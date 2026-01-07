Wirex Mengintegrasikan TRON untuk Pembayaran On-Chain yang Instan dan Dapat Diprogram

Wirex dan TRON meluncurkan infrastruktur pembayaran on-chain asli untuk mendukung pembayaran global, stablecoin, dan transaksi berbasis AI.

Sistem yang sepenuhnya on-chain ini bertujuan untuk menyediakan transfer nilai yang berbiaya rendah, transparan, dan dapat diprogram untuk penggunaan ritel, bisnis, dan agentic.

Wirex telah bermitra dengan TRON DAO untuk meluncurkan infrastruktur pembayaran on-chain penuh yang native TRON yang dirancang untuk transaksi aset digital global yang cepat. Kolaborasi ini memungkinkan pembayaran ritel, institusional, dan berbasis agen dengan biaya rendah, self-custody, dan penyelesaian real-time.

Sistem ini memproses setiap langkah, dari konversi stablecoin hingga penyelesaian akhir, sepenuhnya di jaringan TRON. Arsitektur TRON mendukung transaksi berkecepatan tinggi dengan volume transfer yang dilaporkan melebihi $23 triliun, lebih dari 350 juta akun pengguna, dan lebih dari 12 miliar transaksi tercatat.

Dibangun di atas skalabilitas TRON dan konektivitas pembayaran Wirex yang sudah mapan, lapisan pembayaran baru ini memungkinkan pengguna untuk membelanjakan aset digital dalam skenario dunia nyata, termasuk pembelian ritel dan transfer lintas batas. Menurut Wirex, integrasi ini bertujuan untuk membuka fase baru aktivitas keuangan on-chain.

Infrastruktur Baru Wirex untuk Keuangan yang Dapat Diprogram

Wirex telah menjelaskan bahwa sistem baru ini mendukung pembayaran agentic, fitur yang memungkinkan agen digital atau aplikasi otonom untuk mengirim, menerima, dan mengelola dana tanpa input manual. Kemampuan ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan yang berkembang untuk sistem transaksi otomatis dan dapat diprogram, khususnya dalam keuangan terintegrasi AI.

Co-founder Wirex Pavel Matveev berkomentar:

Sistem ini akan mendukung stablecoin utama seperti USDT dan setara berbasis EUR dengan konversi 1:1. Semua operasi tetap self-custodial, dengan pengguna mempertahankan kontrol penuh atas aset mereka sepanjang proses. Wirex hanya berfungsi sebagai jembatan pembayaran non-custodial, bukan pemegang aset.

Infrastruktur pembayaran ini memperluas use case TRON di luar DeFi tradisional. Menurut pengumuman tersebut, ini menawarkan konektivitas langsung ke jaringan merchant Visa yang berjumlah 80 juta dan lebih dari 130 negara melalui rel pembayaran global Wirex. Perusahaan mengatakan struktur ini dirancang untuk mendukung pembayaran kripto sehari-hari, transaksi perusahaan, penagihan, dan penggajian.

Seperti yang dilaporkan CNF, TRON telah mengalami peningkatan pertumbuhan pengguna yang stabil, dengan 240.000 akun baru dibuat setiap hari. Namun, harga TRX telah menurun sekitar 16% selama kuartal terakhir, menandai kinerja Q4 terlemahnya sejak 2017.

Seperti yang kami bahas sebelumnya, peluncuran layanan pembayaran stablecoin Wirex pada 2025, Wirex Pay, membantu memperluas jejak infrastrukturnya. Kolaborasi baru perusahaan dengan TRON sekarang dapat membawa model tersebut ke basis pengguna yang jauh lebih besar. Sementara itu, seperti yang dirinci CNF, The Graph juga telah memperluas dukungan untuk TRON, menambahkan integrasi Substreams dan Token API untuk meningkatkan akses ke data on-chain yang dapat diskalakan bagi pengembang.

Harga TRON (TRX) telah mengalami perkembangan bullish, berhasil menghapus tren bear. Pada saat penerbitan, harga TRX diperdagangkan di $0,2956, naik 1,3% dalam 24 jam terakhir.