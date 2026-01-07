Morgan Stanley Perluas Ekspansi Kripto dengan Pengajuan ETF Bitcoin dan Solana

Morgan Stanley semakin memperdalam penetrasi ke dunia kripto setelah mengajukan permohonan Bitcoin dan Solana Trust kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat.

Perusahaan yang mengelola aset hampir $9 triliun ini ingin memberikan investor institusional akses eksposur harga mudah terhadap BTC dan SOL melalui produk bergaya ETF. Bitcoin Trust akan melacak harga Bitcoin dan menawarkan eksposur spot, menggunakan kreasi dan penebusan dalam bentuk natura.

Namun, Morgan Stanley belum mengungkapkan detail penting seperti bursa tempat ETF akan dicatatkan atau kustodian yang akan menyimpan aset tersebut. Solana Trust akan bekerja dengan cara serupa dengan melacak harga SOL. Selain itu, Morgan Stanley berencana untuk melakukan staking terhadap Solana yang dimiliki dana untuk menghasilkan imbal hasil tambahan bagi investor.

Seperti pengajuan Bitcoin, Solana Trust tidak menyertakan informasi tentang bursa pencatatan atau kustodian. Meski begitu, fitur staking dapat membuat produk ini lebih menarik bagi institusi yang mencari keuntungan di luar sekadar kenaikan harga. Pengajuan ini menunjukkan bagaimana perusahaan keuangan tradisional semakin nyaman dengan kripto.

Morgan Stanley Siap Bergabung dengan Penerbit ETF Kripto Utama

Morgan Stanley telah mengambil langkah ke arah ini. Tahun lalu, perusahaan mengatakan akan meluncurkan perdagangan kripto untuk klien ritel melalui platform E-Trade-nya, dimulai dengan Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Perusahaan juga menghapus batasan sebelumnya yang membatasi investasi Bitcoin untuk klien manajemen kekayaannya.

Jika disetujui, Morgan Stanley akan bergabung dengan penerbit ETF utama lainnya seperti BlackRock, Franklin Templeton, dan Bitwise. Saat ini sudah ada 12 ETF Bitcoin spot, yang mengelola sekitar $123,5 miliar dalam aset, atau hampir 7% dari nilai pasar Bitcoin. ETF ini baru-baru ini mencatat arus masuk harian terbesar sejak kecelakaan pasar Oktober.

Di sisi Solana, ETF spot yang diluncurkan pada Oktober telah menarik $1,09 miliar, setara dengan sekitar 1,4% dari kapitalisasi pasar SOL. Morgan Stanley kini bertujuan menjadi penerbit kesembilan di pasar ETF Solana.

