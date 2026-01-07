Saham preferen perpetual STRC Strategy kembali ke $100, dapat memicu lebih banyak pembelian bitcoin

<div class="article-content-wrapper font-title_5 text-charcoal-600 tracking-normal flex justify-between m-auto items-center row-start-1"> <div class="flex gap-2 font-metadata-lg font-medium text-black"> Pasar </div> <div class="relative"> Bagikan <div> <span class="block mb-6 text-charcoal-900 font-title">Bagikan artikel ini</span> <div> Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail </div> </div> </div> </div> <div class="article-content-wrapper flex flex-col gap-4 row-start-2"> <div class="flex flex-col gap-2"> <h1 class="font-headline-lg font-medium">Saham preferen perpetual STRC Strategy kembali ke $100, mungkin memicu lebih banyak pembelian bitcoin</h1> <h2>Ekuitas preferen perpetual perusahaan perbendaharaan bitcoin, STRC, mencapai $100 untuk pertama kalinya sejak awal November.</h2> <div> Oleh James Van Straten<span class="mx-1">|</span>Diedit oleh Sheldon Reback </div> <div> 7 Jan 2026, 12:30 siang </div> <div> Jadikan kami pilihan utama di Google </div> </div> </div> <div> <div> STRC (TradingView) </div> <div class="py-8 mt-4 mb-8 border-y border-solid border-charcoal-50"> <h4 class="flex font-headline-xs font-medium text-charcoal-900 mb-8">Yang perlu diketahui:</h4> <div> <ul class="unordered-list"> <li>Stretch (STRC), ekuitas preferen perpetual yang diterbitkan oleh perusahaan perbendaharaan bitcoin Strategy (MSTR) kembali ke nilai par $100 dalam perdagangan pra-pasar pada hari Rabu.</li> <li>Pada level tersebut, Strategy dapat menjual lebih banyak saham melalui penawaran at-the-market untuk mendanai pembelian BTC lebih lanjut.</li> <li>STRC, yang membayar dividen 11%, terakhir diperdagangkan pada par antara 4 Nov dan 13 Nov.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="article-content-wrapper"> <div class="document-body font-body-lg "> <p>Stretch (STRC), ekuitas preferen perpetual yang diterbitkan oleh Strategy (MSTR), pemegang korporat bitcoin terbesar <span class="px-1 relative inline-block">BTC<span class="flex items-center"></span>$91.976,40</span>, kembali ke $100 dalam perdagangan pra-pasar untuk pertama kalinya sejak awal November, membuka peluang penjualan untuk mendanai lebih banyak pembelian BTC.</p> <p>STRC terakhir diperdagangkan pada level tersebut antara 4 Nov dan 13 Nov, sebelum turun ke level terendah mendekati $90. Kembalinya ke par memungkinkan Strategy menerbitkan saham melalui penawaran at-the-market (ATM) yang terkait dengan produk tersebut. Ekuitas ini diposisikan sebagai kredit berdurasi pendek dengan hasil tinggi. Saat ini membayar dividen tahunan 11%, yang dibagikan setiap bulan dalam bentuk tunai. Tingkat dividen disetel ulang setiap bulan untuk mendorong perdagangan di sekitar nilai par $100 dan membantu mengurangi volatilitas harga.</p> <p>Sejak awal, STRC telah naik 16% dan menawarkan hasil efektif sekitar 11%. Hasil tahunan dihitung sebagai dividen saat ini dibagi dengan harga saham STRC.</p> <p>MSTR menaikkan tingkat dividen pada STRC menjadi 11% pada awal tahun, menandai kenaikan dividen kelima sejak produk diperkenalkan pada bulan Juli. Yang perlu diketahui:

KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun dalam total volume perdagangan pada tahun 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuatnya dalam sejarah.
Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat dari volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat major mengalami 