotensi mendorong harga lebih tinggi."

Faktor ekonomi, seperti melemahnya dolar AS, dapat lebih jauh mempengaruhi lintasan pasar Bitcoin. Dinamika pasar yang volatil mungkin bertahan karena ketidakpastian geopolitik, menambah kompleksitas pada skenario prediksi harga.

