Berapa nilai sebenarnya rumah Anda?

Jika Anda seperti kebanyakan orang Kanada, rumah Anda adalah aset keuangan terbesar—jadi bisa membingungkan ketika nilai taksiran rumah Anda tidak sesuai dengan apa yang disarankan oleh agen properti Anda untuk harga jual, atau apa yang bersedia dibayar oleh pembeli.

Kebingungan itu terjadi karena dua ukuran yang berbeda: harga pasar dan nilai taksiran. Meskipun keduanya terdengar mirip, keduanya melayani tujuan yang berbeda dan dapat sangat bervariasi. Memahami perbedaannya membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik saat menjual, membiayai kembali, merenovasi, atau menghadapi masalah hukum dan pajak.

Harga pasar vs. nilai taksiran

Harga pasar rumah Anda adalah apa yang akan dibayar pembeli untuk rumah tersebut hari ini. Harga ini dapat berubah dengan cepat karena didorong oleh faktor-faktor seperti:

Permintaan di lingkungan tertentu

Penawaran bersaing atau situasi perang penawaran

Emosi pembeli, urgensi, dan ketakutan kehilangan kesempatan (FOMO)

Suku bunga dan keterjangkauan

Di pasar yang bergerak cepat seperti Toronto dan Vancouver, harga pasar dapat berubah dari minggu ke minggu, atau bahkan terkadang dari hari ke hari.

Sebaliknya, nilai taksiran dirancang untuk stabil dan dapat dipertahankan. Ini menjawab satu pertanyaan kunci: Berdasarkan bukti terkini, berapa nilai rumah ini di pasar saat ini? Daripada mempertimbangkan emosi atau persaingan, penilai fokus pada:

Penjualan terdekat terkini

Ukuran properti, tata letak, dan kondisi

Jumlah kamar tidur dan kamar mandi

Kualitas dan relevansi renovasi

Finishing dan perlengkapan properti

Kualitas keseluruhan pengerjaan

Tren lingkungan

Ukuran lahan, zonasi, dan pengaruh eksternal

Finishing basement

Parkir dan/atau garasi

Bank, pengacara, pengadilan, dan CRA mengandalkan penilaian karena tidak bias dan konsisten, bahkan ketika sentimen pasar bergejolak.

Mengapa harga pasar dan nilai taksiran tidak selalu cocok?

Tidak jarang penilaian menjadi lebih rendah (atau terkadang lebih tinggi) dari harga pasar. Berikut adalah beberapa alasan paling umum mengapa.

1. Pembeli tidak selalu membuat keputusan berdasarkan logika

Orang jatuh cinta pada rumah, mereka terikat secara emosional, mereka menjadi kompetitif, dan mereka lelah kalah dalam perang penawaran. Semua ini dapat mengakibatkan membuat penawaran yang tidak realistis pada properti yang tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di pasar.

Pembeli yang frustrasi atau berinvestasi secara emosional mungkin membayar jauh di atas apa yang didukung oleh penjualan terkini. Penilai tidak dapat menggunakan pembelian emosional satu kali untuk membenarkan nilai akhir.

2. Penilai menghindari daftar aktif

Pemilik rumah sering membandingkan rumah mereka dengan apa yang diminta orang lain di jalan yang sama. Tetapi harga jual hanyalah itu—harga yang seseorang harapkan untuk didapatkan. Beberapa listing terjual lebih rendah dari harga jual, beberapa terjual lebih tinggi, dan beberapa tidak pernah terjual sama sekali.

Penilai hanya fokus pada data terjual karena mencerminkan perilaku aktual, bukan spekulasi.

3. Renovasi tidak selalu menambah nilai dolar demi dolar

Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling umum. Anda mungkin menghabiskan $70.000 untuk dapur baru, tetapi pasar mungkin hanya menilai peningkatan itu sebesar $25.000 hingga $40.000. Lansekap dan finishing kelas atas sering memiliki pengembalian yang bahkan lebih rendah.

