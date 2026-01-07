Pemimpin server AI China xFusion semakin dekat dengan debut pasar publik

Pemimpin server AI China xFusion telah mempekerjakan bank investasi Citic Securities, mengambil langkah formal pertamanya menuju pencatatan pasar saham, seiring minat terhadap perusahaan AI terus meningkat.

Saat Beijing meningkatkan dukungan untuk substitusi domestik, langkah ini akan membantu memposisikan xFusion bersama perusahaan teknologi China lainnya yang ingin mengakses pasar modal. Pada akhir tahun 2025, xFusion mengumumkan melalui pengajuan regulasi bahwa perusahaan menunjuk Citic Securities sebagai bagian dari persiapan penawaran umum perdana (IPO).

Dalam pengaturan ini, manajemen senior xFusion akan berpartisipasi dalam program bimbingan IPO resmi.

Menurut Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China, xFusion saat ini merupakan produsen server AI terkemuka di China dan merealisasikan pendapatan melebihi 40 miliar yuan selama tahun keuangan 2024. Terus terjadi peningkatan besar-besaran dalam permintaan daya komputasi karena bisnis dari semua sektor mengadopsi teknologi AI.

xFusion bersiap untuk pencatatan saat demam AI meningkat

Waktu proses "bimbingan" IPO diperkirakan terjadi awal Januari hingga berpotensi April atau Mei berdasarkan pengajuan yang diberikan oleh Komisi Regulasi Sekuritas China. Meskipun pengajuan tersebut tidak menentukan garis waktu untuk pencatatan, jelas bahwa xFusion ingin melanjutkan proses pencatatan.

Sebagai hasil dari kontrol ekspor yang diperketat, badan regulasi China telah mempercepat persetujuan regulasi mereka terhadap perusahaan tambahan di sektor strategis, seperti AI dan manufaktur semikonduktor, untuk meminimalkan ketergantungan pada teknologi AS untuk operasi kritis mereka.

Perusahaan-perusahaan tersebut, serta beberapa perusahaan semikonduktor AI lainnya, baru-baru ini telah go public di bursa saham Shanghai dan Hong Kong dan memiliki debut pertama kali yang sangat sukses.

Menurut laporan Reuters, Biren Technology mengalami lonjakan yang mencolok pada hari pembukaan di Hong Kong, sementara Moore Threads Technology dan MetaX Integrated Circuits mengalami peningkatan tiga kali lipat setelah mencatatkan saham mereka di Bursa Shanghai.

Tren ini dilaporkan telah menghasilkan keuntungan yang berarti bagi Indeks AI CSI karena apa yang oleh seorang pengamat industri karakterisasikan sebagai "gegas intens" untuk semua hal yang terkait dengan AI.

xFusion dianggap sebagai "penyedia terkemuka infrastruktur komputasi dan layanan global," dengan lebih dari 100 pasar di seluruh dunia dan klien yang beragam dari telekomunikasi hingga transportasi, menurut situs webnya.

Menurut firma konsultan yang dikenal sebagai Greatwall Strategy Consultancy, xFusion dinilai sekitar $9 miliar pada tahun 2023. Perusahaan ini dipisahkan dari Huawei pada tahun 2021, setelah raksasa telekomunikasi tersebut ditempatkan pada daftar hitam perdagangan AS.

Laporan media lokal menyebutkan pemegang saham termasuk China Telecom Group Investment dan China Mobile Capital Holding, dua investor yang terkait dengan negara dengan kantong dalam dan pengaruh strategis.

China mendukung dorongan AI domestik di tengah persaingan global

Latar belakang politik seputar jenis pencatatan seperti xFusion ini, kemungkinan akan terus menciptakan lebih banyak insentif bagi perusahaan-perusahaan sejenis untuk mencatatkan diri dengan menggunakan bank investasi. Pemerintah nasional telah memperjelas bahwa fokusnya adalah membuat kemajuan teknologi dan akan terus berinvestasi dalam teknologi tersebut.

Langkah ini sejalan dengan apa yang telah diadvokasi oleh pemerintah. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cryptopolitan, Xi menyatakan dalam pidato Malam Tahun Baru bahwa China akan menjadi pemimpin dalam memajukan teknologi, dan ia menyoroti pertumbuhan pesat China dalam hal kapasitas inovatif.

Ia juga menyoroti kemampuan AI China, termasuk, namun tidak terbatas pada, chip dan model AI, teknologi robot humanoid, kemajuan dalam teknologi drone dan drone militer, serta kapal induk canggih yang telah dikembangkan China yang menggunakan sistem peluncuran elektromagnetik.

Pesan itu juga bertepatan dengan apa yang disaksikan di pasar. Ada konsensus yang berkembang bahwa dengan meningkatnya dukungan di tingkat pemerintah dan meningkatnya permintaan domestik, sektor ini akan terus terlindungi dari tekanan eksternal.

