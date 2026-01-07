Saham Johnson & Johnson (JNJ); Sedikit Naik karena Pengajuan Tecvayli-Darzalex Memicu Minat

Ringkasan Singkat;

Saham J&J naik moderat karena pengajuan Tecvayli-Darzalex di Eropa menarik perhatian investor.

Data positif obat lupus Fase 2b mendukung kemajuan nipocalimab ke uji coba Fase 3.

Saham tetap stabil menjelang laporan pendapatan Q4 yang dijadwalkan pada 21 Januari 2026.

Analis memperingatkan bahwa hambatan regulasi dan risiko litigasi dapat meredam keuntungan jangka pendek.

Saham Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) mengalami kenaikan moderat sebesar 0,23%, ditutup pada $204,79 pada hari Selasa, menyusul serangkaian pembaruan klinis dan regulasi. Sorotan jatuh pada pengajuan J&J ke Badan Obat-obatan Eropa yang berupaya memperluas penggunaan yang disetujui dari Tecvayli (teclistamab) dalam kombinasi dengan Darzalex (daratumumab) untuk pasien dengan multiple myeloma yang kambuh atau refrakter.

Aplikasi variasi Tipe II didukung oleh hasil dari uji coba Fase 3 MajesTEC-3, yang menunjukkan peningkatan signifikan secara statistik dalam kelangsungan hidup bebas perkembangan penyakit dan kelangsungan hidup keseluruhan dibandingkan dengan rejimen pengobatan standar. Uji coba melaporkan rasio bahaya 0,17, menggarisbawahi potensi terapi kombinasi untuk memberikan manfaat klinis yang berarti bagi pasien dengan pilihan terbatas.

Investor bereaksi positif, meskipun pergerakan saham moderat, mencerminkan status large-cap J&J, di mana keuntungan inkremental dari pengajuan baru sering mempengaruhi panduan jangka panjang lebih dari fluktuasi harga harian.

Data Nipocalimab untuk Lupus Menunjukkan Hasil yang Menjanjikan

Dalam pembaruan terpisah, Johnson & Johnson merilis data yang menggembirakan dari studi Fase 2b JASMINE tentang terapi lupus eksperimental nipocalimab. Uji coba memenuhi titik akhir utamanya, menunjukkan bahwa proporsi signifikan pasien mencapai respons SRI-4 pada Minggu ke-24 dibandingkan dengan plasebo.





Johnson & Johnson, JNJ



Perusahaan menekankan potensi nipocalimab untuk mengatasi komplikasi penggunaan steroid jangka panjang pada pasien systemic lupus erythematosus (SLE). Leonard L. Dragone, seorang pemimpin di Johnson & Johnson Innovative Medicine, mencatat kemampuan terapi untuk memberikan peningkatan yang berarti dalam pengelolaan penyakit sambil mengurangi risiko yang terkait dengan pengobatan steroid kronis. Mengikuti hasil ini, J&J mengonfirmasi rencana untuk memajukan nipocalimab ke uji coba Fase 3.

Saham Stabil Menjelang Laporan Pendapatan Kunci

Saham Johnson & Johnson diperdagangkan antara $204,40 dan $206,71 selama sesi, sekitar 5% di bawah tertinggi 52 minggu sebesar $215,18. Kenaikan kecil saham tersebut menyusul penurunan 1,47% hari sebelumnya dan terjadi di tengah pasar positif yang lebih luas, dengan indeks Wall Street mencapai rekor tertinggi. Saham layanan kesehatan, khususnya, mengalami kenaikan karena saham chip dan sektor lainnya reli.

Investor kini berfokus pada panggilan pendapatan kuartal keempat perusahaan yang dijadwalkan pada 21 Januari 2026. CEO Joaquin Duato dan CFO Joseph Wolk diharapkan memberikan pembaruan tentang tren pendapatan, prakiraan permintaan, dan perkembangan pipeline, memberikan pasar gambaran yang lebih jelas tentang lintasan pertumbuhan J&J.

Risiko dan Pertimbangan Pasar

Meskipun ada berita uji coba positif, analis memperingatkan bahwa persetujuan regulasi dan penerimaan komersial tidak dijamin. Sinyal keamanan pada pasien kanker yang telah mendapat banyak perawatan sebelumnya dapat menunda atau membatasi ekspansi Tecvayli-Darzalex, sementara litigasi terkait talk yang sedang berlangsung tetap menjadi tantangan persisten bagi perusahaan.

Selain itu, faktor makroekonomi seperti rilis data tenaga kerja AS, termasuk daftar gaji swasta, lowongan pekerjaan, dan daftar gaji non-pertanian, dapat mempengaruhi sentimen investor dan ekspektasi suku bunga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sektor defensif seperti farmasi.

Meski demikian, kombinasi pengajuan klinis strategis dan perkembangan pipeline yang menjanjikan memposisikan Johnson & Johnson sebagai pemain yang diamati dengan cermat di sektor layanan kesehatan, dengan investor mengevaluasi katalis jangka pendek dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Postingan Saham Johnson & Johnson (JNJ); Sedikit Naik karena Pengajuan Tecvayli-Darzalex Memicu Minat muncul pertama kali di CoinCentral.