Penilai mengukur nilai berdasarkan bagaimana pasar bereaksi terhadap peningkatan, bukan berapa biayanya untuk Anda.

4. Waktu dapat mengubah nilai dengan cepat

Nilai dapat berubah bahkan dalam bulan yang sama berdasarkan apa yang terjadi di pasar dan ekonomi yang lebih luas. Misalnya, pengumuman suku bunga mungkin mendorong pembeli masuk atau keluar dari pasar, lonjakan mendadak dalam daftar dapat mendinginkan harga, atau pola musiman (seperti penurunan Desember atau perlambatan musim panas) dapat mengurangi aktivitas.

Penilai menangkap gambaran pasar pada saat yang sangat spesifik.

5. Rumah unik sulit untuk dibandingkan

Rumah yang unik seperti properti warisan, bangunan kustom, atau lahan berukuran besar mungkin menarik pembeli yang bersedia membayar premi hanya karena mereka menyukainya. Tetapi penilai harus melihat pasar yang lebih luas. Jika tidak banyak penjualan yang sebanding, penilaian mereka secara alami akan lebih konservatif.

6. Pemilik rumah sering melebih-lebihkan nilai rumah mereka

Ini sangat dapat dimengerti—Anda terikat secara emosional dengan rumah Anda dan alat penilaian online atau harga penjualan lama dapat menetapkan harapan yang tidak realistis. Penilaian menghilangkan emosi dan hanya fokus pada bukti.

Angka mana yang lebih penting?

Apakah harga pasar atau nilai taksiran lebih penting tergantung pada apa yang Anda lakukan.

Jika Anda menjual rumah Anda, harga pasar adalah yang penting. Harga jual Anda mungkin berbeda dari harga pasar; pembeli akan menetapkan harga melalui penawaran mereka.

harga pasar adalah yang penting. Harga jual Anda mungkin berbeda dari harga pasar; pembeli akan menetapkan harga melalui penawaran mereka. Jika Anda membiayai kembali atau mengajukan HELOC, keputusan bank akan didasarkan pada nilai taksiran.

keputusan bank akan didasarkan pada nilai taksiran. Jika Anda menghadapi perceraian, pekerjaan warisan, capital gains, atau pajak, nilai taksiran adalah angka yang diakui secara hukum.

nilai taksiran adalah angka yang diakui secara hukum. Jika Anda merencanakan renovasi, konsultasi penilaian dapat membantu Anda fokus pada perbaikan yang benar-benar akan meningkatkan nilai jual kembali rumah Anda.

Cara mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang nilai rumah Anda

Mengikuti beberapa tips sederhana dapat sangat membantu memastikan Anda memiliki gambaran akurat tentang berapa nilai rumah Anda sebenarnya.

Lihat penjualan terkini, bukan harga penawaran

Fokuskan renovasi Anda pada area yang menawarkan pengembalian investasi tertinggi

Pertimbangkan waktu tahun dan lingkungan suku bunga

Dapatkan saran profesional saat merencanakan keputusan keuangan besar

Agen properti dapat membantu Anda memperkirakan harga pasar rumah Anda, sementara penilai dapat membantu Anda menentukan nilai. Kedua perspektif berharga untuk alasan yang berbeda.

Tidak hanya ada satu angka yang menentukan berapa nilai rumah Anda

Pembeli mungkin membayar premi karena mereka berinvestasi secara emosional, pemberi pinjaman akan mengandalkan penilaian yang stabil dan objektif, dan pemilik rumah yang merencanakan masa depan membutuhkan kejelasan, bukan tebakan. Ketika Anda memahami bagaimana harga pasar dan nilai taksiran berbeda—dan mengapa kedua angka ada—menjadi jauh lebih mudah untuk membuat keputusan yang percaya diri dan terinformasi tentang rumah Anda.

