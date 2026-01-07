Korea Selatan Mengeksplorasi Langkah Pembekuan Akun Kripto Untuk Mencegah Manipulasi Pasar

Otoritas keuangan Korea Selatan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan sistem yang memungkinkan regulator melakukan pembekuan akun kripto secara pre-emptif untuk menghentikan manipulasi harga aset digital.

FSC Mempertimbangkan Sistem Pembekuan Akun Kripto

Pada hari Selasa, sebuah media berita lokal melaporkan bahwa Financial Services Commission (FSC) sedang membahas untuk memperkenalkan sistem guna mencegah tersangka menyembunyikan atau menarik keuntungan yang belum direalisasikan dari manipulasi pasar terkait aset kripto.

Dalam pertemuan 6 Januari, regulator mengungkapkan bahwa mereka telah membahas masalah ini sejak November, mengeksplorasi proposal untuk tindakan penuntutan terhadap tersangka manipulasi harga aset kripto.

Menurut Newsis, beberapa pejabat menganggap bahwa ada kebutuhan "untuk melengkapi Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual saat ini dengan menerapkan langkah-langkah untuk penyitaan hasil kejahatan atau pelestarian dana pemulihan di muka."

Langkah tersebut akan membatasi arus keluar dana seperti penarikan, transfer, dan pembayaran dari akun terkait kripto yang dicurigai memperoleh keuntungan ilegal melalui taktik manipulasi pasar yang umum, termasuk pembelian di muka, perdagangan berulang melalui perdagangan otomatis, pembelian dengan harga yang digelembungkan, dan pengambilan keuntungan.

Berdasarkan aturan saat ini, otoritas harus mendapatkan surat perintah pengadilan untuk membekukan aset yang terkait dengan manipulasi kripto, yang tidak memberikan cara untuk bertindak cepat dan mencegah penyembunyian aset sebelumnya. Seorang anggota komite dilaporkan merujuk pada sistem penangguhan pembayaran untuk manipulasi harga saham, yang diperkenalkan melalui revisi Undang-Undang Pasar Modal pada bulan April.

Sistem ini mencatat kasus domestik pertama pembekuan akun secara pre-emptif yang dicurigai melakukan perdagangan tidak adil pada September lalu, ketika Joint Task Force for Eradicating Stock Price Manipulation memberlakukan langkah-langkah ini pada 75 akun yang terlibat dalam kasus manipulasi harga saham senilai KRW 100 miliar oleh sekelompok individu kaya.

Beberapa pejabat FSC dilaporkan menekankan bahwa sistem ini diperlukan untuk aset kripto, dengan alasan bahwa aset tersebut lebih mudah disembunyikan setelah ditransfer ke dompet pribadi, dengan salah satu pejabat mencatat bahwa "saat ini, hanya deposit dan penarikan exchange yang diblokir, sementara penarikan ke lembaga keuangan masih dimungkinkan. Memblokir penarikan tersebut akan membantu mencegah penyembunyian dengan cepat."

Anggota FSC lainnya menegaskan bahwa "penangguhan pembayaran adalah langkah sebelum pelestarian pemulihan; akan baik jika kita bisa menerapkannya secara proaktif," sementara yang lain bertanya apakah ketentuan terkait perdagangan tidak adil dalam Undang-Undang Pasar Modal dapat direplikasi sebagian dalam Fase Kedua Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual.

Fase Kedua Dorongan Aset Virtual Korea Selatan

Fase Kedua Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual Korea Selatan diharapkan akan diajukan pada akhir 2025. Namun, telah tertunda hingga awal 2026 karena ketidaksepakatan yang sedang berlangsung antara FSC dan Bank of Korea (BOK).

Seperti dilaporkan oleh Bitcoinist, otoritas keuangan telah bentrok atas aturan terkait penerbitan dan distribusi stablecoin, tidak setuju mengenai sejauh mana peran bank dalam penerbitan token yang dipatok pada won.

Bank sentral telah mendorong konsorsium bank untuk memiliki setidaknya 51% dari penerbit stablecoin mana pun yang mencari persetujuan di negara tersebut. FSC telah menyampaikan kekhawatiran bahwa memberikan saham mayoritas kepada bank dapat mengurangi partisipasi dari perusahaan teknologi dan membatasi inovasi pasar.

Meskipun tertunda, kebijakan utama kerangka kerja kripto dilaporkan telah diputuskan. Khususnya, rancangan FSC akan mencakup langkah-langkah perlindungan investor seperti tanggung jawab tanpa kesalahan untuk operator aset kripto dan isolasi risiko kebangkrutan untuk penerbit stablecoin.

RUU tersebut diharapkan akan mewajibkan operator aset kripto untuk mematuhi kewajiban pengungkapan serta syarat dan ketentuan. Selain itu, "memberlakukan tanggung jawab ketat atas kerugian pada operator aset digital sesuai dengan Undang-Undang Transaksi Keuangan Elektronik dalam kasus peretasan atau kegagalan sistem komputer."