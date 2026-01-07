Harga Ethereum naik melawan tren pasar karena upgrade Parameter Blob

Harga Ethereum (ETH) terus meningkat dengan baik, sementara pasar kripto lainnya tertinggal. Hal ini tampaknya disebabkan oleh peningkatan yang dilakukan blockchain hari ini: hard fork Blob Parameter. Namun bagaimana Ethereum melampaui pasar lainnya? Apa itu peningkatan tersebut? Dan apa yang bisa kita harapkan dari ETH? Cek Discord Kami Terhubung dengan para penggemar kripto yang "sepemikiran" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord Sekarang Harga Ethereum naik sementara pasar kripto lainnya tertinggal Harga Ethereum meningkat signifikan, sementara pasar kripto lainnya tertinggal. Data dari CoinGecko menunjukkan bahwa harga telah naik 1% dalam 24 jam terakhir, sementara koin lainnya turun. Bitcoin (BTC) turun 0,6% dalam 24 jam terakhir dan XRP turun 2,3%. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan yang sedang terjadi. Alasan utama mengapa harga Ethereum tampaknya naik adalah peningkatan Blob Parameter, bagian dari hard fork Fusaka. Ini adalah peningkatan blockchain Ethereum. Menurut data dari The Lab, peningkatan diluncurkan tadi malam pukul 02:00. Apa itu peningkatan Blob Parameter? Peningkatan Blob Parameter mengubah sejumlah pengaturan blockchain Ethereum. Ini mengubah jumlah maksimum blob per block dari 15 menjadi 21. Target juga ditingkatkan dari 10 menjadi 14 blob per block. Blob adalah kumpulan data sementara yang ditambahkan ke sebuah block. Mereka ditambahkan khusus untuk rollup, protokol yang mengeksekusi transaksi di luar Ethereum (off-chain) dan menyimpan data di blockchain. Blob membuat penyimpanan data lebih efisien dan lebih murah untuk rollup Layer-2. Blob berisi maksimal 128 KB. Peningkatan menunjukkan bahwa Ethereum dapat memproses sekitar 2,6 MB data blob per block. Target khususnya menarik untuk diamati. Ini menunjukkan berapa banyak yang dapat ditangani blockchain Ethereum dalam kondisi normal tanpa masalah. Dengan meningkatkan target, Ethereum menunjukkan bahwa jaringannya telah menjadi lebih kuat. Secara konkret, jaringan Layer-2 dapat menangani lebih banyak transaksi secara bersamaan. Ini membuat jaringan utama Ethereum lebih tenang, yang positif bagi pengguna. Peningkatan batas gas Pengembang juga telah membicarakan peningkatan batas gas untuk Ethereum. Pada 16 Desember 2025, Christine Kim membagikan pertemuan All Core Developers (ACD) Ethereum: #Ethereum developers are winding down for the holidays. Here's what they discussed on their second to last meeting, ACD call, of the year. ❄️https://t.co/4DFYtd7Ank pic.twitter.com/YH4ubWNSwi — Christine D. Kim (@christine_dkim) December 16, 2025 Dalam panggilan ini, pengembang blockchain membahas peningkatan batas gas dari 60 juta menjadi 80 juta. Batas gas menentukan berapa banyak transaksi dan smart contract yang muat dalam 1 block. Peningkatan batas gas berarti lebih banyak ruang per block dan kemungkinan biaya lebih rendah saat penggunaan tinggi. Peningkatan ini positif bagi pengembang yang menggunakan Ethereum. Karena lebih banyak ruang tersedia di block, ada lebih sedikit persaingan untuk ruang tersebut. Ini membuat penggunaannya lebih murah. Glamsterdam memperluas ini lebih lanjut Pada akhirnya, tujuannya adalah meningkatkan batas gas menjadi 200 juta. Ini adalah bagian dari hard fork Glamsterdam, yang akan diluncurkan pada akhir 2026. Glamsterdam adalah peningkatan yang berfokus pada skalabilitas. Komponen utama dari hard fork adalah: Pemrosesan paralel transaksi dan smart contract: transaksi dan smart contract saat ini