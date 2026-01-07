ETF Bitcoin Spot Memulai 2026 dengan Kuat: Arus Dana $1,2 Miliar dalam Dua Hari

ETF Bitcoin spot AS menarik $1,2 miliar hanya dalam dua hari di tahun 2026, dengan analis memprediksi $150 miliar aliran masuk tahunan.

Dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin (ETF) telah membuat awal yang kuat di tahun 2026, menarik lebih dari $1,2 miliar dalam dua hari perdagangan pertama tahun ini. Lonjakan aliran masuk ini telah membuat analis memproyeksikan bahwa ETF Bitcoin dapat melihat aliran masuk tahunan hingga $150 miliar jika laju ini berlanjut.

Selain itu, peningkatan ini mewakili kenaikan 600% dibandingkan dengan total aliran masuk yang terlihat di tahun 2025, menandakan pandangan bullish yang kuat untuk pasar di awal tahun.

ETF Bitcoin Melihat Aliran Masuk Signifikan di Awal 2026

ETF Bitcoin spot AS telah mengalami pertumbuhan eksplosif sejak awal tahun.

Hanya dalam dua hari, lebih dari $1,2 miliar mengalir ke ETF ini, menandai peningkatan signifikan dalam minat investor. Menurut Eric Balchunas, analis ETF senior di Bloomberg, laju ini dapat berlanjut sepanjang 2026, menghasilkan $150 miliar total aliran masuk untuk tahun ini.

Balchunas menggambarkan lonjakan ini sebagai ETF Bitcoin "memasuki 2026 seperti singa," menunjukkan awal yang kuat untuk tahun ini.

Meskipun pertumbuhan yang mengesankan ini, tidak semua dana mengalami permintaan yang sama.

WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) melihat aliran masuk yang lebih sedikit dibandingkan dengan produk lainnya. Namun, tren keseluruhan sangat positif, dengan sebagian besar ETF Bitcoin melihat investasi substansial.

Jika momentum ini berlanjut, pasar dapat melihat peningkatan besar dalam total aliran masuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hari Aliran Masuk Terbesar dalam Tiga Bulan

Pada Januari 2026, ETF Bitcoin spot mengalami rekor $697 juta aliran masuk, tertinggi dalam tiga bulan. Ini mengikuti periode volatilitas di akhir 2025 ketika harga Bitcoin berfluktuasi.

Setelah stabil di atas $90.000, permintaan untuk ETF Bitcoin melonjak, mencerminkan kepercayaan yang tumbuh terhadap aset tersebut. Peningkatan aliran masuk dilihat sebagai tanda positif dari minat berkelanjutan dari investor institusional.

Kontributor terbesar untuk aliran masuk ini adalah iShares Bitcoin Trust (IBIT) milik BlackRock, yang terus mendominasi pasar ETF Bitcoin.

Namun, total aliran masuk di 2025 ($21,4 miliar) lebih rendah daripada di 2024 ($35,2 miliar). Pengurangan aliran masuk dibandingkan 2024 mungkin menunjukkan periode pendinginan di pasar, tetapi angka awal 2026 menunjukkan bahwa momentum sedang dibangun kembali.

Momentum Melambat dengan Aliran Keluar Awal di 2026

Meskipun awal 2026 kuat, momentum tampak melambat pada 4 Januari.

Data awal menunjukkan kemungkinan hari aliran keluar, terutama dari dana Fidelity. Dana lain juga menunjukkan tanda-tanda permintaan yang berkurang. Meskipun demikian, aliran masuk keseluruhan selama dua hari pertama menunjukkan minat institusional yang berkelanjutan dalam ETF Bitcoin.

Pendinginan momentum singkat ini mungkin mencerminkan fluktuasi pasar normal, karena sentimen investor menyesuaikan. Namun, tren yang lebih besar masih menunjuk pada minat yang tumbuh dalam ETF Bitcoin.

Dengan institusi besar terus berinvestasi dalam produk-produk ini, ETF Bitcoin diharapkan tetap menjadi bagian kunci dari lanskap investasi cryptocurrency di 2026.

Karena lebih banyak pemain institusional memasuki ruang ini, seperti Morgan Stanley dengan ETF Bitcoin yang akan datang, persaingan kemungkinan akan meningkat. Ini dapat lebih mendorong pertumbuhan dan inovasi di pasar ETF Bitcoin sepanjang tahun.

Meskipun fluktuasi jangka pendek, prospek jangka panjang untuk ETF Bitcoin terlihat kuat.

