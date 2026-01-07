Reli Harga Ethereum Terancam oleh Aksi Jual Senilai $970M yang Dipicu Paus

TLDR

Harga Ethereum menembus pola descending wedge dua bulan dan diperdagangkan sekitar $3.265.

Pemegang besar menjual sekitar 300.000 ETH, senilai lebih dari $970 juta, dalam tiga hari.

Penjualan whale dimulai saat harga naik lebih tinggi, menciptakan tekanan pasokan selama breakout.

Pemegang jangka panjang terus mempertahankan posisi mereka, seperti yang ditunjukkan oleh metrik Liveliness yang menurun.

Perilaku holding jangka panjang ini telah membantu mengurangi pasokan yang tersedia dan menstabilkan sentimen pasar.

Harga Ethereum menembus pola descending wedge dua bulan dan diperdagangkan di dekat $3.265, tetapi resistensi langsung membatasi kenaikan lebih lanjut. Pemegang besar menjual ETH senilai $971 juta selama tiga hari, menciptakan tekanan jangka pendek selama reli. Sementara pemegang jangka panjang menunjukkan kepercayaan, strategi exit whale telah memperumit jalur bullish Ethereum.

Distribusi Whale Menimbulkan Kekhawatiran Meski Terjadi Breakout

Harga Ethereum melonjak melewati resistensi wedge-nya, menunjukkan momentum bullish setelah dua bulan konsolidasi dan tingkat volatilitas rendah. Namun, saat harga mendekati $3.287, tekanan jual meningkat karena pemegang besar melepas token mereka ke dalam kekuatan. Lonjakan pasokan ini berdampak pada sentimen pasar, memperlambat progresi kenaikan Ethereum.

Whale yang memegang 100.000 hingga 1 juta ETH menjual hampir 300.000 ETH dalam tiga hari, setara dengan lebih dari $970 juta pada harga saat ini. Distribusi mereka dimulai tidak lama setelah konfirmasi breakout, menunjukkan skeptisisme terhadap kenaikan yang berkelanjutan. Aktivitas seperti itu meningkatkan pasokan yang tersedia, menantang pembeli untuk menyerap tekanan dan mempertahankan level kunci.

Menurut data on-chain, "Pemegang besar mendistribusikan ke dalam kekuatan reli, berpotensi membatasi kenaikan jangka pendek Ethereum," kata seorang analis pasar. Transaksi whale mempengaruhi kondisi likuiditas dengan cepat dan sering memicu penyesuaian harga ketika berulang. Oleh karena itu, perilaku mereka sekarang menghadirkan risiko bagi kelanjutan tren Ethereum saat ini.

Pemegang Jangka Panjang Menawarkan Dukungan Terhadap Risiko Penurunan

Sementara dompet besar menjual dengan berat, pemegang jangka panjang tampaknya melakukan sebaliknya dengan mempertahankan posisi mereka sejak akhir Desember 2025. Metrik Liveliness Ethereum turun selama waktu ini, yang mencerminkan koin yang dipegang lama tetap dorman. Tren ini telah mengurangi pasokan yang beredar dan menambahkan dukungan potensial untuk level harga saat ini.

Karena pemegang jangka panjang menghindari penjualan, volatilitas harga Ethereum menurun, memperkuat struktur bullish dan mempertahankan kepercayaan dalam uptrend. Perilaku mereka mengimbangi distribusi jangka pendek dan memberikan kelegaan kepada pelaku pasar. Pola holding di antara kelompok ini dapat mengurangi dampak exit whale pada sentimen yang lebih luas.

Analis mengamati bahwa "Ketidakaktifan yang persisten dari dompet lama dapat memperkuat stabilitas Ethereum selama periode distribusi," mendukung struktur harga Ethereum. Meskipun bukan sinyal pembalikan langsung, tren ini dapat membatasi tekanan penurunan selama keyakinan jangka panjang bertahan. Pemegang ini sering mencerminkan kepercayaan yang lebih luas terhadap nilai masa depan Ethereum dan dapat membantu menjangkar aksi harga.

Target Harga Ethereum $3.447 tetapi Menghadapi Level Kunci

Harga Ethereum mengonfirmasi breakout dan diperdagangkan sekitar $3.265, membidik pergerakan menuju $3.447 jika mengamankan support di $3.287. Level ini bertindak sebagai zona validasi kunci dan dapat menetapkan basis untuk pergerakan lain menuju $3.607. Hold yang berkelanjutan di sini akan mengonfirmasi kekuatan breakout dan momentum bullish yang berlanjut.

Proyeksi teknikal dari pola menunjukkan potensi reli 29,5%, yang menempatkan Ethereum di dekat $4.061 jika momentum bertahan. Namun, mencapai ini memerlukan distribusi terbatas dan permintaan berkelanjutan dari pelaku pasar lainnya. Tanpa dukungan ini, pola bisa gagal, terutama di bawah pasokan yang meningkat.

Di sisi bawah, jika ETH menembus di bawah $3.131, harga berisiko jatuh menuju $3.000 atau bahkan $2.902. Pergerakan ini akan membatalkan breakout bullish dan mengekspos Ethereum ke fase koreksi yang lebih luas. Untuk saat ini, Ethereum diperdagangkan di $3.265 dengan pengujian ulang support yang sedang berlangsung.

Postingan Reli Harga Ethereum Terancam oleh Aksi Jual yang Didorong Whale Senilai $970 Juta muncul pertama kali di CoinCentral.