Falcon Finance Meluncurkan Offchain Vault Baru: Bitcoin Menghasilkan Pendapatan Tanpa Dijual

Falcon Finance, sebuah protokol inovatif yang mengubah aset likuid apa pun menjadi jaminan produktif, hari ini mengumumkan peluncuran vault offchain baru yang didedikasikan untuk bitcoin.



Solusi ini ditujukan bagi mereka yang memegang bitcoin dan ingin menghasilkan pendapatan stabil tanpa harus melepaskan eksposur jangka panjang mereka terhadap aset tersebut. Produk baru ini menawarkan perkiraan imbal hasil antara 3% dan 5% APR, dibayarkan dalam USDf, aset penyelesaian Falcon yang dipatok pada dolar.

Bitcoin: Jantung Cadangan Falcon

Menurut dashboard transparansi Falcon, bitcoin menyumbang lebih dari 80% dari cadangan protokol. Angka ini menyoroti pentingnya strategis bitcoin dalam ekosistem Falcon dan kebutuhan akan solusi yang memungkinkan pemegang BTC untuk mendapatkan pendapatan yang dapat diprediksi, dalam denominasi dolar, tanpa menjual atau "membungkus" bitcoin mereka.

Paradigma Baru untuk Produktivitas Bitcoin

Artem Tolkachev, Chief RWA Officer di Falcon Finance, menyatakan:

"Tesis kami selalu bahwa setiap aset likuid harus dapat menghasilkan likuiditas dan imbal hasil onchain.



Bitcoin adalah aset terbesar dan paling likuid di dunia kripto — dan sudah menjadi komponen utama cadangan Falcon — tetapi sampai sekarang yang paling menantang untuk dibuat produktif tanpa kompromi. Vault ini adalah pengubah permainan. BTC sekarang dapat menghasilkan likuiditas onchain tanpa dibungkus atau dijembatani."

Cara Kerja Vault Offchain Falcon

Secara tradisional, mereka yang memegang bitcoin dan mencari imbal hasil menghadapi dilema: menyimpan BTC tanpa imbal hasil apa pun, atau menjualnya, membungkus aset, atau menggunakannya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Dengan lebih dari 120 miliar dolar yang sekarang disimpan dalam ETF bitcoin spot, permintaan untuk alat yang membuat bitcoin produktif tanpa mengubah eksposur telah menjadi prioritas strategis.

Pendapatan dalam USDf, Eksposur Bitcoin Tidak Berubah

Vault offchain baru Falcon memungkinkan pemegang untuk terus memiliki bitcoin sambil secara bersamaan mendapatkan pendapatan stabil dalam denominasi dolar. Bitcoin yang disimpan dalam vault tidak dijual, dikonversi menjadi aset sintetis, atau dibungkus menjadi setara onchain. Pengguna mempertahankan eksposur penuh terhadap BTC, sambil menerima imbal hasil dalam USDf, yang dapat ditarik onchain atau digunakan dalam integrasi DeFi Falcon.

Risiko Tradisional dan Keuntungan Model Falcon

Produk imbal hasil tradisional untuk bitcoin — seperti platform pinjaman, strategi covered-call, dan protokol aset terbungkus — umumnya menawarkan antara 2% dan 6% APY. Namun, kegagalan terbaru di sektor ini telah menyoroti risiko kustodian, sementara solusi berbasis wrapped BTC memperkenalkan risiko jembatan dan ketergantungan kontrak pintar yang mungkin menghalangi investor yang sadar keamanan.

Tanpa Pembungkusan, Tanpa Jembatan: Keamanan dan Kesederhanaan

Karena lapisan dasar Bitcoin tidak mendukung kontrak pintar, tidak ada cara native untuk melakukan staking langsung pada blockchain Bitcoin. Sebagian besar produk imbal hasil mengatasi keterbatasan ini dengan membungkus BTC menjadi token setara dan menggunakannya pada protokol DeFi dari rantai lain, sehingga memperkenalkan risiko tambahan terkait kustodian, jembatan, dan kontrak pintar.

Falcon mengadopsi pendekatan yang berbeda: pengguna menyelesaikan prosedur KYC, menyetor bitcoin ke akun Falcon mereka, dan berpartisipasi dalam vault. Bitcoin tetap berada dalam infrastruktur kustodian Falcon, tanpa dibungkus atau dijembatani onchain. Imbal hasil dihasilkan melalui eksekusi offchain, dengan pengembalian dibayarkan dalam USDf dan dikreditkan langsung ke akun pengguna.

Metode Distribusi Imbal Hasil

Imbal hasil didistribusikan sebagai APR sederhana, dengan keuntungan secara otomatis dikreditkan ke akun Falcon pengguna. Pendapatan dalam USDf dapat ditarik onchain, sementara modal awal dalam bitcoin dapat dibuka dan dikembalikan di akhir periode.

Falcon Finance: Pertumbuhan dan Prospek

Falcon Finance telah mencapai pasokan melebihi $2,1 miliar dalam USDf, didukung oleh lebih dari $2,3 miliar dalam cadangan yang mencakup crypto blue chips, Treasury yang ditokenisasi, obligasi sovereign, ekuitas, dan emas. Bitcoin adalah komponen paling signifikan dari cadangan ini. Token imbal hasil protokol, sUSDf, telah mendistribusikan lebih dari $19 juta dalam imbal hasil kumulatif sejak peluncuran.

Ekspansi dan Masa Depan Produk Imbal Hasil Offchain

Vault offchain untuk bitcoin tersedia mulai hari ini, tetapi Falcon sudah berencana untuk memperluas produk berbasis akun serupa ke aset lain yang memerlukan eksekusi offchain karena keterbatasan teknis, kendala regulasi, atau kebutuhan kustodian institusional.

Falcon Finance: Jembatan antara Keuangan Onchain dan Offchain

Falcon Finance memposisikan dirinya sebagai infrastruktur kolateralisasi universal, mengubah aset likuid apa pun — termasuk aset digital, token yang dipatok pada mata uang, dan aset riil yang ditokenisasi — menjadi likuiditas onchain yang dipatok pada dolar. Dengan menjembatani sistem keuangan onchain dan offchain, Falcon memungkinkan institusi, protokol, dan alokator modal untuk membuka likuiditas stabil yang menghasilkan imbal hasil dari aset yang sudah ada dalam portofolio mereka.