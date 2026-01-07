BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
MacKenzie Sigalos dari CNBC menjuluki token pembayaran Ripple, XRP, sebagai "kesayangan cryptocurrency baru" setelah token tersebut melonjak 22% pada minggu pertama tahun baru [...]MacKenzie Sigalos dari CNBC menjuluki token pembayaran Ripple, XRP, sebagai "kesayangan cryptocurrency baru" setelah token tersebut melonjak 22% pada minggu pertama tahun baru [...]

Morgan Stanley Perluas Ekspansi Kripto dengan Pengajuan ETF Bitcoin dan Solana

Penulis: InsidebitcoinsSumber: Insidebitcoins
2026/01/07 12:35
EPNS
PUSH$0.01112+1.27%
TokenFi
TOKEN$0.004895-5.70%
XRP
XRP$2.1114-0.51%

Morgan Stanley semakin memperdalam penetrasi ke dunia kripto setelah mengajukan permohonan Bitcoin dan Solana Trust kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat.

Perusahaan yang mengelola aset hampir $9 triliun ini ingin memberikan investor institusional akses eksposur harga mudah terhadap BTC dan SOL melalui produk bergaya ETF. Bitcoin Trust akan melacak harga Bitcoin dan menawarkan eksposur spot, menggunakan kreasi dan penebusan dalam bentuk natura.

Namun, Morgan Stanley belum mengungkapkan detail penting seperti bursa tempat ETF akan dicatatkan atau kustodian yang akan menyimpan aset tersebut. Solana Trust akan bekerja dengan cara serupa dengan melacak harga SOL. Selain itu, Morgan Stanley berencana untuk melakukan staking terhadap Solana yang dimiliki dana untuk menghasilkan imbal hasil tambahan bagi investor.

Seperti pengajuan Bitcoin, Solana Trust tidak menyertakan informasi tentang bursa pencatatan atau kustodian. Meski begitu, fitur staking dapat membuat produk ini lebih menarik bagi institusi yang mencari keuntungan di luar sekadar kenaikan harga. Pengajuan ini menunjukkan bagaimana perusahaan keuangan tradisional semakin nyaman dengan kripto.

Morgan Stanley Siap Bergabung dengan Penerbit ETF Kripto Utama

Morgan Stanley telah mengambil langkah ke arah ini. Tahun lalu, perusahaan mengatakan akan meluncurkan perdagangan kripto untuk klien ritel melalui platform E-Trade-nya, dimulai dengan Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Perusahaan juga menghapus batasan sebelumnya yang membatasi investasi Bitcoin untuk klien manajemen kekayaannya.

Jika disetujui, Morgan Stanley akan bergabung dengan penerbit ETF utama lainnya seperti BlackRock, Franklin Templeton, dan Bitwise. Saat ini sudah ada 12 ETF Bitcoin spot, yang mengelola sekitar $123,5 miliar dalam aset, atau hampir 7% dari nilai pasar Bitcoin. ETF ini baru-baru ini mencatat arus masuk harian terbesar sejak kecelakaan pasar Oktober.

Di sisi Solana, ETF spot yang diluncurkan pada Oktober telah menarik $1,09 miliar, setara dengan sekitar 1,4% dari kapitalisasi pasar SOL. Morgan Stanley kini bertujuan menjadi penerbit kesembilan di pasar ETF Solana.

Artikel Terkait:

Peluang Pasar
Logo EPNS
Harga EPNS(PUSH)
$0.01112
$0.01112$0.01112
+0.54%
USD
Grafik Harga Live EPNS (PUSH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40