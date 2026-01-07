Saham preferen perpetual STRC Strategy kembali ke $100, dapat memicu lebih banyak pembelian bitcoin

<div class="article-content-wrapper font-title_5 text-charcoal-600 tracking-normal flex justify-between m-auto items-center row-start-1">
<div class="article-content-wrapper flex flex-col gap-4 row-start-2">
<div class="flex flex-col gap-2">
<h1 class="font-headline-lg font-medium">Saham preferen perpetual STRC Strategy kembali ke $100, mungkin memicu lebih banyak pembelian bitcoin</h1>
<h2>Ekuitas preferen perpetual perusahaan perbendaharaan bitcoin, STRC, mencapai $100 untuk pertama kalinya sejak awal November.</h2>
<div>
Oleh James Van Straten<span class="mx-1">|</span>Diedit oleh Sheldon Reback
</div>
<div>
7 Jan 2026, 12:30 siang
</div>
<div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
STRC (TradingView)
</div>
<div class="py-8 mt-4 mb-8 border-y border-solid border-charcoal-50">
<h4 class="flex font-headline-xs font-medium text-charcoal-900 mb-8">Yang perlu diketahui:</h4>
<div>
<ul class="unordered-list">
<li>Stretch (STRC), ekuitas preferen perpetual yang diterbitkan oleh perusahaan perbendaharaan bitcoin Strategy (MSTR) kembali ke nilai par $100 dalam perdagangan pra-pasar pada hari Rabu.</li>
<li>Pada level tersebut, Strategy dapat menjual lebih banyak saham melalui penawaran at-the-market untuk mendanai pembelian BTC lebih lanjut.</li>
<li>STRC, yang membayar dividen 11%, terakhir diperdagangkan pada par antara 4 Nov dan 13 Nov.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="article-content-wrapper">
<div class="document-body font-body-lg ">
<p>Stretch (STRC), ekuitas preferen perpetual yang diterbitkan oleh Strategy (MSTR), pemegang korporat bitcoin terbesar <span class="px-1 relative inline-block">BTC<span class="flex items-center"></span>$91.976,40</span>, kembali ke $100 dalam perdagangan pra-pasar untuk pertama kalinya sejak awal November, membuka peluang penjualan untuk mendanai lebih banyak pembelian BTC.</p>
<p>STRC terakhir diperdagangkan pada level tersebut antara 4 Nov dan 13 Nov, sebelum turun ke level terendah mendekati $90. Kembalinya ke par memungkinkan Strategy menerbitkan saham melalui penawaran at-the-market (ATM) yang terkait dengan produk tersebut.</p>
<div class="flex flex-col gap-2">
<div class="flex justify-center gap-4">
<span class="font-body-sm text-charcoal-600">CERITA BERLANJUT DI BAWAH</span>
</div>
</div>
<p>Ekuitas ini diposisikan sebagai kredit berdurasi pendek dengan hasil tinggi. Saat ini membayar dividen tahunan 11%, yang dibagikan setiap bulan dalam bentuk tunai. Tingkat dividen disetel ulang setiap bulan untuk mendorong perdagangan di sekitar nilai par $100 dan membantu mengurangi volatilitas harga.</p>
<p>Sejak awal, STRC telah naik 16% dan menawarkan hasil efektif sekitar 11%. Hasil tahunan dihitung sebagai dividen saat ini dibagi dengan harga saham STRC.</p>
<p>MSTR menaikkan tingkat dividen pada STRC menjadi 11% pada awal tahun, menandai kenaikan dividen kelima sejak produk diperkenalkan pada bulan Juli. Saham biasa perusahaan naik 4% dalam perdagangan pra-pasar menjadi $165, sementara STRC naik 0,03% pada $100.</p>
</div>
</div>
<div class="article-content-wrapper">
<div class="flex gap-2 flex-wrap mb-4">
</div>
