Rumble Memperkenalkan Dompet untuk Memungkinkan Pengguna Membayar Kreator dalam Kripto

Alih-alih bergantung pada bank, jaringan kartu, atau pemroses eksternal, platform video ini memperkenalkan dompet digital bawaan yang memungkinkan nilai mengalir langsung antara penonton dan kreator.

Poin-Poin Penting Rumble memperkenalkan dompet kripto bawaan yang memungkinkan pembayaran langsung antara pengguna dan kreator tanpa bank.

Tether menyediakan infrastruktur kripto inti, sementara MoonPay menjembatani aset digital dengan opsi pembayaran fiat.

Inisiatif ini memposisikan pembayaran kripto sebagai bagian asli dari ekonomi kreator alih-alih sekadar tambahan.

Sistem baru ini, yang diberi merek Rumble Wallet, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengirim, dan menerima kripto tanpa pernah meninggalkan platform. Bagi kreator, ini berarti pendapatan dapat tiba secara instan dalam bentuk aset digital daripada melewati lapisan keuangan tradisional yang sering kali menambahkan biaya, penundaan, atau risiko pembatasan akun mendadak.

Mengubah Pembayaran Menjadi Fitur Asli

Tidak seperti alat monetisasi kreator sebelumnya yang berada di atas rel keuangan lama, Rumble Wallet dirancang sebagai fitur inti. Kepemimpinan platform ini berpendapat bahwa independensi pembayaran tidak dapat dipisahkan dari identitas yang lebih luas sebagai jaringan kebebasan berekspresi. Jika kreator bergantung pada perantara terpusat untuk dibayar, Rumble percaya independensi mereka tetap tidak lengkap.

Chris Pavlovski menggambarkan dompet tersebut sebagai perpanjangan alami dari filosofi perusahaan, mengatakan bahwa kebebasan finansial dan ekspresi terbuka berjalan beriringan. Dengan membiarkan pengguna mendukung kreator secara langsung dengan kripto, Rumble bertujuan untuk mengurangi hambatan sambil memberikan kreator lebih banyak kontrol atas pendapatan mereka.

Pasar tampaknya menyambut baik pengumuman tersebut, dengan saham Rumble bergerak lebih tinggi karena investor bereaksi terhadap potensi aliran pendapatan baru dan keterlibatan kreator yang lebih dalam.

Tether dan MoonPay Membangun Infrastruktur

Dompet ini diluncurkan dalam kolaborasi dengan Tether, yang infrastrukturnya mendasari fungsi kripto. Paolo Ardoino mengatakan kemitraan ini sesuai dengan dorongan jangka panjang Tether menuju desentralisasi, dengan alasan bahwa dompet tertanam dapat memberikan pengguna otonomi yang jauh lebih besar daripada pembayaran berbasis platform tradisional.

Untuk memastikan aksesibilitas di luar pengguna kripto asli, MoonPay menangani jalur masuk dan keluar. Ini memungkinkan pengguna untuk berpindah antara aset digital dan metode pembayaran yang familiar seperti kartu dan dompet digital, menurunkan hambatan untuk adopsi arus utama.

CEO MoonPay Ivan Soto-Wright membingkai inisiatif ini sebagai pratinjau tentang bagaimana ekonomi online mungkin berkembang, dengan pembayaran kripto peer-to-peer menggantikan perantara dan memungkinkan pembayaran kreator instan dalam stablecoin atau Bitcoin.

Taruhan Berbeda pada Ekonomi Kreator

Langkah Rumble menonjol karena memperlakukan pembayaran kripto bukan sebagai eksperimen, tetapi sebagai infrastruktur. Dengan menanamkan dompet langsung ke dalam platform, Rumble memberi sinyal bahwa ekonomi kreator masa depan mungkin beroperasi di luar sistem perbankan tradisional sepenuhnya.

Jika model ini mendapatkan daya tarik, itu dapat menekan platform lain untuk memikirkan kembali bagaimana kreator dibayar dan seberapa banyak kontrol yang harus dimiliki perantara. Bagi Rumble, dompet ini bukan tentang mengikuti tren kripto tetapi lebih tentang membentuk kembali hubungan antara platform, kreator, dan uang.

