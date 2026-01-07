Inilah Mengapa Harga Bitcoin Mampu Menembus $94,000

Bitcoin memulai tahun 2026 dengan catatan yang baik, dimulai dengan harga menembus penghalang $94.000 pada awal Januari, ambang batas yang belum diperdagangkan selama berminggu-minggu. Lonjakan tersebut bukan hasil dari penyebab tunggal, melainkan konvergensi perubahan kekuatan antara tekanan beli dan jual, meningkatnya minat institusional, sinyal on-chain yang menunjukkan pasar yang stabil, dan perkembangan politik tak terduga di Venezuela yang tampaknya berkontribusi terhadap selera untuk aset berisiko.

Sentimen Risk-On Geopolitik Dan Aliran Institusional

Salah satu kekuatan penting di balik dorongan Bitcoin menuju $94.000 adalah kesediaan di antara investor untuk mengambil risiko di seluruh pasar global, perubahan suasana yang sebagian dibentuk oleh perkembangan politik dramatis di Venezuela.

Berita bahwa Presiden Venezuela Nicolás Maduro ditangkap oleh pasukan AS menyebabkan reaksi berantai melalui ekuitas, komoditas dan kripto, mengangkat sentimen risk-on saat trader menilai implikasi ekonomi dan geopolitik yang lebih luas dari peristiwa tersebut. Mungkin peristiwa berita paling menarik adalah perbincangan seputar potensi cadangan Bitcoin bayangan Venezuela senilai $60 miliar.

Latar belakang meningkatnya kepercayaan ini berperan dalam kembalinya modal institusional yang lebih luas ke Bitcoin. ETF Bitcoin Spot berbasis AS mencatat arus masuk bersih yang signifikan pada awal 2026, dengan $116,95 juta masuk pada Jumat, 2 Januari dan $123,52 juta masuk pada Senin, 5 Januari. Arus masuk ini membantu mengangkat harga Bitcoin kembali ke kisaran rendah $90.000-an dan memberikan daya tarik saat pembeli masuk setelah kelesuan liburan tahun baru.

Metrik On-Chain Menunjukkan Perubahan Nada Pasar

Menurut data analitik dari Glassnode, struktur pasar Bitcoin stabil dalam kisaran $80.000 hingga $95.000, tekanan jual mulai memudar, dan momentum mulai pulih. Indikator momentum seperti Relative Strength Index telah bergerak ke zona netral atas, yang menunjukkan penumpukan potensi kenaikan. Likuiditas spot, meskipun masih tipis, telah berkembang secara moderat tanpa tanda-tanda kelebihan spekulatif.

Glassnode mencatat bahwa open interest sedang dibangun kembali dengan hati-hati dan pasar opsi menunjukkan volatilitas jangka pendek, yang merupakan tanda peningkatan partisipasi dan sensitivitas yang masih ada terhadap pengambilan keuntungan.

Aktivitas on-chain juga menunjukkan pengurangan agresi sisi jual bersama dengan volume spot yang meningkat secara moderat. Namun, Glassnode mencatat bahwa permintaan struktural masih lemah, dan ini menempatkan pemulihan di atas $90.000 sebagai pemulihan yang rapuh.

Aktivitas on-chain ini, bersama dengan peristiwa berita, bekerja sama untuk membantu Bitcoin melewati hambatan teknis di $90.000 yang berfungsi sebagai resistance sepanjang Desember 2025. Pertanyaan sekarang adalah apakah langkah ini menandakan awal dari kemajuan berkelanjutan kembali di atas $100.000 atau puncak sementara dalam lanskap pasar yang masih tidak merata. Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $92.780, turun 0,5% dari tertinggi intraday di $94.343.