dieksekusi secara berurutan. Transaksi dan smart contract yang melakukan hal berbeda dapat dieksekusi secara bersamaan. Ini membuat eksekusi block jauh lebih cepat, tetapi juga lebih berat bagi validator. Peningkatan batas gas menjadi 200 juta: karena kecepatan tambahan, Ethereum ingin menambahkan lebih banyak ruang ke block. Peningkatan jumlah datablob menjadi 72 per block: hal yang sama berlaku di sini. Beralih beberapa validator ke zero-knowledge proof: transaksi saat ini harus diproses oleh setiap validator. Beralih ke zero-knowledge proof memastikan ini tidak lagi diperlukan. Ini juga membuat Ethereum lebih cepat. Singkatnya, Ethereum akhir-akhir ini sibuk dengan skalabilitas dan kecepatan. Vitalik Buterin, pendiri Ethereum, baru-baru ini juga berbicara tentang ini dalam sebuah posting di X: Now that ZKEVMs are at alpha stage (production-quality performance, remaining work is safety) and PeerDAS is live on mainnet, it's time to talk more about what this combination means for Ethereum. These are not minor improvements; they are shifting Ethereum into being a… — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 3, 2026 Di dalamnya ia menyatakan bahwa mereka ingin bekerja pada peningkatan batas gas, membuat peningkatan ini lebih aman, dan sebagian besar beralih ke zero-knowledge proof dalam beberapa tahun mendatang. Kecepatan dan skalabilitas membantu harga Ethereum naik Kecepatan dan skalabilitas yang dijanjikan ini memiliki dampak positif pada harga Ethereum. Ini membuat lebih menguntungkan bagi pengembang untuk menggunakan blockchain. Ini sama dengan lebih banyak penggunaan. Karena ETH digunakan untuk biaya gas blockchain, ini berarti ada lebih banyak permintaan untuk koin tersebut. Penawaran dan permintaan menentukan harga. Dalam kasus ini, lebih banyak permintaan potensial menyebabkan kenaikan harga. Pasokan ETH tidak tetap seperti Bitcoin. ETH baru dibuat dan dibakar pada setiap transaksi. Lebih banyak aktivitas berarti lebih sedikit koin, lebih sedikit aktivitas berarti lebih banyak koin. Ini menciptakan lapisan tambahan fluktuasi harga. Penggunaan tambahan ETH dapat menyebabkan lebih banyak token dibakar daripada dibuat. Ini mengurangi pasokan, sementara permintaan meningkat. Ini dapat membantu koin naik lebih lanjut. Analisis teknis untuk harga Ethereum Mari kita buat analisis teknis cepat untuk harga Ethereum. Saya pikir peningkatan Blob Parameter dan peningkatan yang akan datang mempersiapkan ETH untuk pertumbuhan yang baik dalam beberapa gelombang: I think this sets Ethereum up for some beautiful waves in the weeks to come. Though ETH is, just like any other coin, dependent on the broader crypto market, the upgrades could lead to the following scenario: pic.twitter.com/yx3MsXdd8E — BlockBoi (@BlockBoi03) January 7, 2026 Penting untuk diingat bahwa harga Ethereum sampai batas tertentu bergantung pada pasar kripto yang lebih luas. Jika pasar turun, pertumbuhan ini akan menjadi lebih sulit. Saya pikir kita bisa melihat tiga gelombang. Yang pertama dapat membawa ETH menuju $4.000, diikuti oleh koreksi sehat ke $3.500. Yang kedua dapat membawa harga Ethereum menuju $4.500, dengan koreksi ke $4.200. Yang terakhir dapat membawa ETH ke $5.000. Best wallet - wallet yang dapat dipercaya dan anonim Best wallet - wallet yang dapat dipercaya dan anonim Lebih dari 60 chain tersedia untuk semua kripto Akses awal ke proyek baru Hadiah staking tinggi Biaya transaksi rendah Review Best wallet Beli Sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Harga Ethereum naik melawan pasar karena peningkatan Blob Parameter ditulis oleh Marijn van Leeuwen dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.