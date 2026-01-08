Postingan Prediksi Harga Bitcoin: Apa Arti Koreksi Saat Ini untuk Minggu Depan pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Bitcoin bergerak lebih rendah dalam perdagangan intraday karena pullback jangka pendek terus berlanjut. Fokus saat ini adalah apakah level support penting dapat bertahan setelah reli baru-baru ini.

Pergerakan terbaru mengikuti kenaikan kuat dari akhir Desember, yang telah memenuhi ekspektasi untuk rebound jangka pendek sebelum jeda.

Koreksi Jangka Pendek Masih Berlangsung

Bitcoin saat ini berada dalam apa yang tampak sebagai fase korektif jangka pendek setelah naik tajam dari level terendah 31 Desember. Pullback ini secara luas diharapkan setelah pergerakan cepat lebih tinggi di awal bulan ini dan belum menandakan pembalikan tren yang lebih luas.

Sejauh ini, penurunan terlihat teratur, mengindikasikan konsolidasi daripada penjualan panik.

Level Support dalam Pengawasan

Harga saat ini menguji zona support penting antara $90.400 dan $90.800. Penembusan tegas di bawah area ini akan meningkatkan risiko pergerakan lebih dalam menuju level terendah akhir Desember.

Untuk saat ini, Bitcoin tetap di atas level tersebut, menjaga struktur pemulihan yang lebih luas tetap utuh. Pergerakan kecil di bawah level teknis individual masih dianggap dapat diterima dalam pullback normal.

Perdagangan Sideways Mungkin Terjadi Sebelum Pergerakan Berikutnya

Fase saat ini bisa berlangsung beberapa hari, dengan Bitcoin berpotensi bergerak sideways saat pasar mencari arah. Jeda serupa telah terjadi sebelumnya dalam reli dan membantu mengatur ulang momentum sebelum kemajuan lebih lanjut.

Ada juga kemungkinan aksi harga yang berombak, yang sering muncul selama periode konsolidasi ini.

Potensi Kenaikan Masih Terbuka Jika Resistance Ditembus

Pada sisi atas, pergerakan jelas di atas $94.850, level tertinggi mingguan baru-baru ini, akan berarti pullback telah berakhir. Dalam kasus tersebut, Bitcoin dapat menargetkan kisaran $97.000 hingga $98.000.

Sampai saat itu, aksi harga diperkirakan akan tetap sensitif terhadap level support, dengan trader mengamati dengan cermat tanda-tanda bahwa pasar telah menemukan level terendah jangka pendek.