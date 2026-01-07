Nike diam-diam melepas RTFKT saat penurunan NFT semakin dalam

Nike diam-diam menjual RTFKT saat kapitalisasi pasar NFT anjlok lebih dari 67%, penjualan Converse merosot, dan acara serta platform NFT besar mundur atau beralih.

Nike Inc. menjual unit produk digitalnya RTFKT pada Desember 2025, sekitar satu tahun setelah mengumumkan rencana untuk menutup bisnis tersebut, menurut laporan industri.

Penjualan berlaku efektif pada 16 Desember, meskipun identitas pembeli dan ketentuan keuangan tidak diungkapkan. Nike mengakuisisi RTFKT pada 2021, dan unit tersebut sebelumnya mengumumkan akan mengakhiri layanan Web3-nya pada Januari 2025.

Divestasi ini mengikuti pergeseran strategis di bawah Chief Executive Officer Elliott Hill, yang mengambil alih peran tersebut pada akhir 2024. RTFKT dibeli selama masa jabatan mantan CEO John Donahoe sebagai bagian dari ekspansi ke penjualan digital dan produk virtual. Hill telah mengarahkan kembali fokus perusahaan ke olahraga, alas kaki, dan kemitraan grosir selama tahun kedua memimpin organisasi.

Penjualan RTFKT bertepatan dengan pertanyaan yang lebih luas tentang portofolio Nike. Pada Desember, merek Converse perusahaan melaporkan penurunan penjualan sekitar 30% pada kuartal keempat 2025, mendorong analis untuk membahas kemungkinan penjualan merek, meskipun Nike belum mengonfirmasi rencana tersebut.

Nike mengumumkan pada Januari 2025 akan menutup RTFKT setelah mengurangi peluncuran produk. Perusahaan menyatakan pada saat itu akan menghentikan sementara produksi NFT sambil melanjutkan kolaborasi dengan perusahaan video game untuk item virtual termasuk pakaian dalam game.

Penarikan dari RTFKT terjadi selama penurunan berkelanjutan di pasar NFT. Penjualan NFT bulanan menurun signifikan pada November 2025 dan menurun lebih lanjut pada Desember, dengan total kapitalisasi pasar NFT turun lebih dari 67% selama setahun terakhir, menurut data pasar.

Platform NFT besar telah menyesuaikan model bisnis mereka di tengah kelemahan pasar. OpenSea mengumumkan rencana untuk beralih dari fokus eksklusif NFT ke model perdagangan yang lebih luas yang mencakup token, koleksi, dan barang fisik. X2Y2 menutup operasi NFT-nya dan beralih ke kecerdasan buatan, sementara Rarible memperkenalkan sistem reward trader baru setelah menggambarkan model sebelumnya tidak berkelanjutan.

Aktivitas acara industri juga menurun. Penyelenggara di balik NFT Paris dan RWA Paris membatalkan acara Februari 2026 mereka secara mendadak, dengan menyebutkan kondisi pasar sebagai alasan pembatalan.