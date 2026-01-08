BursaDEX+
XRP kembali menjadi fokus setelah analis makro Jim Willie

Mengapa Analis Makro Kembali Membicarakan XRP dan BlackRock

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/08 01:29
Apakah Ripple dan BlackRock Memberikan Petunjuk Tentang ETF XRP? Inilah Mengapa Hal Ini Penting

Postingan Mengapa Analis Makro Membicarakan XRP dan BlackRock Lagi muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

XRP kembali menjadi fokus setelah analis makro Jim Willie mengatakan bahwa posisi netral token tersebut dan likuiditas yang dalam dapat membuatnya lebih menarik bagi pemain keuangan besar, karena spekulasi tumbuh tentang hubungan yang lebih erat antara Ripple dan BlackRock.

Berbicara dalam diskusi terbaru, Willie menggambarkan XRP sebagai "netral" dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya, mengatakan kualitas ini memberikannya fleksibilitas yang lebih luas. Dia mengatakan likuiditas XRP menonjol karena infrastruktur dasarnya sudah tersebar luas di pasar global.

Pembicaraan tentang Kolaborasi di Balik Layar

Willie juga menyarankan bahwa mungkin ada lebih banyak yang terjadi secara pribadi antara Ripple dan BlackRock daripada yang diketahui publik. Dia mengatakan bahwa komentar ini bersifat spekulatif dan tidak berdasarkan pengumuman resmi, tetapi mengatakan diskusi yang dia dengar menunjukkan kerja sama yang dia pandang positif untuk peran jangka panjang XRP dalam keuangan.

"Saya mendengar sesuatu dan saya tidak ingin membesar-besarkannya, tetapi bisa jadi Ripple mengembangkan banyak hal di balik tembok BlackRock, dan Ripple sekarang adalah wajah publik sementara BlackRock adalah wajah ekuitas swasta," katanya.

Dia menggambarkan struktur yang mungkin di mana Ripple bertindak sebagai perusahaan teknologi yang menghadap publik, sementara BlackRock beroperasi lebih tenang sebagai mitra institusional. Baik Ripple maupun BlackRock belum mengonfirmasi pengaturan semacam itu.

Mengapa Nama BlackRock Penting

BlackRock adalah manajer aset terbesar di dunia dan terus memperluas kehadirannya dalam aset digital, termasuk produk investasi terkait kripto. Keterlibatan yang lebih dalam dengan infrastruktur terkait XRP akan diawasi dengan ketat, mengingat pengaruh BlackRock di seluruh pasar modal global.

Willie mengatakan bahwa jika institusi besar pada akhirnya mendukung sistem berbasis XRP, hal itu dapat secara signifikan mempengaruhi bagaimana token tersebut digunakan dalam pembayaran dan penyelesaian dari waktu ke waktu. Namun, dia memperingatkan bahwa hasil seperti itu masih hipotetis.

