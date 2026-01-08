Mengapa XRP Akan Mengalami 3 Bulan Legendaris ke Depan

Harga XRP meledak dari $0,5 pada tahun 2024 menjadi lebih dari $3 pada tahun 2025. Dalam rentang beberapa bulan, mata uang kripto yang telah tertekan ini membuat sejarah dan hanya beberapa poin persentase lagi dari mengunjungi kembali rekor tertinggi sepanjang masa. Menurut seorang analis kripto, XRP mungkin segera mengulangi reli legendaris tahun 2017, berpotensi mencapai rekor tertinggi baru dalam tiga bulan ke depan.

XRP Akan Mengalami Reli Parabolik Dalam Tiga Bulan

Pakar pasar @Cryptobilbuwoo0 telah membagikan pandangan bullish tentang XRP, menunjuk pada struktur harga yang familiar yang sangat mirip dengan siklus pasar 2017. Menurut analis tersebut, XRP memulai breakout kuatnya mendekati $3,60 pada tahun 2017, kemudian meroket ke ATH sekitar $3,84 pada tahun 2018.

Dia menunjukkan bahwa pada tahun 2017, setelah harga menembus di atas garis support putus-putus, yang mewakili tren diagonal naik panjang pada grafik, XRP mencapai target $3,6 dalam waktu seminggu. Khususnya, pergerakan ini menghasilkan keuntungan sekitar 1.184,86%. Berdasarkan kecepatan dan intensitas reli, analis menyarankan bahwa XRP bisa siap untuk lonjakan tajam lainnya, mengklaim bahwa kehidupan investor dapat berubah secara dramatis dalam 2 hingga 3 bulan ke depan.

Khususnya, analisis grafik @Cryptobilbuwoo0 menunjukkan bahwa XRP sudah breakout dari basis yang terdefinisi dengan jelas, setelah bertahan di atas garis support diagonal naik yang sama dari tahun 2017. Pada saat yang sama, breakout terjadi saat harga merebut kembali Exponential Moving Average (EMA) 52 minggu, level yang sebelumnya menandai awal ekspansi kenaikan yang kuat untuk XRP.

Fibonacci Extensions pada grafik lebih lanjut menyoroti level 1.618 sebagai target kenaikan kunci, sejalan dengan struktur puncak siklus 2017. Grafik juga menandai zona TP1 dan TP2, di mana harga berhenti sebentar pada tahun 2017 sebelum melanjutkan lebih tinggi. Pullback dangkal ini dengan cepat dibeli, menandakan kontrol tren yang kuat dalam siklus sebelumnya.

Proyeksi saat ini menunjukkan momentum naik yang kuat dan berkelanjutan setelah breakout XRP di atas garis support putus-putus. Untuk target pertamanya, harga diperkirakan akan reli menuju TP1 di $23,2, mewakili peningkatan masif 1.183,38%. Di luar level ini, XRP diproyeksikan melanjutkan relinya menuju TP2 sekitar $136,3, menandakan potensi kenaikan historis. Yang luar biasa, grafik @Cryptobilbuwoo0 menunjukkan bahwa semua pergerakan parabolik ini dapat terjadi sebelum akhir tahun 2026.

Indikator Momentum Mendukung Prakiraan Bullish XRP

XRP saat ini diperdagangkan di atas $2,2, naik lebih dari 21% dalam seminggu terakhir. Mengingat pergerakan harga mata uang kripto yang secara historis lambat, prakiraan @Cryptobilbuwoo0 tentang kenaikan ke $23,2 dan kemudian $136,3 telah ditemui dengan skeptisisme dalam komunitas kripto.

Namun, analis menunjuk pada indikator momentum di bagian bawah grafik harga yang mendukung pandangan bullish-nya. Dia menunjukkan bahwa pada tahun 2017, Relative Strength Index (RSI) XRP mencapai level oversold tepat sebelum harga melonjak secara dramatis. Pola serupa muncul di pasar saat ini, memperkuat keyakinannya bahwa 2 hingga 3 bulan ke depan bisa parabolik.